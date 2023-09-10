AI「復活」逝者是好是壞？　公司：1/4訂單來自失獨父母

電影《流浪地球2》中，劉德華飾演的科學家圖恆宇欲將在意外中離世的女兒的記憶存於「數字生命世界」，讓她在數字世界中過完一生。

在現實中，愈來愈多逝者也以AI（人工智能技術）「復活」。《極目新聞》報道，浙江金華商人周權（化名）近日就以AI 讓兒子周默重現家人眼前，但他同時坦言「逃避是不行的，要主動去面對」。



2022年10月，正在英國留學的周默在打籃球時出意外，入院十幾天後，醫生宣布周默腦死亡。兒子去世後，周權與妻子無法直面兒子的房間、照片還有衣物用品，抑或其他任何與兒子有關的事物，決定搬離原來居住的房屋，「直到現在，我們也不敢回去住，只是偶爾回去看一看」。

周權介紹，想用AI 「復活」兒子，源於今年2月的一個夢境。在夢中，他見到兒子透過電腦表示：「爸，人是可以復活的。」

周權對夢境記憶猶新，兒子使用電腦的情景更帶給他某種啟發，於是他開始蒐集和AI 相關的資料，並和Chatgpt聊天。周權覺得Chatgpt 猶如朋友般，總能在合適的時機，智能又溫情地安慰及支持他，「很多問題和朋友傾訴，他們可能沒法回答，但Chatgpt可以給你答案」。

《流浪地球2》中，劉德華飾演的科學家圖恆宇欲將在意外中離世的女兒的記憶存於「數字生命世界」，讓她在數字世界中過完一生。（微博＠電影流浪地球）

後來，周權了解到「AI永生數字人」項目，他想通過AI 讓兒子「復活」。據介紹，創作者可通過上傳圖片、影片和音頻素材，得到「數字人」形象和定制音色。

為了定制兒子的「數字人」，周權從兒子生前和同學的聊天記錄中收集聲音信息，將語音、照片和影片發給科技公司。幾天後，周權收到有着兒子「面孔」的影片，兒子在片中用略帶機械感的聲音稱：「爸爸，我知道您的生命中永遠有一處空曠讓人心碎，但是生活仍在繼續。」

雖然「數字生命」為周權帶來希望，但他認為當下的「AI數字人」遠達不到他理想中的形象，「表情看起來有些僵硬，聲音只有六七成像他，也不能進行實時對話交互」。

「AI數字人」公司接獲逾200張「復活」訂單

為周權製作「AI數字人」的公司「超級頭腦」負責人張澤偉介紹，除了用聲音和影片素材複製AI形象，他們還嘗試通過家屬提供的素材「訓練」人工智能，通過不斷地訓練和選擇，模仿逝者的語言與習慣，讓「數字生命」愈來愈接近真人。

張澤偉稱，從今年3月起，公司已接到200多單為逝者打造「AI數字人」的訂單，其中約四分之一來自失獨父母。

「超級頭腦」正在推進的「AI數字人永生」項目。（微信公眾號＠極目新聞）

失獨父母，是指其獨生子女因疾病、意外、自然災害等原因死亡的父母，由於年齡或其他原因他們不能或不願再生育、收養子女。

北京聯合大學師範學院心理學系副教授何麗解釋，在心理學層面，父母喪子後，其與逝者的聯繫不會因死亡而中斷，而會保持持續的、內在的聯結，「哀傷最本質的特點是分離痛苦。製作AI數字人其實是生者對死亡和分離痛苦的一種抵制」。

何麗介紹，對於失獨父母，重要的是如何轉化他們的愛和悲痛，「我們要切換一種時間觀，過去覺得死亡會切斷時間，但從永續的時間觀來講，親人離世後，我們可以換一種方式繼續愛他」。