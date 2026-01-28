00後美術生「刮膩子」年入百萬！狼尾兄弟：沒上過大學

近日，幾條「00後美術生刮膩子」系列影片在網絡走紅，發佈者「狼尾兄弟的浮雕VLOG」吸引大量網民關注。影片中，主人公「狼尾兄弟」輾轉內蒙古、北京等地，從焊鋼筋、刮膩子開始打造高難度的浮雕作品，因其成品視覺效果精美迅速引發熱議。有網民調侃：「這是美術生考進土木系」。



「狼尾兄弟的浮雕VLOG」吸引大量網民關注。（抖音）

「狼尾兄弟」小郭（左）和小民（右）。（抖音）

「狼尾兄弟」小郭（右）和小民（左）。（抖音）

《橙柿互動》報道，「狼尾兄弟」並無血緣關係，哥哥小郭1998年生，弟弟小民2004年生，兩人相差六歲，因外形相近、長期搭檔而經常被誤會。兩人從小都喜歡畫畫，但因家庭經濟壓力與現實考量，最終沒能繼續接受專業藝術教育。

兩人相識於一次鄉村改造項目，因相似的藝術執念與對浮雕行業的興趣，一致決定拜師學藝。與後來同有美術背景的夢星加入，三人一起成立了公司。浮雕壁畫依附於建築或物體表面，通過雕刻出凸起或凹陷的圖案，形成具有立體感的視覺效果。因比一般的浮雕更立體，造價也會更高，一平米的價格最少也在2000元（人民幣，下同）。

兩人獨立焊鋼筋、刮膩子，網民調侃：「美術生考進土木系」。（抖音）

為了打開市場，積累口碑，2025年，小郭開始在抖音運營自媒體帳號，通過分享作品和心得來引流。在專業建議下，兩人以「狼尾」命名，有記憶點的同時希望打破大眾對浮雕創作必須「老師傅、科班出身」的刻板印象。

近日，一條以「麋鹿」為主題的浮雕視頻在平台獲得超百萬播放量。小郭介紹，這件耗時10天的作品總面積180平方米，報價5萬元。這個作品不僅讓更多人了解浮雕壁畫工序的複雜，也為他們的生意打開了市場，「我們的訂單，最遠的已經排到今年10月，」小郭說，2025年，他們做了30多個項目，收入已突破100萬元。

小郭介紹稱，依作品難度不同，住宅類浮雕報價在1萬至10萬，如果是商場遊樂園等地方，價格一般在5萬至20萬。

「狼尾兄弟」在工作之餘打卡景點。（抖音）

三人創業至今，因工作原因常年在各地奔波，除過年能休息半個月，其餘時間平均每月休息2至3天。工期緊張時，每日僅睡四五個小時。儘管工作強度高、施工環境辛苦，但兩人仍堅持精進技術，深耕浮雕事業。目前，兩人已有國外訂單，小郭表示，未來團隊還將涉足公益創作，為家鄉或需要的地方留下作品，夢想是畫遍全球。