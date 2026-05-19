《給阿嬤的情書》內地熱爆　潮籍港人北上觀影落淚：希望香港上映

近日內地影壇殺出一匹震撼業界的超級｢黑馬｣，一部既沒有大牌影星、也沒有宏大特效，甚至全片起用潮汕方言原聲演出的電影——《給阿嬤的情書》，自4月30日公映以來，引爆觀眾的淚腺。



影片尚未香港上映，但也吸引不少港人北上觀看。《香港01》採訪兩位有潮汕背景且已觀影的香港觀眾，沒想到兩人的觀後感可謂一熱一冷。林先生直言電影讓他數度落淚，是一部震撼心靈的「家國史」；但Vanessa就說，雖然影片讓她回憶起家中過往潮汕文化，但她更像在冷靜旁觀一部溫馨的「家族紀錄片」。



《給阿嬤的情書》。（網絡圖片）

2013年，「僑批檔案」成功入選聯合國教科文組織 《世界記憶名錄》。（South）

喜劇開場結局淚崩

電影以一場市井喜劇開場，最終卻讓全場觀眾的淚腺徹底崩潰。潮汕阿嬤（香港稱嫲嫲）淑柔的孫子欠債纍纍，聽聞當年「下南洋」拋妻棄子的阿公（香港叫爺爺）鄭木生在泰國成為富豪，於是風風火火跨國尋親欲借錢。

豈料幾經轉折，淑柔一家卻發現多年來寄「僑批」（舊時海外華僑寄給家鄉眷屬的家書與匯款合稱）到家的並非自己的阿公，而是另一名華人女子南枝，一段南洋往事就此揭開面紗。

「僑批」（即結合了家書與匯款的銀信）不僅是維繫異國遊子與故鄉親人的唯一紐帶，更承載了潮汕先民下南洋打拼的無盡血淚與鄉愁。（《給阿嬤的情書》官方微博）

阿嬷雖然並不識字，但卻把這一封封僑批當成珍寶。（《給阿嬤的情書》官方微博）

靠觀眾口耳相傳 小成本電影逆襲破億

《給阿嬤的情書》整部戲結構極其簡單，以「僑批」為情感載體，鏡頭裏沒有情緒高漲的感情戲，只有書信里中簡樸的記掛「吾妻淑柔，展信安康。隨信寄二百銀，我一切無恙，生意昌順。江海萬里，心中念你，便不覺遙遠」，便將阿公和阿嬤之間的相惜娓娓道來。而南枝同樣用這份「僑批」為阿嬤守住家的希望。

電影用近乎白描的手法，將一份跨越地域與生死的情感呈現在觀眾眼前。不少觀眾在電影還未到結束便已泣不成聲，散場後紛紛在社交平台留言：很久沒看這麼好看的電影了」、「我們就需要這種用心製作的電影，而不是用流量明星炒熱度」「拍出了中國人骨血里的情義」「沒有煽情畫面，卻讓人忍不住痛哭」。

據了解，《給阿嬤的情書》製作成本僅約1400萬元，導演將有限資源全數投入製作，請不起流量明星，只能大膽用素人演員，同樣因為沒有宣發費，只能靠觀眾觀眾口耳相傳，最終「一句好電影」換來過億票房的接龍式增長。

據悉《給阿嬤的情書》女主角甚至是一名從未演過戲的大學生，目前就讀於廣東財經大學2022級金融工程專業。（小紅書＠李思潼tonton）

兩代香港潮汕人 觀感一熱一冷

《給阿嬤的情書》全片採用潮汕方言，香港有過百萬名潮州籍人士。影片雖未在港上映，但不少港人北上睇戲。《香港01》對話兩位有潮汕背景的港人觀眾，沒想到兩人的觀後感竟「一熱一冷」，有人共情落淚、有人冷靜旁觀。

28歲的「新港人」的林先生稱，家族過往也有多位長輩遠赴東南亞及歐洲打拼，至今家中仍妥善保存着叔公當年從印度尼西亞寄回的舊外幣與家書，他指影片細膩還原了海外寄信寄錢的「僑批」情節，與其家族長輩當年遠赴東南亞打拼的血淚史高度重合。

「看到戲中祖輩在海外寄錢、寄信的情節，我真的忍不住落淚。」林先生直言，影片令他讀懂祖輩當初在海外討生活隱忍的苦，是一部震撼心靈的家國史。他希望電影可以在香港上映，讓更多潮汕人看到，另外他也會「二刷」支持。

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而在香港出生、今年50有餘「潮二代」Vanessa 則誇讚南枝照顧故人妻小的行為，完美體現了潮汕人「重情重義、同鄉互助」的本性，亦表示戲中吃油柑等生活場景，讓她想起過往家中的潮汕文化，「譬如南枝為賺錢營生而擺攤售賣的無米粿，我媽媽在世時就會做韭菜粿。」

但她也指，因為在香港生活多年，族群邊界早已模糊，語言與習俗也斷崖式淡化，「家中的長輩離世後，我們這一代就不怎麼說潮汕話、看潮汕劇，家裏也沒人會做茶果、拜老爺了」，所以在看《給阿嬤的情書》時，更像在冷靜旁觀一部溫馨的「家族紀錄片」。

雖然林先生和Vanessa對電影的感受各異，但他們都認同「這不僅僅是一部電影，更是一段集體記憶的喚醒。」Vanessa稱，雖然她不會「二刷」，但會推薦親友過深圳觀影。