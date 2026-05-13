今年最高分國產片！《給阿嬤的情書》跨海尋親　收集華僑四海家書

最近，一部潮汕方言電影悄悄走進了許多人的心裏。它叫《給阿嬤的情書》，在淘票票上斬獲9.7分的高分，豆瓣評分一路攀升至9.1分，成為今年開分最高的中國國產電影。



很多國人，特別是僑鄉人民和看過這部影片的華人華僑，都在影院紅了眼眶。



它講了一個怎樣的故事？

《給阿嬤的情書》。（網絡圖片）

潮汕阿嬤葉淑柔，一輩子守著平淡的日子，心中卻始終揣著一份跨越重洋的念想——丈夫鄭木生下南洋謀生，數十年間，一封封僑批（舊時海外華僑寄給家鄉眷屬的書信與匯款的合稱）跨海而來，寫滿了思念。多年後，孫子曉偉遠赴泰國尋親，卻發現阿公早在1960年就已去世。更讓人動容的是，此後近二十年以「阿公」名義寄回一封封家書和銀錢的，竟是一位叫謝南枝的陌生女子——她受木生臨終託付，以一己之力撐起了兩個遠隔山海的家庭。

而這裏90%以上的情節，取自真實華僑往事。

這部電影，讓無數人第一次真正讀懂——那些泛黃的信箋、褪色的郵戳，記錄的從來不只是銀錢數目和日常瑣碎，而是一代代海外遊子「心系桑梓若比鄰」的赤子情懷，是中國人骨子裏最樸素、最深沉的情義。 所以很多人才會說，它不只是一封寫給阿嬤的情書，更是一封寫給我們每一個海外遊子、寫給家國故土的情書。

而我們今天向您發出的這封徵集函，正是源於這份感動。

什麼是僑批？

僑批，亦稱「番批」「銀信」，是19世紀中葉到20世紀70年代間，海外華僑華人托人帶遞或通過民間相關機構寄送給國內親屬的家書和匯款憑證的統稱，具有「銀信合一」的特徵。2013年，「僑批檔案」成功入選聯合國教科文組織 《世界記憶名錄》 ，從僑鄉的私人珍藏升格為全人類共同的精神財富。國學大師饒宗頤先生譽之為 「僑史敦煌」。

2013年，「僑批檔案」成功入選聯合國教科文組織 《世界記憶名錄》。（South）

就像影片中，那些泛黃的信箋、褪色的郵戳，記錄的從來不只是銀錢數目和日常瑣碎，而是一代代海外遊子「心系桑梓若比鄰」的赤子情懷，是中國人骨子裏最樸素、最深沉的情義。所以很多人會說，「僑批」不僅是一封封寫給「阿嬤的情書」，更是海外華人篳路藍縷、謀生拼搏的集體記憶，也是他們寫給家國故土的情書。

徵集：讓更多感人故事跨越山海，被世界看見

《給阿嬤的情書》打動了無數人。電影之外更是有數以千萬計的感人故事藏在海內外華人家庭的身邊、老照片和故紙堆裏。

即日起，南方國際傳播中心（South）攜手多家海外華文媒體，共同發起「五洲有Yue·我和僑批的故事」徵集活動，面向港澳台及海外朋友徵集你們的「家族往事」，再續寫你們與祖籍國親人、故鄉的「情書」。

南方國際傳播中心（South）攜手多家海外華文媒體，共同發起「五洲有Yue·我和僑批的故事」徵集活動。（South）

一、徵集「舊時僑批」掃描件，觸摸溫熱的家族記憶

如果您家中珍藏著一封來自祖父輩手中飽經滄桑的舊時僑批（銀信），哪怕是早已泛黃的殘破紙頁，或是模糊難辨的斑駁字跡；不管它來自哪個年代，是由哪一位「番客」寄出，我們懇請您能將其掃描或高清拍照下來，發送給我們。

徵集「舊時僑批」掃描件。（South）

請幫我們一同尋找、激活這些沉睡在角落裏的「時光膠囊」。每一封僑批，都是中華兒女跨海奮鬥的無聲證明。我們將在徵得您同意的前提下，對這些珍貴影像進行數字化整理，讓它們走出塵封的抽屜，化作可閱讀、可傳播的「四海家書」，讓您的家族往事與民族記憶，一同被載入新時代僑批數字檔案中！

徵集「舊時僑批」掃描件。（South）

二、邀您提筆，寫一封「新時代的跨國家書」

當年的番客們以僑批維系家族命脈、寄託思鄉衷腸。而今天，您或許是新一代的奮鬥者，或許是海外出生長大的年輕華裔。時代雖然巨變，但從碼頭的苦力到金融區的白領，海外遊子那份骨子裏的「敢闖敢拼」與「情系桑梓」，從未改變。

「新時代的跨國家書」可以講述家族海外奮斗史，對家鄉親人、故土戰友的思念，記錄中華傳統美德與家族精神等。（South）

我們誠摯地邀請您，為故鄉的親人，提筆寫一封 「新時代的跨國家書」 ：可以講述您的家族在海外的奮鬥史、創業傳奇；分享您對家鄉親人、對故土親友的無盡思念與問候；也可以記錄那些融入血脈、代代傳承的中華傳統美德與家族精神。形式可以是一紙手劄、一封電子書信，亦可以是一段珍貴的口述影像。我們期待來自不同地域、不同語言的當代真情故事像百川歸海般匯入我們的徵集郵箱。

「新時代的跨國家書」可以講述家族海外奮斗史，對家鄉親人、故土戰友的思念，記錄中華傳統美德與家族精神等。（South）

三、徵集時間及參與方式

即日起至2026年9月30日止。

我們將組織專業評審團，精心遴選其中最動人的影像與書信內容，以圖文專欄、融合短視頻、短紀錄片等多種形態進行全球展播。讓您的親情故事與奮鬥記憶，在世界舞台再度迴響。

請您將高清掃描件或影音文件，連同必要的說明信息（僑批或書信的背景故事、大致年代、所涉地點或人物等），通過點擊投稿鏈接或掃描下方二維碼上傳。

點擊投稿⬇️

掃描二維碼可投稿。（South）

我們也將會將徵集成果，陸續發表、報道，讓更多人了解這些傳承中華民族家國精神的感人故事，受到感動，受到激勵！

文章轉載自「South」。

