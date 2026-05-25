著名學者、作家劉再復杭州逝世　享年85歲

中國著名人文學者、文藝理論家劉再復24日（周日）在杭州病逝，享年85歲。劉再復從上世紀80年代末漂泊海外多年，有「漂泊的思想者」之稱。



中國著名人文學者、文藝理論家劉再復。（影片截圖）

中國著名人文學者、文藝理論家劉再復。（香港科技大學）

綜合台媒中央社及新加坡《聯合早報》報道，劉再復的女兒劉劍梅24日在微信朋友圈發文悼念父親寫道：「我們一家人都捨不得他走，太傷心了......他在美國漂流的33載，守住了中國知識分子的風骨，獨鑄自己的文化精神家園。爸爸，您走好！您留下來的精神遺產是超越肉身的永恆存在。」

劉再復1941年出生於福建省南安市，1963年畢業於廈門大學中文系，曾任中國社會科學院文學研究所所長、《文學評論》主編等職務。

上世紀80年代，中國「文化熱」興起之時，劉再復被視為文藝研究領軍人物之一，憑藉《論文學的主體性》、《性格組合論》等專著，吸引許多青年學子。

「六四事件」後，劉再復離開中國，長居美國，往來多地。不過，他後來獲邀回國講學。

劉再復曾在美國芝加哥大學、瑞典斯德哥爾摩大學、加拿大卑詩大學、香港城市大學和香港科技大學、台灣中央大學和東海大學等學府擔任客座教授、講座教授、名譽教授等職務。

劉再復在海外發表的代表作之一，是與中國哲學家李澤厚1995年出版的《告別革命：回望二十世紀中國》。書中提出「要改良，不要革命」，主張通過非暴力、非群眾運動手段，來解決一切事端和矛盾衝突，引起廣泛討論。