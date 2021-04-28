清代士人履歷也愛「報細歲數」？　台灣科考殊卷大揭秘

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-04-28 20:00

自中國隋唐時期以科舉取士起，科考成為後世讀書人社會流動的主要途徑。儘管明鄭時期參軍陳永華引進科舉制度以取才，但僅止於生員考試階段，真正要有全方面的開科取士，還要等到鄭氏政權覆滅、台灣島正式成為中國版圖以後。 4月27日下午，台灣中研院台史所所長許雪姬發表《清代科舉硃卷的研究—以台灣的會試、鄉試硃卷為例》講題，探討清代台灣科舉（鄉試、會試）的硃卷所呈現人物故事與時代意義。

台灣「中研院」台史所所長許雪姬指出，在清代台灣的科舉中，會試、鄉試的硃卷往往可以發現一些現存史料上的不足之處，不僅有助於更深入研究清代台灣的家族史，還可補充吏部、禮部及職官方面的資料。（許陳品／多維新聞）

科考硃卷藏有什麼玄機？

許雪姬介紹，所謂的「硃卷」意義有很多種，原先是指考生以黑色墨筆寫成答卷（墨卷）後，由「謄錄書手」以紅筆抄錄墨卷，防止閲卷官藉由筆跡或卷中記號辨識考生的一種防弊措施，後來發展出在鄉試、會試中試的舉人、進士，將自己的身家履歷、科份（考試年份），以及憑此考中的文章刊印成冊—硃卷，分送親友、同年與朝中官員作為社交禮物。而目前全中國各地所存硃卷最少約有1.5萬種以上，現有相對完整的史料彙編為1992年出版的《清代硃卷集成》，共收錄8,235種，總計420冊之多。

許雪姬表示，現有的硃卷記載三大內容，一是考生履歷，包括家世背景（本族祖先略歷與封誥、戚族中顯赫人物略傳）、生年、籍貫（是否為旗籍）、出身（廩生、增生、附生等），以及受業師、受知師（座師）。由於考生會把能寫的全部都寫上，甚至美化先祖或族人，小如將親族之名雅化、大如將罷黜丟官之事隱去不提，因此許雪姬提醒，硃卷的內容不可全信，還是需要其他史料來佐證。此外，履歷中還會記載庭訓或慈訓，反映了母親在兒子教育中扮演的重要角色，可惜在目前已知的硃卷中，僅128件有母親資料。

科考答卷上到底寫了什麼？

第二類則是科份，指考試的年份與科別、名次，以及歷次參與鄉試、會試、選拔貢試、覆試、殿試、朝考等成績，然後才是主考官總裁的職銜、官階與姓名。特別的是，科份還會記載對考卷的評語（批語）。如考中同治庚午科（1870）福建鄉試第96名的台灣府學附生黃裳華，不但主考官評他的文章為「醖釀深厚，詞肯調和」，「雍容華貴，暢茂條達」，其「本房總批」更寫道：「氣體清華，規模整肅，知其寢饋，經學者深」，「茹骨涵今，足徵淹博」 ，顯示當年閲卷官對黃裳華的文章非常賞識。

第三部分就是中試者的文章全文。清乾隆二十二年（1757）以後，科舉考試總共考三場，第一場考四書藝3篇、作詩1篇，第二場考經文5篇，第三場考策論5題，成為清末科舉取消前的定製制以同治乙丑年（1865）考中舉人的台灣府學附貢生李騰芳為例，他在第二場作的五言八韻詩《賦得霜高出染一林丹》：

一色真如染，高林已渥丹。秋容濃入畫，霜氣肅出寒。燕□銜霄回，鴉飜寫照難，帶將霞彩絢，聽到雨聲乾。二月花堪擬，千枝錦欲團。圖疑青女繪，葉當酒人看。夜火烏啼樹，西風客倚欄。蟾宮欣得路，折桂步雲端。

此詩就有「詩中有畫」、「清新俊逸，庾鮑風流」的「本房加批」評語。

硃卷內容不一定全部為真

許雪姬表示，硃卷上雖然記載考生的出生年月，但學者以《清代硃卷集成》與《清代官員履歷檔案全編》對照後發現，有154份出生年月不同，並有「減歲」追求年輕化的趨勢。

一般來説稍減三四歲、五六歲最為常見，例如光緒十六年（1890）庚寅恩科三甲進士許南英（1855—1917年，台籍知名小説家許地山之父），經楊雲萍教授考證，得出「官年」比實際年齡少6歲。另外，硃卷樣本數量很多，許雪姬認為尚待進一步分析比對，除了把台灣的部分儘量找齊，還可以去探究當時知識分子從中舉到中進士之間究竟從事什麼職業。

在《續修台灣縣誌》中，詳細記載了王卿雲、王見三的家族關係。其中，卻是以「唐代封閩王、諡忠懿」的王審知為「始祖」。（許陳品／多維新聞）。

以撰寫《海國圖志》、《聖武記》的魏源來説，清道光二年（1822）年在順天府鄉試中舉，但到了23年後的道光二十五年（1845）才考中進士。如今雖然已發現魏源的鄉試卷，但這20多年的經歷就不會完整呈現在中試硃卷上，尚待其他史料補足。

家族為重 做官非為高升

林文欽，台中霧峯林家林奠國三子，台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣議會設置請願運動主導者林獻堂之父。在清光緒十九年（1893）的福建鄉試中，以福建台灣府台灣縣附貢生民籍的身份中舉。圖為林文欽的鄉試硃卷。（許陳品／多維新聞）

許雪姬強調，儘管士人多希望科舉考試能金榜題名、平步青雲，但台灣地方士紳卻不以在朝廷任官、光宗耀祖為己任，反而是將維護家族利益放在首位。

她以清代台灣五大家族之首的板橋林家為例，林平侯（1766─1844年）經營米鹽生意致富後，先是1803年捐銀數十萬兩獲得新竹縣縣丞官位，又以捐官方式捐得知州、分發至廣西，先任潯州（今廣西貴港桂平市）通判、補桂林同知，再升署南寧府知府、柳州知府，短短六年時間就從正八品縣丞升至從四品知府，不過他不求進一步往上高升，而是以四品大員的品秩致仕返台，除了正三品按察使銜的分巡台灣兵備道，其餘台灣地方官員品秩多低於林平侯，板橋林家的政商關係就此穩固。

在林文欽於清光緒十九年（1893）的福建鄉試的硃卷中，記載了霧峯林家的眾多家族成員，其中又以其嫡堂侄林朝棟最為顯赫，不僅賞加二品頂戴、賞穿黃馬褂、賞戴花翎，還獲賜「勁勇巴圖魯」的稱號。（許陳品／多維新聞）

許雪姬解釋，這是由於道光朝後朝廷財政困難，造成捐納之風大盛，除科舉這個「正途」之外，捐官等「異途」之門大開，成為另類的晉升渠道。位在台中的霧峯林家，有鑑於家族中多為武官，後有林文欽（1854─1900年，林獻堂之父）協助台灣巡撫劉銘傳清賦有功，於1888年加了正四品的道台銜，希望將家族轉型為文治型家族，且不求在朝中任職，才能保護好自家在地方的實力和勢力。