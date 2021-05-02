廿四節氣｜立夏氣溫回升漸炎熱　中醫推薦湯水緩解心火盛

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-02 08:19

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月5日為廿四節氣中第7個節氣「立夏」，到底立夏的含義為何？從中醫的角度來看，立夏是否有特別注意的地方？

立夏是廿四節氣中的第7個節氣，也是夏季的第一個節氣，每年5月5日或6日期間，太陽會到達黃經45°，此時正是立夏。然而，立夏並不意味「入夏」，只是預示夏天到來，天氣將逐漸炎熱。

據中國氣象局介紹，若一個地方的日平均氣溫穩定在22℃以上，才能確定為夏季開始。在立夏時節，中國南北的氣溫差異較大，只有福州到南嶺一線以南地區可能進入夏季，而東北和西北地區則剛剛進入春季，全國不少地方平均氣溫約18℃至20℃。

立夏時節，寧波一帶會煮「五色飯」，寓意五穀豐登。（網上圖片）

在廿四節氣中，每個節氣都有屬於自己的獨特風俗，民間各地均流傳不同的立夏習俗，比如在江南一帶食嫩蠶豆；閩南沿海一帶會食蝦麵；浙江寧波一帶用赤、黃、黑、青、綠等五色豆拌上粳米煮成「五色飯」，寓意五穀豐登。

立夏後氣溫回升快，降雨量和降雨的天數都會明顯增多。根據香港天文台統計資料，立夏時節，香港氣溫介乎19.7°C至29°C，相對濕度最高可達93%，總雨量最高為107.3毫米。

徐澤昌提醒，夏天開冷氣時的溫度不宜過低，也不應被冷風直接吹到身體，否則容易著涼、感冒。（資料圖片）

立夏時節氣溫明顯升高，氣候炎熱。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時稱，中醫認為夏天與心氣相通，炎熱的天氣易令體內熱邪加重，因此立夏時節應減少進食辛辣刺激、煎炸上火等食物，否則容易出現口舌生瘡、睡不安寧等心火旺盛的症狀。

夏天炎熱，不少人都會多涼冷氣，或進食生冷物品。徐澤昌指出，市民喝凍飲，食生冷水果、雪糕等應適可而止，以免損傷脾胃出現腹痛、泄瀉。同時，冷氣的溫度不宜過低，也不應被冷風直接吹到身體，否則容易著涼、感冒、關節痛、鼻敏感、痛經。

徐澤昌提醒，喝凍飲，食生冷水果、雪糕等應適可而止，以免損傷脾胃出現腹痛症狀。（視覺中國）

在夏日是戶外運動的季節，汗出較多，中醫認為「汗為心之液」及「汗血同源」，故汗出太多會影響身體健康，運動也應適可而止。若情況許可，市民可以在午時（上午11點至下午1點）小睡片刻以養心。

在食療方面，徐澤昌建議可飲用苦瓜黃豆排骨湯，有助緩解口舌生瘡，口渴欲飲，睡眠不寧等心火旺盛症狀。