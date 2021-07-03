中共百年｜讀毛選毛詩、分享毛語錄　三大因素推動「毛澤東熱」

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-07-03 21:00

中共建黨百年大慶雖已落幕，但其在輿論場上的激盪仍在持續。中共黨慶晚會上的涉及毛澤東的一幕引爆網絡，可以説在中國網絡上，正掀起一股毛澤東熱。

7月1日晚，中共青年組織「共青團中央」官方微博發佈一則「看，萬山紅遍」的圖文信息，並打上「#他看見了#」的標籤。圖片內容顯示，中共前領導人毛澤東在「開國大典」上抬頭看，而鳥巢上空正升起五顆黃色五角星的煙花。

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截至7月2日下午3時，「共青團中央」這則博文已獲得超40萬轉發量，超9萬評論量，以及超235萬點讚量。不少網民稱「他看見了，五星耀華夏，這盛世如您所願」，而「#他看見了#」標籤一度登上社交平台微博的熱搜榜第一位，

微博上，大量網民開始發佈有關毛澤東的舊照、語錄，以及毛澤東詩作、書籍的內容，並將其曾經喊出的「人民萬歲」大書特書。

可以説，中國輿論，至少在網絡上，掀起一股毛澤東熱。但在十年多前，有網民指，毛澤東的名字似乎成為網絡禁忌，並舉例稱有影星如劉嘉玲、徐錦江、王寶強等曾因紀念毛澤東而受到網暴。

對於這股毛澤東熱的興起，有分析指原因可能如下：其一是中國經濟增速趨緩，貧富差距拉大，資本集團及官僚集團對底層民眾的「壓榨」讓其重新認識到毛澤東本人及其思想理論的力量，這是根本原因，也是近來《毛澤東選集》在年輕人中間受到熱捧的緣由。不過，這種毛澤東熱可能會受到中共的警惕，因為一旦成聯合之勢，會威脅當下穩定。

其二是隨着網絡公知等自由派力量的退潮，左翼人士不斷宣傳毛澤東的個人魅力（部分有過度神話之嫌），影響到諸多年輕人，進而受到追捧。但這還不足以造成當前的情況。

其三最主要的是，中共總書記習近平本人對毛澤東的「尊崇」自上而下影響到人官場、民間，及至網絡；加之中共建黨百年大慶的高頻度宣傳，對毛澤東熱有促進作用。在此次天安門城樓上的演講中，習近平着「毛式中山裝」就被認為是在「致敬」毛澤東。

但是，這種毛澤東熱在海外輿論看來並不是什麼好事，包括西方媒體和民運人士在內的諸多聲音將當下中共與毛澤東時期的「極權」聯繫在一起，甚至警告中共，過度炒作毛澤東熱是在無視後者當年在各種運動中造成的慘痛歷史，如大躍進、文革等。

同樣，也有聲音認為，炒作毛澤東的根源在於當下社會形勢對底層民眾非常不利，一旦後者藉助這股熱炒進行各種不利穩定的活動，那麼就會產生反噬效果。