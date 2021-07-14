醫聊健康｜三伏天熱足40日　原來並非人人都要消暑清熱？

本周一（11日）踏入三伏天，迎來一年之中最熱的日子，相信不少人都會涼冷氣、飲凍飲、食生冷水果消暑。然而，食太多可能會引致腸胃不適，女士甚至會有月經失調的問題。難道消暑和養生只能二擇其一？是否每個人都要消暑清熱？註冊中醫師徐澤昌博士就為大家提供了三伏天養生小貼士。



三伏天出現在廿四節氣「小暑」與「處暑」之間，是一年中氣溫最高，又潮濕、悶熱的日子。每年入伏的時間不固定，中伏的長短也不同，最簡單可以用「夏至三庚」來表示入伏的日期，即從夏至後第3個「庚」日算起，初伏為10天，中伏為10天或20天，末伏為10天。而2021年的入伏時間是7月11日，三伏長達40天，當中又以「中伏」佔了20天。

徐澤昌表示，中醫認為養生講求體質，並非人人都必定需要「消暑清熱」。（資料圖片）

三伏天是一年中最熱的時候，此時陽氣旺盛。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，中醫有「春夏養陽，秋冬養陰」的說法，在三伏天可以透過天灸療法去改善虛寒性疾病，達到「冬病夏治」的作用。經常在冬天發作的疾病，例如哮喘、鼻敏感、感冒，在接受天灸治療後發作的機會可以大大減少。

現代社會中，在炎熱的天氣經常都會涼冷氣，經常受到冷氣吹襲容易出現俗稱「冷氣病」的問題，出現畏寒、手足冰冷、鼻敏感等問題。加上在夏天，很多人都愛喝冷飲、吃雪糕和生冷水果，這樣會損傷人體的陽氣，導致脾胃虛寒，就會容易腹痛、泄瀉，甚至女士痛經、月經失調等問題。

夏天常喝冷飲、吃雪糕和生冷水果，會損傷人體的陽氣，導致脾胃虛寒，容易有腹痛、泄瀉，女士甚至會有痛經、月經失調的問題。（視覺中國）

午時避免劇烈運動，可閉目養神

徐澤昌提到，在三伏天，人體在炎熱的環境中出汗量多，中醫認為「氣隨汗脫」，流汗過多會導致氣虛；另一方面，中醫認為「汗血同源」，在夏天的運動量都較多，不論是運動過度還是汗出過多，都會使身體氣血虧虛，導致不同的問題出現，最常見的就是中醫所謂的「氣陰兩虛證」。患者會到疲倦乏力、口乾舌燥、心煩，或伴有手足心熱、大便乾燥、小便量少色黃的情況。此時中醫會使用能益氣養陰的方藥，症狀就很快可以得到改善。

此外，中醫認為「汗為心之液」，汗出過度會容易影響中醫「心」的功能，出現心煩、心悸、失眠的情況。每日的子時（晚上11時至凌晨1時）和午時（早上11時至下午1時），是人體陰陽交替的時間，此時陰陽俱虛，如進行劇烈運動，對身體的負擔極大。不論是子時還是午時，為了要顧護人體之陰陽，都應該以睡覺、休息、靜養的方法去扶助陰陽的滋生。在中午11時至1時，大部份人都因工作未必能睡覺，可試試閉目養神5至10分鐘，也有一定的養生作用。

市民在午時可採取睡覺或閉目養神的方法養生。（資料圖片）

並非人人都要「消暑清熱」？

在炎熱的三伏天，人體的陽氣相對旺盛，一旦飲食不節如經常食用煎炸、辛辣的食物，就會容易出現上火熱氣症狀，此時可服用苦瓜、冬瓜、西瓜等以消暑清熱，但也不能過食。

中醫認為，養生講求體質，並不是人人都必定需要「消暑清熱」。中醫的養生觀念，除了着重氣候的變化，也着重個人體質，如果體質虛寒的人士，在三伏天反而會感到舒服、剛剛好，就不用刻意服用消暑清熱的食物，反而要小心室內冷氣的過份吹襲。若平時感到畏寒、手足冰冷，甚至因虛寒體質而出現痛經、不孕、關節痛、哮喘、鼻敏感、泄瀉的人士，在三伏天就可進行天灸去改善體質，可大大減少虛寒性疾病的發生。