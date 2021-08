尚氣｜「原來不是傅滿洲」　梁朝偉角色惹辱華疑雲　網民集體炒車

Marvel首部華人英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),找來華裔男星劉思慕(Simu Liu)主演,卻頻頻傳出「辱華」疑慮,其中梁朝偉所飾演的反派角色滿大人(Mandarin)最具爭議,近日Marvel總裁奇雲費治(Kevin Feige)對此做出了澄清回應。



奇雲費治近日接受了陸媒採訪,正面回應了辱華爭議。他表示「傅滿洲」一角指出現在早期漫畫中,現在已經不是Marvel角色,Marvel沒有該角色的版權「也不想要他的版權」,強調:「在多年前就做了改變,我們從沒有打算以任何形式在片中用到他,這個角色非常冒犯,我們無意觸碰。」並且透露希望Marvel英雄能滿足全球觀眾的英雄夢,不會製造隔閡。

接著,奇雲費治解釋梁朝偉在片中飾演的不是傅滿洲,而是全新角色「文武」,他大讚梁朝偉演繹出了亦正亦邪、內心的掙扎「是全世界最棒的演員之一,讓文武成了非常獨特的角色」,而該角色甚至也不能直觀地定義為反派,劇情講述的是父子之間的情感故事。

此前,在梁朝偉確定出演《尚氣》滿大人一角後,引發了辱華爭議,不少人認為滿大人就是漫畫中的傅滿州,而「傅滿洲」則代表著西方國家對黃種人的刻板印象,在1980年美國華裔發動抵制傅滿洲運動時,Marvel就將部分作品中的傅滿洲改編成「滿大人」,也因此被認定有辱華之疑。

