四川發現極隱蔽四層石屋可容納上千人　竟是清朝富戶為避戰亂建成

撰文：朱加樟
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四川省南充市南部縣近日發現一處隱蔽的人造石屋，是當地發現規模較大的一處軍事遺址。
專家指，石屋本來是一處防禦工事，在清朝咸豐年間，當地兩個富戶為避戰、避災，再將該處改建成石屋。專家又指石屋可容納上千人。

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《南充日報》報道指，人造石屋位於在南部縣楠木鎮白鶴村的一座石頭山上，洞口在距離地面10米左右的山壁上。石屋修建的位置不僅高，而且極其隱蔽，外人站在山下時，即使是仔細觀察也難以發現石屋，甚至連石屋的入口都看不到，只能看到山上的樹木和岩石。

進入石屋的唯一通道是一條上山的棧道，棧道呈梯步狀，狹長，盤山而上，明顯是人為開鑿而成。

報道指，人造石屋其實是石頭山上方挖空改造成的一座「堡壘」。整座石屋分成四層，總面積接近400平方米，十分寬敞，其中還設有客廳、臥室、廚房、廁所、倉庫、碾房等不同功能的房間。

石屋的第一層面積為50平方米左右、高約2米，內有水井、石碾等；第一層中還架有一段石梯，由石梯通向第二層；第二層與第三層共有9間石室，分別為40平方米左右和60平方米左右，並設有廚房、臥室、廁所等；第四層為廳堂式，由6個方形石柱支撐，面積約220平方米，相當於一個大客廳。

石屋每一層房間的採光和視野都很好，其巧妙的構造能夠讓身居石屋中的人觀察到山下人的一舉一動，而山下的人則難以發現石屋以及藏身於石屋中的人。南部縣文管所負責人表示，「這座石屋估計可容納上千人」。

根據石屋中的石碑記載，在清朝咸豐年間，當地戰亂不斷，洪災氾濫，附近姓蒲的兩個富戶為避戰、避災，組織其族人募捐，開挖了四層石屋。遇到洪災、戰亂，族人就集體搬進石屋躲避。（《南充日報》）

咸豐年間富戶改造以避亂

報道又指，根據石屋中的石碑記載，在清朝咸豐年間，當地戰亂不斷，洪災氾濫，附近姓蒲的兩個富戶為避戰、避災，組織其族人募捐，開挖了四層石屋。遇到洪災、戰亂，族人就集體搬進石屋躲避。

南部縣文管所負責人則解釋，石屋的構造頗像古代的防禦工事，因此石屋本來應該為防禦工事，後來蒲氏族人巧妙地對工事進行改造，使其變成了民用石屋。

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