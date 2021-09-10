尚氣｜仙境真實存在？　陳法拉家鄉「大羅」原型是道教神山

荷里活首部由華人擔任超級英雄的漫威英雄電影──《尚氣與十環幫傳奇》（簡稱《尚氣》）日前已在台港澳、北美、日韓等地區上映。有別於上映前的「辱華」印象，許多看過電影的民眾對於片中呈現的中華文化元素，多持肯定與正面態度。

而由影星陳法拉飾演的映麗是尚氣的母親，是來自另一個維度世界「大羅」的子民，擁有超高科技，還有許多奇珍異獸的「大羅」其實原型是道教的神山──崑崙，傳聞中神仙的居所。



為了破除「辱華」標籤，電影《尚氣》與原著漫畫完全不同，經由梁朝偉與陳法拉的精湛演技，造就一名深情反派。（劇照）

先前因為《尚氣》原著漫畫的反派角色「滿大人」，涉種族歧視等爭議，飾演主角尚氣的演員劉思慕對此特別強調「絕對不會使用舊時代不合時宜的錯誤元素」，使得《尚氣》成為漫威電影宇宙（MCU）中，與原著漫畫差異最大、設定修改最多的一部電影。



除了刪去「滿大人」、梁朝偉角色改為「徐文武」，以及武器從十戒改十環外，尚氣的母親設定也做了很多變動。原著中其實是一名戲分不多的白人女子，而電影由影星陳法拉飾演的「映麗」，則是來自另一個維度世界「大羅」的子民，她不僅深深影響文武與尚氣，還有一身厲害的功夫。



她不僅深深影響文武與尚氣，還有一身厲害的功夫。擁有超高科技，還有許多奇珍異獸的「大羅」，同樣不見於原著漫畫，是電影才新增的設定。這個擁有超高科技，還有許多奇珍異獸的「大羅」，同樣不見於原著漫畫，是電影才新增的設定。雖然「大羅」多少帶有歐美民眾對中國功夫、內功等想象，但不可否認電影中的景觀呈現，與中華文化中關於道家神仙的想象有相符之處。

已故知名歷史學家顧頡剛（1893－1980年）過去曾指出，中國神話有兩大系統，一個是崑崙──仙山神話系統，一個是蓬萊──仙島系統，各自帶有陸地與海洋的色彩，兩者都屬於中國神話重要的仙鄉。

而《尚氣》的「大羅」，並非漫威憑空想象而來，究其根源是出自道教的「大羅天」， 「大羅天」在三清境的玉京山上，是元始天尊、玉皇大帝等神明的居所。不過，在介紹「大羅天」之前，先說說中國神話的神山──崑崙。



由於群山高聳入雲，被古人視作最接近神靈與天上的地方，此山不僅是築台祀神之所在，也是屬於神靈的神聖空間。中國人於上古時期即有山岳信仰與崇拜，卜辭中經常看到「山」，主要都是作為祭祀的對象，且甲骨文中亦有「岳」的相關祭祀卜辭，就連博物書《山海經》都記載着許多與山岳有關的神話與祭祀儀式。

另外，從「仙」字的形象來看，亦可以發現與山岳有緊密的關聯。成書於東漢的《釋名》載：「老而不死曰仙，仙，僊（仙古字，修練得道長生不死的人）也。遷入山也，故奇制字人旁作山也」，反映出山岳與修道之間的關係。

那麼，崑崙山又有多重要呢？《山海經》中論及崑崙便有八處，《山海經．海內西經》載：「海內崑崙之虛，在西北，帝之下都」、《山海經．大荒西經》載：「西海之南，流沙之濱，赤水之後，黑水之前，有大山，名曰崑崙之丘」等。

對於高山、一望無際的大海，古人運用豐富的想象力，將其描繪成神仙的居所。（維基百科公有領域）

通過《山海經》可以得知神話中的崑崙是「百神之所在」、乃眾神雲集的神山，更是「帝之下都」。《山海經》對崑崙的描述除了帶有濃厚的神話色彩外，也有實際地理位置的描寫，像是「西方」、「河之所出」等，成為後世地理志論述崑崙的基調。至於神話崑崙，其位置以「大地中央」為核心。

不過到了兩晉時期，中國神山又多了一座──玉京山，有別於「帝之下都」、位在人間的崑崙山，玉京山是天上的神山。關於玉京山的記載，最早見於《元始上真眾仙記》：「元始天王在天中心之上，名曰玉京山，山中宮殿，並金玉飾之」。

從此，在道教的神話體系中， 「人界中央」的崑崙山，與「天界中央」的玉京山相應，並據之建構出道教的天界結構：三界三十六天，其中玉京山所在之「大羅天」，是最高天界。

然而，修仙、長生不老終究是人們的想象，歷代從來沒有真正的凡人入玉京山或崑崙山的描寫記錄，只有不斷擴寫、追加內容的神仙傳記。不過，崑崙山、蓬萊仙島，或是遙不可及的玉京山，除了是古人心中的聖地外，亦是華人精神文化傳承至今的故鄉之一。