【尚氣】梁朝偉「文武」跟漫畫原設對比　十戒變十環威力差一大截

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),除了講述尚氣的起源故事外,還有他與父親「文武」的關係。如果有了解最初的電影消息,當時梁朝偉演出的角色原本是帶有辱華意味的「滿大人」,而電影最後也解釋了為何梁朝偉的角色會變成「文武」。其實這位「文武」,又稱「滿大人」的角色,他在漫畫的原設可謂相當厲害,然而電影的設定則僅輕輕帶過。



梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》的角色為「文武」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

「滿大人」的角色由「Marvel之父」Stan Lee所創作,其角色在1964年2月出版的《懸疑故事》(Tales of Suspense)第50期首次亮相,是鐵甲奇俠的宿敵之一,所以當時Marvel電影宇宙(MCU)在《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)推出「假滿大人」後,Marvel粉絲鬧爆這個決定,直到Marvel Studios在2019年聖地亞哥國際漫畫展上宣布梁朝偉將在《尚氣與十環幫傳奇》中飾演「滿大人」(Mandarin)後,粉絲都非常期待,如今Marvel Studios還透過《尚氣與十環幫傳奇》,解釋為何會由「滿大人」變成了「文武」。

本來梁朝偉的角色為「滿大人」。(Getty Images)

而由梁朝偉飾演的文武,他在《尚氣與十環幫傳奇》中因為擁有「十環」的能力,所以四處南征北戰,而且由於受「十環」影響,他還能長生不老,因此他率領的十環幫掌握了世界各地不少地下資源。直到他在1996年誤闖神秘國度大羅,並遇上由陳法拉飾演的映麗,兩人更墜入愛河,而「文武」為了愛情而從十環幫退隱,之後一家四口過著平凡的生活。

然而其實在漫畫的原設定中,「滿大人」出生於民國初年,有傳他的父親是富甲一方的中國富豪,而且還是成吉思汗的後裔;而母親則是擁有英國血統的貴族。可是在滿大人很小的時候,其父母離世,並由他的姑媽照顧。

電影講述「文武」因十環的影響而擁有長生不老,但從沒有講他如何獲得十環。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

由於姑媽對世界充滿怨恨,於是要求「滿大人」自小接受科學與武術的訓練,更成功在當時的國民黨取得重要地位。然而當時國民黨被共產黨擊敗,由於「滿大人」曾受教育洗禮,故他不打算用勞力換取生活所需,因此遭別人取笑為「滿大人」。然而「滿大人」把這個轉化為機會,尋找重振家族威望的機會。

滿大人十隻戒指,每隻都有不同能力,其中包括「冰風暴」、「心靈增幅器」、「閃電風暴」、「火焰爆炸」、「白光」、「黑體射線」、「切割光束」、「渦流」、「打激光束」及「物質重組器」。(Marvel Comics)

為了尋找機會,「滿大人」來到一個名為「Valley of Spirits」的禁地,他在這裡遇到已經死亡的Axonn-Karr,他是來自Maklu IV的智慧龍形外星生物。於是「滿大人」在這裡鑽研Maklu星球的歷史,並從Axonn-Karr的太空船上獲得了十環,於是「滿大人」借助十環的力量,征服全世界,而電影也有提及這部份。到處征服的「滿大人」讓全人類聞風喪膽,而當時中國軍隊要求他歸順,但當然他拒絕邀請。

據Marvel原著漫畫所指,「滿大人」從Axonn-Karr的外星生物手上獲得十環。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

多年後,就發生了Marvel影迷非常熟悉的故事,未成為鐵甲奇俠的Tony Stark遭十環幫綁架,此舉讓他製造出鐵甲奇俠,而鐵甲奇俠更成為「滿大人」統一全球的障礙,因此「滿大人」曾嘗試讓鐵甲奇俠對抗中國政府,藉此把兩者一同消滅。除了鐵甲奇俠外,「滿大人」還與黑豹、美國隊長、變形俠醫、奇異博士及異人族對立,所以MCU其實是非常適合在MCU登場。

「滿大人」是鐵甲奇俠的宿敵。(Marvel Comics)

其實「滿大人」的故事非常長,他在漫畫中還死過兩次,第一次就是被鐵甲奇俠及其他不滿「滿大人」的反派聯手殺死。後來「滿大人」透過神秘方式復活,並在「Secret Empire」故事情節中擔任了由九頭蛇成立的獨立國家 Bagalia,而「滿大人」代表此國家在聯合國發言時,就被懲罰者(Punisher)槍殺,當時Baron Zemo都在場見證這事件。