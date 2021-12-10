多圖｜歷經4年時間製作　上海展出全國最大型長鬚鯨骨骼標本

上海大治河口外海域在2017年發現一條長鬚鯨屍體，歷經4年的時間，鯨魚屍體已經處理完畢，骨骼被製成標本，即日起在上海自然博物館地下二層的中庭展出。

骨骼標本長達24米，重約3噸，是中國目前最大型的長鬚鯨骨骼標本。



時間回去2017年3月20日上午，漁政部門接報在大治河口外海域發現一條死亡鯨魚後，隨即指令現場漁民將其拖回港內。經鑑定，該條鯨魚為長鬚鯨，死亡時間已超過10天以上。長鬚鯨的死因是左側下顎破碎，極有可能是撞上郵輪導致嘴部受重傷，無法進食下逐步虛弱死亡。

上海科技館標本製作師張湯銘透露，當時長鬚鯨屍體的腹部已經充斥腐敗氣體，易燃易爆。小心翼翼解除「鯨爆」風險後，長鬚鯨屍體就被拖回運送至上海科技館的標本樓，開始長達4年的標本復原製作。

據介紹，長鬚鯨屍體是交由十多人組成的標本製作師團隊負責，他們首先對殘肉進行清理，然後對骨骼進行脫脂。另一名標本製作師阮敏傑就稱，鯨魚本身的油脂非常豐富，尤其是骨骼內的油脂，難以通過簡單的水洗手段去除。如今骨骼標本整體呈米白色，但最初開始解刨時，骨骼由於油脂浸透已呈黃色甚至發黑，只能慢慢讓油脂弄出來再進行特殊工藝的清洗，重複多次，直至顏色發白。

骨骼處理結束後，團隊就進入工廠開始裝架工作，小至一個貼片、大至鋼架都要為骨骼標本量身定製。不過，雖然是完整的長鬚鯨屍體，但整個標本仍有三處地方屬於人工製作，因其左側下顎破碎、上頜少量破損、左側胸鰭缺失，故在復原工作時用人工製作的模型取代，防止骨架失衡。