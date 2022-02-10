曾作猶太難民接待站　上海「遠東第一公寓」改造基本完成重現風采

1935年竣工、位於上海蘇州河畔的河濱大樓是上海單體建築總面積最大的公寓住宅樓，時稱「遠東第一公寓」，吸引不少熱播影視劇取景拍攝，也被列入上海市第二批優秀歷史建築。

近日，河濱大樓優秀歷史建築修繕工程單體、內部公用部位及室外環境改造基本完成，是次改造對建築2至7層工房區域、公用廚衛進行整體提升，惠及126戶居民。



河濱大樓具有現代派建築風格，曾是猶太難民的接待站、美國哥倫比亞影業公司和美高梅影業公司等眾多公司駐上海辦事處。（上海虹口微信公眾號）

河濱大樓位於北蘇州路400號，具有現代派建築風格，曾是猶太難民的接待站、美國哥倫比亞影業公司和美高梅影業公司等眾多公司駐上海辦事處。現為鋼混結構11層，建築面積5.4萬平方米，共有672戶居民，不過2至7層工房區域居民沒有獨立廚衛。

為改善居民生活居住條件、恢復建築歷史風貌，當局以蘇州河濱水岸線貫通提升改造為契機，對建築外立面、公用樓梯過道、電梯間、廚衛設施、給排水及其設備等各個要素作全面修復和改造；並對大樓蘇州路一側口袋公園進行了整體改造，新修路面、調整綠化佈局、增加步入式休閒區域，提升綠化品質和整體環境面貌。

虹口區房管局工作人員表示，修繕工程充分考慮到居民的合理訴求，如在對電梯井道進行重新加固的基礎上，將7台電梯全部換新，全面提升居住品質，力爭做到改造過程人人參與。而修繕後的大樓外立面亦恢復原有壁柱及水刷石材質，猶如重獲新生。