山西商代墓葬主人或為貴族　出土特殊形制青銅短劍墓內有6具殉人

山西省考古研究院消息，考古工作者在山西省呂梁市離石區信義鎮後石村清理發掘出38座商周時期古墓葬，其中編號為M32的商代墓葬是目前在晉陝高原黃河兩岸發現規模最大、等級最高的商代墓葬，墓室內有6具殉人，出土的特殊形制青銅短劍為國內首次發現。



據介紹，本次發現的墓葬群位於後石村東北，該區域在早年的文物普查中已有線索，曾採集到廟底溝二期、商、東周時期陶片，當時登記為「後石村遺址」。 2020年4月至6月，山西省考古研究院會同呂梁市文物考古研究所，對38座古墓葬進行搶救性的考古發掘，其中36座為東周時期墓葬，兩座商代墓葬分布在墓地西南部，編號分別為M32、M21。

項目負責人、山西省考古研究院副研究館員趙輝介紹，M32墓葬的形制為土坑豎穴墓，平面近方形，無墓道，墓底無腰坑。墓口東西長3.7米、南北寬3.5米，墓室面積約13平方米，葬具為一槨一棺。

墓葬被發現時，墓主人位於棺蓋板上方，且頭骨及上肢骨擾動嚴重，身下留有大面積硃砂痕跡。墓葬出土有銅、陶、骨、貝、蚌等共計51件（組），其中海貝（貝幣）39件，毛蚶殼、骨環各3件，青銅短劍、綠松石管、蚌飾、陶罐、陶盆、陶三足甕殘片各1件。

趙輝表示，該墓葬出土的青銅短劍與陶罐、陶盆、三足甕3件陶器形制特別，可比較的同類器型較為少見。陶罐是小口矮頸圓肩，通體裝飾繩紋，與之類似的小口罐多見於李家崖文化分佈區。陶盆是平底敞口，器壁厚薄不勻，有明顯的泥條盤築痕跡，腹部先通體裝飾豎向繩紋，後又在修整器壁時大部分被抹掉。

三足甕與李家崖文化同類器相比，甕足與器身交接處弧度較平緩，轉折不明顯。特別是青銅短劍的鏤空劍柄、柳葉形矛身，有濃郁的北方草原文化氣息。目前，與三足甕形制最接近的兩件同類器，均在俄羅斯東北部的雅庫特地區採集所得。

趙輝分析，從墓葬規模來看，M32墓葬墓主人或是呂梁山土著集團的最高級別的貴族。墓葬槨室上半部分明顯的火燒痕跡、墓主人遭嚴重擾動等暴力毀墓現象，揭示該區域多元文化背景下的複雜政治形勢；其近方形的墓葬形制，為了解該區域高等級墓葬特徵提供了新啟示。