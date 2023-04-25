北京主導18國參與「亞洲文化遺產保護聯盟」　發表西安宣言

由中國主導的國際組織「亞洲文化遺產保護聯盟」（ACHA）25日於陝西西安正式成立，這個2021年開始籌備的組織，至今已有18個成員國與觀察員國，成立大會有21國、3個國際組織參與，同時發布「西安宣言」、正式啟動「亞洲文化遺產保護基金」。



據央視新聞消息，25日上午由文旅部、國家文物局、陝西省政府共同主辦的「亞洲文化遺產保護聯盟大會」在陝西西安開幕，大會宣布亞洲文化遺產保護聯盟正式成立。

據了解，此次大會有21個亞洲國家、聯合國教科文組織、國際文化財產保護與修復研究中心、瀕危文化遺產保護國際基金等三個國際組織參加，會議是聯盟發起來首次「大範圍高級別會議」。此前國家文物局副局長解冰即已透露，參與大會者包含15國文化文物主管部門部長級官員及大使。

此次大會將發布「亞洲文化遺產保護聯盟西安宣言」，並為「絲綢之路考古合作研究中心」揭牌。此外，中國文物保護基金會設立了「亞洲文化遺產保護基金」，也將宣布基金正式啟動並發布項目申報指南。會議期間還將舉行近10場雙邊會談和亞洲文化遺產保護行動成果展等配套活動。

吳哥城：吳哥古蹟群包括吳哥窟、吳哥城、巴戎寺、女王宮等，1992年獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。（視覺中國）

據國家文物局官網消息，4月24日已先召開亞洲文化遺產保護聯盟理事會會議，選舉柬埔寨文化藝術部副國務秘書貢維列（Kong Vireak）為亞洲文化遺產保護聯盟秘書長；透過阿塞拜疆、緬甸、斯里蘭卡為亞洲文化遺產保護聯盟成員國，孟加拉、新加坡、塔吉克、烏茲別克、越南為亞洲文化遺產保護聯盟觀察員國。

國家文物局長李群表示，中國作為第二屆聯盟大會主辦國，將邀請吉爾吉斯作為主賓國，屆時將舉辦邊會、展覽等大會周邊活動；中國國家主席習近平也於25日致賀信給聯盟大會，提到中國願在聯盟框架下，同亞洲各國攜手加強文化遺產保護經驗交流，積極推動文化遺產領域國際合作。

另據《中國日報》英文版25日報道，聯盟祕書長貢維列表示非常有信心，「我們將一起在聯盟的核心使命中取得更大的成果」。中國文化遺產研究院院長李六三則表示，從2023年到2024年，ACHA將支持成員國開展古絲綢之路和海上絲綢之路沿線的聯合考古研究項目和世界遺產地申報。

公開資料顯示，亞洲文化遺產保護聯盟創始成員國有10國，除中國外還有亞美尼亞、柬埔寨、朝鮮、伊朗、吉爾吉斯、巴基斯坦、敘利亞、阿拉伯聯合酋長國以及也門。聯盟秘書處設在國家文物局直屬之「中國文化遺產研究院」。