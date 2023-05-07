全球微粵曲大賽再添十大金曲　名伶名家傾情演繹

近日，「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽」頒獎典禮暨「第五屆作品創作賽」啟動儀式在廣州荔灣舉行。粵劇曲藝界眾多名伶名家現場傾情演繹微粵曲十大金曲新作，為海內外炎黃子孫送去粵韻鄉音。



現場演唱《川粵千年》。（羊城晚報／主辦方提供）

「全球微粵曲大賽」創辦於2015年，至今已成功舉辦了五屆演唱賽和四屆作品創作賽，成為粵劇界、曲藝界、廣播界的文化品牌盛事。其中，「全球微粵曲大賽作品創作賽」以高質量的曲藝創作，既豐富了廣大群眾的精神文化生活，又為粵劇曲藝在傳承中融合創新煥發蓬勃生機。歷屆大賽湧現了一批優秀的詞曲作者，他們不斷提升創作思維和方法，使作品在傳統審美和現代審美之間找到交融的橋樑，讓微粵曲新作更符合現代觀眾的審美品位，也更利於傳唱推廣。

頒發「十大金曲」獎項。（羊城晚報／主辦方提供）

「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽」於2022年9月16日啟動。本次大賽立足粵港澳大灣區，面向全球，共徵集到135首優秀微粵曲作品。 2022年10月20日，創作賽作品評選會舉行，由主辦單位特邀的粵劇曲藝著名撰曲家、戲曲音樂家、流行音樂界著名音樂人共同組成評委會，評出「十大金曲」和「十大優秀作品」。

本次公開展演的「十大金曲」，作品題材多樣、形式創新，既有歌唱家國情懷、灣區風貌的《粵韻歡歌》《醉美家鄉》《月滿濱江街》，也有致敬航天英雄、援藏教師的《航天驕子》《遲到的結婚證》，更有讚揚粵劇粵曲傳承的《聽見一束光》《戲曲迷》，同時也不乏傳統粵劇題材的《情系「搜書院」》。其中，融合了粵劇、川劇、流行音樂的創新作品《川粵千年》更是讓人眼前一亮、耳目一新。

現場演唱《航天驕子》。（羊城晚報／主辦方提供）

粵劇曲藝界名伶名家小神鷹、梁玉嶸、曾慧、陳玲玉、崔玉梅、麥嘉、李偉驄、司馬祥、廖綺、白慶賢現場演繹了微粵曲「十大金曲」新作。馬來西亞著名的R&B王子張智成也參與了此次展演，用流行音樂為微粵曲增資添彩。此外，東莞市道滘鎮文化服務中心、道滘鎮青少年粵劇曲藝培訓中心、東莞粵劇發展中心、東莞市厚街鎮少兒戲曲培訓基地的小演員共同參與晚會演出。

現場演唱《戲曲迷》。（羊城晚報／主辦方提供）

主辦方介紹，本屆全新創作的微粵曲「十大金曲」和「十大優秀作品」充滿時代氣息，內容短小精美，演繹方式新穎有創意。這是粵曲在新時代的積極探索，也將吸引年輕一代對傳統文化藝術更多的關注。

現場大合影。（羊城晚報／主辦方提供）

頒獎典禮當晚，現場還啟動了「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」。新一屆大賽將繼續秉承「繁榮傳統文化，振興粵劇曲藝」這一宗旨，徵集、精選更多體現時代精神、時代氣息的微粵曲新作，讓嶺南傳統曲藝繼續唱響全球。

【附】全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽二十強名單

此次賽事最終決出20強名單，其中前10強為「十大金曲」，後10強為「優秀作品」。

一、十大金曲

《粵韻歡歌》作詞、作曲：梁小明

《情系“搜書院”》撰曲：鄧偉堅唱腔：卜燦榮

《遲到的結婚證》撰曲、唱腔：陳松富

《醉美家鄉》撰曲：陳映荷唱腔：何克寧

《街坊廚神》撰曲：馬家祥（中國香港）唱腔：崔德鑾

《月滿濱江街》作詞：梁天山作曲：陳輝權

《戲曲迷》撰曲：周志雄唱腔：趙毅生

《聽見一束光》撰曲：蘇雋唱腔：趙毅生

《川粵千年》作詞：張波、餘楚杏作曲：羅耀

《航天驕子》撰曲：李淑群唱腔：卜燦榮

二、十大優秀作品

《出色》撰曲：蘇些雩

《月與歌》作詞：李培作曲：陳輝權

《頌黃河》撰曲：鄺兆洪

《秋天的顏色》撰曲：關楚賢

《何維柏寫表》撰曲：何沃文

《威武生》撰曲：郭俊琪

《我愛廣東話》撰曲：馬家祥（中國香港）

《詹天佑》撰曲：陳豪駒

《母子謠》作詞：梁天山作曲：房曉敏

《戰金山》撰曲：黃紫紅（中國香港）

本文獲《羊城晚報》授權轉載

