佛山南海光影夜遊演出南粵愛情故事　千燈湖首現水上飛獅

南海水與城共生。五一前夕，佛山南海發布「水上南海」城產人文高質量發展戰略。未來，南海將以水為媒，串聯起城、產、人、文各領域規劃、計劃，激活城市發展中的「水因子」。



五一期間，南海以水的魅力，給遊客夜的精彩。在南海里水，「里水花月夜」夢幻啟航；在南海桂城，新「水上飛獅」亮相燈湖。

里水河：行浸式夜遊夢幻起航

月照里水灩灩春，遊船在里水河緩緩前行。行船途中，沿河兩岸「鳴鼓醒獅」「幻境入夢」「花間戀月」等九個場景依次開啟，雄獅少年阿水的學藝之路及愛情故事徐徐展開。跟隨阿水的腳步，市民遊客領略一段婉約動人的南粵愛情故事。

阿水踏上成長之路。（羊城晚報）

這是大灣區首部行浸式夜遊演出「里水花月夜」。作為「水上南海」打造的示範引領項目，「里水花月夜」耗資1.6億元，籌備近兩年，在「五一」前夕與廣大市民遊客見面。項目負責人江廣軍介紹，「五一」期間，「里水花月夜」每晚起航3次，可接待遊客1500人。

夢里水鄉，花海流潮。據介紹，「里水花月夜」取南海里水的「水因子」，在現代光影技術的加持下，以新型光影遊船為載體，以「城市燈光+藝術燈光+演藝燈光」為紐帶，同時將醒獅、粵劇等非遺元素融入演出，在里水河兩岸打造「鳴鼓醒獅」「幻境入夢」「花間戀月」「鼓舞問道」「水岸花語」「戲夢情深」「聲動南粵」「芯語心願」「花開天下」九大表演場景，舒展一幅幅別具韻味的嶺南水鄉畫卷。遊船遊覽線路為流潮碼頭至情濃橋段，往返全程約5公里，時長約50分鐘。

里水鎮自2013年開始打造「夢里水鄉」城市名片。里水鎮分管旅遊的副鎮長曾非凡表示，立足「水上南海」戰略，里水鎮將着重在水文化和水經濟上發力，形成文旅新玩法。

千燈湖：新水上飛獅無海起「浪」

「第一次見！」「太壯觀了！」5月1日晚，在千燈湖，南海醒獅自湖面凌空而起，嘴中不時噴吐出絢爛煙花，現場觀眾發出陣陣驚呼。

4月30日-5月3日，千燈湖上演水上運動嘉年華，進一步釋放千燈湖片區的夜間活力。其中，新「水上飛獅」作為水上飛人表演的全新版本，這個五一假期首次在南海桂城亮相。還有帆船、動力板、槳板和皮划艇等水上項目供市民遊客觀賞體驗。

新水上飛獅表演。（桂城街道宣傳文體旅遊辦）

期間，環千燈湖樓宇將化身「露天放映器」，與千燈湖湖中心的3D全息升降大屏幕一起，上映頗具南海特色的《南海潮》《千燈謠》，向四方來客展示南海桂城的文化魅力與科技實力。據介紹，千燈湖中央活力區已形成「夜遊」等八大夜經濟形態，為市民遊客解鎖更多夜生活方式。

5月1日晚千燈湖燈光秀。（桂城街道宣傳文體旅遊辦）

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