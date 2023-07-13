廣東十大「最美家庭」　恤孤助鄰無私付出，農村家庭詮釋德與善

在韶關市犁市鎮群豐村，有這樣一戶農村家庭，夫妻二人結婚多年來相濡以沫、風雨同舟，不僅照顧家中老幼，更撫育失去雙親的兩個侄子，照顧未出嫁的智障姐姐到去世，用仁義之心講述向善故事。他們就是李子祥家庭。



對於入選2023年廣東十大「最美家庭」，李子祥表示：「非常開心獲得這個獎項，感謝大家對我們的認可。家和萬事興，只要一家人同心同德，就沒有戰勝不了的困難。」

1987年，李子祥和成陽妹結婚。雖然生活在農村，日子不算富裕，但隨著兩個兒子相繼出生，一家人的生活也十分幸福美滿。

2009年，李子祥的弟弟、弟媳因病不幸先後離世，留下還年幼的兩個兒子，大的兩歲，小的才六個月。李子祥夫婦便承擔起撫養兩個侄子的責任。成陽妹表示：「一下子家裡變成了四個孩子，經濟還是比較困難的。剛接過來撫養的時候，兩個孩子身體瘦弱、經常生病，隔三差五往醫院跑，搞得很害怕，當時我都哭了好多次。」

當時，李子祥夫妻二人決定，不管家裏多困難，都要把兩個侄子當親生兒子對待，撫養長大。為了照顧家庭，成陽妹放棄了工作，整個家的經濟來源全部靠李子祥在市場擺攤做小生意，日子一度十分拮据。在政府、村委和熱心人士的關心幫助下，四個孩子茁壯成長。如今，李子祥的兩個兒子工作穩定、家庭美滿；兩個侄子也已健康長大，一個就讀於技校，一個正上初三。

除了撫育兩個侄子外，李子祥夫妻還數十年如一日地照顧沒有出嫁的智障姐姐，直到其去世。二人的善舉得到了街坊鄰居的稱讚。群豐村村民說：「把別人的孩子當親生孩子養育，沒有區分，街坊們都說他們夫妻是大好人。」

為鄰里排憂解難

在李子祥和成陽妹身上，凝聚著一種質樸、敦厚的中華傳統美德。他們家庭和睦、孝敬老人、關愛幼輩、幫扶鄰里，是人人稱讚的「模範夫妻」。

「鄰里關係親如弟兄，情同手足。」在日常生活中，哪家鄰居有了困難，李子祥一家都熱心幫助。鄰居中有一位留守老人，獨自照顧年幼的孫女，李子祥和妻子時不時就去串門幫忙，老人看病、孩子上學等，都有賴他們伸出援手，「只有大家都幸福了，才是真正的幸福。」

牽手相伴三十六個春夏秋冬，李子祥夫婦風雨同舟，一起克服了工作和生活中的種種困難。夫妻兩人用自己的真誠善良換來了家庭的美滿幸福，一家人用自己的實際行動詮釋著文明和諧家庭的深刻內涵。

如今，夫妻二人已年過花甲，也有了第三代，日子過得平凡又幸福。成陽妹說，這麼多年走過來，自己沒想過要獲得什麼名和利，只想著存好心、做好事、盡本分，「一輩子對得起自己的良心就夠了」。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

