在粵港澳大灣區，有這樣一個志願者家庭，他們來自香港，居住在深圳，新冠疫情期間一家四口全部投身社區志願服務，以港人志願者的優勢和力量，幫助社區香港籍居民解決各類問題。他們就是劉愛君家庭。



在過去30年裏，劉愛君一家人熱心公益，持續向聯合國兒童基金會、國際紅十字會和香港的慈善機構等捐助善款。日前，劉愛君家庭獲評2023年廣東十大「最美家庭」。劉愛君表示，自己將繼續傳承孝老愛親、無私奉獻、熱心公益的好家風，帶動創建更多的最美家庭、文明家庭和五好家庭。

一家四口的「最美逆行」

劉愛君出生在一個軍人家庭，受到父親的影響，她從小就立志要為祖國爭光、為人民服務。

新冠疫情發生後，劉愛君一家四口全部投身抗疫一線。疫情初期，口罩、酒精等防疫用品供不應求，劉愛君的女兒克服重重困難，從世界各地購買防疫用品帶回香港和內地，免費分發給有需要的家庭，這些物品花了女兒近兩年的工資。此時在國外的兒子也回到祖國，在香港參與志願服務。

劉愛君夫妻倆居住在深圳，和兒子女兒一樣，他們也投身抗疫一線，加入了社區志願者的行列。夫妻倆居住的深圳翠竹街道新村社區有不少香港籍人士，當時有一定比例的年長者不願意接種新冠疫苗。在街道、社區的帶領下，劉愛君以港人志願者的身份，通過打電話和走訪的形式，用粵語向香港老人家細心解釋接種疫苗的好處；同時聯繫滯留在社區的香港籍居民，幫助他們解決在生活上遇到的各種問題，如證件過期後辦理，預約登記醫院複診等。

掃碼登記、卡口值守、核酸檢測、社區走訪，在香港和內地的抗疫一線，劉愛君一家四口齊上陣。山水相依，守望相助，他們一家人以真情為筆，在粵港澳大灣區畫出愛的同心圓。

劉愛君家庭獲評2023年廣東十大「最美家庭」。（羊城晚報）

30餘年堅持公益

「施比受更有福」，這是劉愛君常常掛在嘴邊的一句話。過去30多年裏，她們一家人熱心公益慈善事業，定期向聯合國無國界醫生、聯合國兒童基金會、國際紅十字會和香港的慈善機構等捐助善款，從未間斷。

在女兒讀幼兒園時，劉愛君家庭就成立了「教育基金」和「慈善基金」。所謂「慈善基金」，就是利用孩子過年收到的部分紅包，聯合其他志願者的愛心資金，共同購買慰問品探訪獨居老人和老人中心。同時，每逢節日，他們都會為社區有需要的人準備一些平安藥物，送上粽子、月餅、水果等愛心禮品。

愛國主義教育也是劉愛君家庭的必修課。軍人家庭出身的劉愛君，從小就教育孩子要熱愛祖國，愛護家庭，了解祖國的悠久歷史和深厚的文化底蘊，樹立正確的人生觀、價值觀。

「作為一名居住在深圳的香港人，我親眼見證了香港回歸以來的巨大變化，親身感受到祖國作為香港堅強後盾的強大力量。」劉愛君說，如今粵港澳大灣區蓬勃發展，有一系列便利港澳居民學習、就業、創業的政策措施，她經常鼓勵香港的親朋好友多到內地來，了解大灣區的發展，親身體驗、參與祖國的建設。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

