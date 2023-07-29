吞垃圾吐現金？深圳福田試點智能垃圾分類　丟1公斤即賺0.8元現金

投入垃圾就可以吐出「錢」？為推進生活垃圾分類工作，深圳福田區日前引進平台企業「愛回收·愛分類」，率先在全市試點開展「網際網路+智能回收」模式，在街道和小區裡投放垃圾分類智能回收機，這種全新的「廢品回收站」一經投用就受到了居民們的歡迎和一致好評。



記者採訪瞭解到，運行半個多月以來，全區試點安裝的19台裝置投遞人數近9000人次，單台機器日均垃圾回收量50公斤，有效助力了福田區生活垃圾減量化和資源化。

深圳試點開展「網際網路+智能回收」推進生活垃圾分類工作。（羊城晚報）

自動稱重當場現金回饋

作為試點小區，福田區在蓮花一村小區共部署了6台垃圾分類智能回收機，基本能覆蓋小區內50棟樓的2100多戶居民。7月25日，記者來到蓮花一村實地體驗這款垃圾分類智能回收機。

只見這台機器「身穿」黃色外衣，外形類似快遞櫃，整個機器佔地約1.2平方米，頂部設有風控攝影機，左側是垃圾投遞口，下方標註著可投放的物品圖案，右側設有一個電子操作螢幕。

記者掏出手機，對準螢幕上的二維碼掃了掃，回收機倉門自動開啟。待記者將塑料瓶投遞進箱後，螢幕上彈出一行字：本次投遞0.23千克，結算金額0.18元。點選「投遞結束」按鍵後，箱門關閉，收益到賬。據瞭解，居民投放的可回收物，統一回收價格為0.8元/公斤，滿10元就能提現到微信零錢。

對於這種回收模式，小區居民尹奶奶十分滿意，她說：「原先小區沒有這個裝置，我們要把廢紙箱、塑料瓶攢起來，等著收廢品的上門。現在，我們想賣廢品了隨時可以賣，而且這個裝置操作也很簡單方便。」

居民正在操作垃圾分類智能回收機。（羊城晚報）

變廢為寶循環利用

「它全天24小時開放，市民無需將可回收物細分，統一投放可以提升體驗感。」福田區華富街道負責人丁鑌表示，營運半個月以來，不僅小區居民參與垃圾分類的積極性更高了，而且從源頭上實現了小區垃圾處理的減量化和資源化，人居環境得到進一步提升。

投放後的可回收垃圾怎麼處理？據垃圾分類智能回收機相關負責人王學文介紹，當回收機接近滿倉狀態，後台系統自動調度派單清運，所有可回收物都會被統一運送到可回收物分揀中心。「在那裡，我們會將可回收物細分成80多個不同品類，進行再加工和無害化處理，最終‘變廢為寶’，實現資源循環再利用。」

去年1月，國家發改委《關於加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》提出，要提升廢舊物資回收行業資訊化水平，推行「網際網路+回收」模式，支援廢舊物資網路回收平台發展。「通過把可回收物從生活垃圾裡分離出來，可以實現1/3以上的垃圾減量，讓再生資源物盡其用，減少碳排放量。」王學文介紹。

值得一提的是，運輸途中，可回收物包裹上還附有唯一識別的二維碼，每次裝車、卸貨都會稱重掃碼，支援可回收物從源頭到銷售環節的全流程追溯。此外，居民投遞可回收物時，除了可積分到自己的帳戶，還可選擇捐贈至小區「一分貝計畫」公共帳戶，用於在小區裡添置再生公共設施。

記者展示投放可回收垃圾後帳戶收益。（羊城晚報）

半個月近九千人次投放

王學文介紹，與傳統的垃圾回收模式不同，垃圾分類智能回收機實現了可回收垃圾分類前端定點投放有源可溯、後端資料分析有據可依。「可回收物分類有錢賺，居民分類積極性得到極大的提高。此外，回收機融入社區生活，還能幫助政府實現垃圾減量，減輕垃圾清運處理壓力，實現資源循環利用。」

「我們首期選取了1個城中村（田面村）和2個小區（蓮花一村、僑香村）作為推廣試點，共鋪設了19台智能回收機。」福田區城市管理綜合事務中心副主任劉克寧告訴記者，希望通過逐步打造垃圾分類「網際網路+智能回收」新模式，激發居民分類投放熱情，提升分類投放體驗，助力福田區生活垃圾減量化和資源化。

後台資料顯示，自7月10日垃圾分類智能回收機布設至今，運行半個月來，全區試點安裝的19台裝置投遞人數近9000人次，單台機器日均垃圾回收量50公斤。

「後續，福田區城管局將根據試點的運行資料，適時在全區推廣這一新模式，激發居民分類投放熱情，為深圳市垃圾分類工作探索全新的工作思路。」劉克寧表示。