雲上嶺南｜南國書香節羊城開幕　在這裏能夠讀懂香港？

8月18日，2023南國書香節盛大開幕。「三十而立」的南國書香節主會場琶洲展館推出了哪些亮眼的新書好書，有什麼讓人耳目一新的變化？參展單位、市民讀者對本次南國書香節反響如何？快來跟隨記者直擊書展現場。



精品好書薈萃羊城

書香節開幕當天，首屆「廣東出版政府獎」、首屆「南國書香節好書推薦榜」紛紛揭曉，為前來逛展的讀者們提供了一份豐富翔實的「購書指南」。

其中《中國漢字美學史》《麥家陪你讀書》《中國童年叢書》等作品榮獲「廣東出版政府獎」圖書獎，《燕食記》《養月亮的小孩》等作品登上「南國書香節好書推薦榜」。

榜單發布現場，陳魯豫作為2023南國書香節的閱讀推廣大使，與現場觀眾分享了自己關於閱讀的記憶。

除了好書榜單的發布，此次書香節在主會場共搭建19個主題展館，展覽面積與參展商數量均創新高，為廣大市民讀者帶來一場文化盛宴。

展覽現場人頭攢動，不僅有熱情奔走於各個展區聽講座、買文創、集印章的少年青年讀者，還有在書本中漫步欣賞、靜靜翻閱的銀髮身影，南國書香節時隔三年再度線下辦展讓他們激動又感慨。

來自湖北武漢、退休後來到廣州生活的康奶奶書包裏背着整套的《安娜·卡列尼娜》，書的重量對她來說是「甜蜜的煩惱」。她說：「疫情前線下南國書香節我幾乎年年來，後來因為疫情好多年沒逛了。如今主會場又能重開，我感到非常開心，本來打算中午就離開，卻一直逛到了下午。」

來自廣州荔灣的潘爺爺在特價館認真淘書，在他看來，書香節不僅圖書售賣優惠力度大，更重要的是給像他這樣的老年讀者提供了線下挑選的機會。「現在很多人都是網上購書或者電子閱讀，但我們老年人還是更喜歡手捧紙質書的感覺。尤其是書展圖書品類豐富，我幾乎每年都來逛逛，淘幾本好書。」

在書展「讀懂廣州」

在羊城書展展區中心，一面題寫「讀懂廣州」、有着嶺南古樸風韻的屋牆尤其吸引眾多市民讀者的目光。旁邊的桌台上則陳列着今日全國首發的「讀懂廣州」書系之《文學裏的廣州》，從文學角度解讀廣州歷史文化的輝煌成就，按照詩詞、小說、散文、雜記四種體裁，收錄書寫廣州的名家名作。書系同時配套出版有聲讀物、數字藏品及文創產品，也一同在此次羊城書展上亮相。

廣東省作家協會主席、暨南大學中文系教授蔣述卓認為，「讀懂廣州」書係對於傳播廣州形象、講好廣州故事具有很深厚的文化意義。「這套書的宗旨就是想藉文學來宣傳廣州的歷史、文化、人民的生活、民俗風情，對廣州市民來說，是一份獨特的禮物。對外地遊客來說，如果讀讀這套書，對於廣府文化能夠有更加深入的了解」。

「我們在廣州生活的人，對廣州有觀察、體驗和感受，但是一個人的觀察、體驗和感受是很有限的，那麼通過很多人的努力，把文學裏的廣州或者廣州歷史上的文學做一個分類的編排，讓大家看到一個更深遠、更有底蘊的廣州，我相信一定有非常重要的意義。」中山大學中文系主任、教授彭玉平說。

進口圖書人氣旺

在絲路灣區展區，一間載歌載舞、異域風情濃厚的展館門庭若市、熱火朝天。今年正值中國和西班牙兩國建交50週年，為促進兩國文化交流，南國書香節設立了西班牙館。

「西班牙的文明也源遠流長，它的理解比較多元，文學有包容性，我覺得可以跟大灣區相互溝通。我們不單只是展示了原版進口的西班牙圖書，也把我們國內譯介出去的版權圖書展示出來。」來自中國圖書進出口廣州有限公司的孫龍介紹道。

前一刻還流連於西班牙的圖書與美酒，只要再走上幾步，就能瞬間「直飛」港澳台淘進口新書。作為南國書香節歷年來最受讀者歡迎的展館，今年南國書香節首次將原來的香港館與澳門館、台灣館三館合一形成港澳台館。

在港澳台館門口，打着「從這裏讀懂香港」口號的書台最為吸睛。這裏集結了港樂、香港非遺、文化名人李小龍、粵劇、歷史等反映香港城市文化的書目，比如《香港非物質文化遺產系列涼茶》《食經》《粵劇的興起》《香港金融史》等。館內人潮絡繹不絕，不少讀者站在書台邊細細了解香港。

記者註意到，這裏展出的港澳台、外文圖書有不少是第一次進入內地的。「這需要一雙慧眼去發現這些好書，然後引進來，再推薦給內地的讀者。所以其實很多外界朋友都會對我們的團隊非常感興趣，覺得我們天天海淘港台的書，特別有意思。」中華商務貿易公司工作人員黃曉卉說。

她介紹，館內將會有港台及國際新書播報會，讓一批「幕后買手」集體出場向現場讀者推介新書。喜馬拉雅APP粵語頻道主編、作家李沛聰也將帶來《粵語三國》新書分享會，介紹這本用粵語寫成的《三國》。

手抄報大賽現場。（羊城晚報）

體驗文字魅力享受辦報樂趣

2023「百旺杯」華語手抄報大賽暨羊城晚報第二十八屆手抄報創作大賽線下總決賽打響

羊城晚報訊記者王沫依，通訊員尤詩苑、黃亦舟報導：體驗文字魅力，享受辦報樂趣。8月18日上午，2023「百旺杯」華語手抄報大賽暨羊城晚報第二十八屆手抄報創作大賽線下總決賽在「南國書香節」會場正式打響。來自多個省市的中小學生以手寫、手繪的方式描繪出自己心中關於「生物多樣性」的藍圖。

本次大賽由廣東省關心下一代工作委員會指導，羊城晚報報業集團主辦，亞太森博（廣東）紙業有限公司連續8年提供戰略合作，並由Paperone百旺複印紙冠名支持，羊城晚報活動大平台與羊城晚報教育發展研究院共同承辦。同時，南國書香節組委會辦公室作為公益支持單位給予大力支持。

據悉，今年大賽主題為「生物多樣性」，旨在推動青少年共同探討如何保護全球生物多樣性，宣介構建人與自然生命共同體理念。

來自番禺區石樓鎮南派小學六年級的林雨瑤和張又岑是同組隊友，她們計劃兩個人分別負責寫字和畫畫，作品名稱就叫「關愛地球」。「為了比賽，老師還特意花兩個星期對我們進行輔導，今天我們要畫出海洋裏的不同生物，目標是獲得二等獎！」

不少家長在目送孩子進場後仍守在場外默默陪伴，週女士便是其中之一。她告訴記者，兒子馬上升入二年級，第一次參加這樣大型的比賽，本着鍛煉的初衷，自己對孩子並沒有成績上的要求，「我和他說只要充分錶達出心中所想就夠了。」不過她提到，兒子對比賽很是認真，前一天晚上還囑咐同組小伙伴畫畫要加速，並在家裏已經擬出了草稿。

羊城晚報手抄報創作大賽於1996年創辦，至今已連續開賽28年，以「大報帶動小報」的形式引領青少年在繪製作品的同時緊跟熱點、關注社會、暢想未來。本屆賽事自2023年4月1日啟動，面向全省中小學生徵集「生物多樣性」主題手抄報，吸引數百所學校近萬名學生參加。經組委會初評，共有近千人入圍總決賽，通過線上郵寄作品或現場參加比賽的方式角逐多個獎項。

嶺南書香新韻

小小農家書屋煥發文化振興力量

「農家書屋雖然與城市的書城相比略顯『微小』，卻是我心中最神聖的殿堂。」18日，2023南國書香節正式開幕。在熙熙攘攘的人流中和書海中，一幅手繪畫上的「小作文」擊中了讀者的心。

以往書香節，都是流動的圖書服務車開進鄉鎮乃至田間地頭；今年書香節，琶洲主會場特設「我的書屋·我的夢」農村少兒書畫展，把鄉村少年兒童對讀書的暢想帶到廣州，帶到每一個書香節讀者的面前，不能不令人動容。

本屆書香節在全省設立了535個地市分會場、73個鄉村分會場，這些分會場的設立，讓讀者從灶堂到閱覽室的距離或許只有幾步之遙，但這幾步路，卻最能體現讀書的本質。它和柴米油鹽一樣，本就是生活的一部分。

點亮一盞讀書燈，煥發文化振興力量。如今的南國書香節，早已從圖書展銷的功能邁向更廣闊的天地。

農家書屋煥新顏

「我的書屋·我的夢」農村少兒書畫展所展出的作品皆來自鄉村大地，雖筆觸稚嫩，但充滿童真，這些作品以孩子的視野、七彩的筆觸，勾勒了鄉村閱讀的意義與美好。

其中不少作品都書寫了閱讀的意義。作品《我的書屋我的夢》寫道：「讀書是一種美好，讀書是一種修行。楊絳說：『讀書不是為了拿文憑或發財，而是成為一個有溫度、懂情趣、會思考的人』。讀書使我快樂！」這段話結尾處還附上了一個笑臉的表情。

無論是這段摘抄還是這個笑臉，都成為廣東全民閱讀發展成果的生動註腳。

廣東歷來高度重視農家書屋和鄉村青少年閱讀權益保障工作。自2007年啟動農家書屋工程建設以來，廣東省共建有農家書屋21992家，覆蓋全省所有行政村，先後出台《廣東省農家書屋管理辦法》《借閱與賠償制度》《管理與服務要求》等制度。

近三年來，廣東全省各級資金累計投入1.49億元人民幣、補充更新圖書391.8萬冊，組織開展「我的書屋·我的夢」、新時代鄉村閱讀季、南國書香節鄉村分會場、「農家書屋+」等一系列閱讀實踐活動，有效激活農家書屋活力。

經過多年的發展與沈淀，廣東省青少年兒童參與「農家書屋」閱讀活動的熱情日益高漲、廣度和深度日益拓展，先後有多個農家書屋和個人分別被授予「全國服務農民、服務基層文化建設先進集體」「最美農家書屋」「鄉村閱讀榜樣」等榮譽稱號。在2020年至2022年的「我的書屋·我的夢」農村少年兒童閱讀實踐活動中共榮獲62個獎項，農家書屋日益成為廣東省農村思想文化建設的重要陣地、鄉村文化振興的重要引擎。

付瑞麟就讀於雲浮鄧發紀念中學，離他最近、最熟悉的書屋就是鄧發故居書屋。「這幾年書屋變化很大，除了圖書品類變得很豐富，還多了很多文化活動」。

農家書屋作為重要的鄉村閱讀空間，承載着無數鄉村讀者的閱讀夢。近年來，鄉村閱讀空間早已不是僅提供圖書借還閱覽服務的「圖書角」，而是發展為集閱讀、休閒、文化傳播於一體的綜合性文化創意空間。

8月16日，在2023南國書香節肇慶分會場啟動當天，廣東省首個集新華書店、農家書屋、硯都書房為一體的鄉村新型閱讀文化空間也在肇慶市高要區蓮塘鎮同步落成。這一鄉村閱讀空間由蓮塘鎮荔枝村原「貞文書房」所在地改造建設而成，保留原有的青磚樓房古色古香的鄉村氣息，窗外樹影婆娑、鳥鳴清脆，窗內書香滿溢、溫馨靜謐，共同構成了一幅精美的鄉村閱讀風景畫卷。

「書屋」不僅可以定格在美麗的鄉村風景中，也可以移動起來，成為一輛趣味十足的雙層巴士，在流動往返之間將城鄉閱讀空間緊密聯結在一起。南國書香節期間，肇慶分會場設計並投用了充滿翰墨韻味的「書香硯都號」雙層大巴，其中安裝了親子主題閱讀角，上載250餘冊圖書，為硯都增添了一抹流動的書卷氣息。

以閱讀促鄉村振興

如果南方是一本書，封面是經濟，封底則是書香，而內容是人間煙火。

1993年12月19日，首屆南國書香節在廣州開展，這是全國唯一一個以「書香」命名的書展，主辦方為它寫了一句響亮的廣告語——「東西南北中，南國書香濃」 ，改造自那句舉世聞名的slogan：「東西南北中，發財到廣東。」當時廣東的經濟總量已經連續多年穩居全國第一，它不僅僅有市場經濟，更開始有滿城書香。

三十年後的今天，這滿城的書香溢出羊城，飄向南粵大地，尤其是欠發達地區，成為鄉村振興新的動力與抓手。

書香節開幕當天舉行了2023新時代鄉村閱讀季首屆「鄉村振興好書薦讀」發布活動，正式向社會公佈100種入選圖書和100種提名圖書。

入選圖書既有《論「三農」工作》、「足跡」系列等為全面推進鄉村振興提供行動綱領和根本遵循的重要著作，又有「紀錄小康工程」系列叢書、《中國共產黨農史綱要》 《寶水》等生動記錄全面建成小康社會取得偉大歷史性成就、以中國式現代化全面推進鄉村振興的優秀出版物。

今年南國書香節聚焦「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，推出了系列活動，除了發布「鄉村振興推薦書目」，還發布了全省鎮街實施新華「悅讀空間」全覆蓋工程，舉辦了「我的書屋·我的夢」農村少年兒童閱讀節全國示範活動；在鄉村分會場組織開展「『映熱』山村夜」活動、大學生志願者走進農家書屋助教活動等。

更為重要的是，多年來書香節分散辦展的模式，不少嶺南鄉村中獨具地域特色的文化亦被激活，開闢了鄉村振興發展的新路。尤其是廣府文化、客家文化、潮汕文化等內涵層次豐富，為文化助力鄉村振興提供了充足的資源支撐。

茂名分會場更是把「送文化」和「種文化」有機融合，打造鄉村振興的「文化糧倉」，在滿足基層群眾精神文化需求的同時，推動全民閱讀深入開展。

「書籍作為文化知識的載體，通過南國書香節期間開展的系列文化活動，加速了文化知識在鄉村的傳播，為實現鄉村精準脫貧和振興發展提供了堅實基礎。」《中國鄉村振興調研實錄·廣東特色樣本：中山大學博士後的900天百村之路》作者陸劍寶告訴記者，在鄉村振興新的征程中，書籍、閱讀乃至出版業在推動鄉村振興發展過程中扮演着十分重要的角色。

省級非遺項目走進書香節

南國書香節首屆專業性特色分會場在廣州荔灣舉辦

18日，2023年南國書香節暨羊城書展荔灣大健康圖書分會場活動（以下簡稱「荔灣大健康圖書分會場」）在廣州國際醫藥港健康方舟會議會展中心A館開幕。據悉，荔灣大健康圖書分會場主題為「健康·悅讀·共成長」，這也是南國書香節舉辦30年來的首屆專業性特色分會場。

開幕式現場，約有4000種圖書讓市民共享大健康文化盛宴；荔灣區名中醫李波帶來主題為《衣食住行里的中醫養生》科普講座；20餘組醫學專家團隊現場開放義診，其中有省級非物質文化遺產代表性項目西關正骨多種療法可供市民體驗。

據悉，荔灣大健康圖書分會場活動將持續至8月21日，其間，將舉辦多場重磅的研討會和名家講座。同時，鐘南山團隊還將重磅啟動「十四五」國家重點出版項目《呼吸康復治療學》的編寫，該書填補了我國高水平呼吸康復醫學研究的空白。

佛山分會場：

38項重點活動等你來

8月18日，2023佛山悅讀節暨南國書香節佛山分會場正式啟動。據悉，本次活動將在8月-9月持續舉辦，其中主體活動安排在8月18日-22日舉行，將採用線上線下結合、全市聯動的方式舉辦，讓市民盡享文化盛宴、領略書香魅力。

據悉，本次活動將推出包含「閱享佛山」「閱識佛山」「閱動佛山」「閱惠佛山」「閱研佛山」「閱劇佛山」6大板塊、38項重點活動和146項子活動，着力打造內容豐富、特色鮮明、互動性強的全市性、綜合性閱讀活動，以「悅」字為重點，讓廣大市民讀者在活動中感受閱讀的快樂，以快樂的心情享受閱讀。

「30多年前就來過佛山，如今再次踏足這座城市，發現有着翻天覆地之大變化。」當天啟動儀式過後，中國作協副主席、茅盾文學獎得主阿來「空降」現場，與讀者面對面交流、分享新作《西高地行記》創作心得。據悉，除了阿來外，曹文軒、王躍文、陳平原、張檸等文壇名家，許知遠、馬伯庸、六神磊磊等人文歷史領域大咖也將造訪佛山，舉辦新書分享會與廣大讀者見面交流。

據介紹，本次活動以佛山市嶺南金融博物館作為主會場，聯動各區公共圖書館、實體書店、新時代文明實踐中心、農家書屋、基層文化站等公共閱讀空間，共設分會場25個，場內各項活動向廣大市民群眾免費開放。同時，在市內近40家實體書店舉辦「書香佛山」線下聯展，線上派發近2萬張購書券，市民可在全市參與圖書聯展的實體書店直接使用。

值得一提的是，本次活動積極推動閱讀與藝術有機融合，8月18日-20日將在千燈湖公園日出廣場舉辦「千燈妙匯」書香夜市，邀請佛山市超過30家實體書店、文創品牌參與，集中展示優秀書籍以及融合了醒獅、功夫、陶藝、粵劇等佛山元素的文創產品，讓市民讀者領略不一樣的書香集市。此外，近期還將舉辦《搖波公主》原創兒童劇以及《透過雲罅》《武松日記》《老婦還鄉》《我們的小鎮》等劇本的讀劇演出活動。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

