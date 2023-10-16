第七屆華語戲劇盛典灣區舉行　香港劇作奪三項大獎成最大贏家

10月11日晚，「戲劇之夜——第七屆華語戲劇盛典年度榜單發布典禮」在廣州舉行。現場揭曉了14項「最佳」名單，《天下第一樓》《生命冊》《初步舉證》等優秀華語戲劇作品斬獲多項「最佳」。



作為盛典的相關重要活動，「中華戲劇藝術的當代建構與粵港澳大灣區戲劇的共同發展論壇」（以下簡稱「論壇」）與主題對話「從文學到戲劇」也在當天舉行。來自兩岸四地的劇評家與劇作家匯聚一堂，探討華語戲劇的創作現狀，及未來大灣區戲劇發展方向。

經過七年的打造，創辦於廣州的「華語戲劇盛典」已成為一年一度戲劇知名品牌活動。作為重要專項活動，本屆華語戲劇盛典被納入第三屆粵港澳大灣區文化藝術節，希望由此推動華語戲劇走向世界。

《天下第一樓》劇照

華語戲劇近年蓬勃發展

在本屆華語戲劇盛典上，由香港話劇團出品的《天下第一樓》一舉摘下「最佳男主角」「最佳男配角」「最佳導演」三項「最佳」，成為最大贏家。香港戲劇的發展，體現了華語戲劇近年來蓬勃發展的現狀。

「世界各地，有華人、講華語的地方就有華語戲劇。華語戲劇是藝術的橋梁，精神的紐帶，文脈的賡續，是中華民族共同體意識在藝術層面的體現。」

在論壇作主題發言時，中國藝術研究院話劇研究所所長、研究員宋寶珍表示，華語戲劇文脈相通，命脈相連，具有各自的發展基礎、創作隊伍、藝術樣態、受眾人群、審美取向，因此也各自具有自身的特點、優勢和發展路向。

20世紀70年代，香港舉辦曹禺戲劇節。自20世紀80年代以來，內地與香港、澳門、台灣三地的戲劇交流與合作逐漸展開。

《天下第一樓》劇照

1982年，姚一葦先生的《紅鼻子》由中國青藝在北京演出，這是1949年之後在北京演出的首部台灣戲劇。1996年，台灣戲劇作品《領帶與高跟鞋》參加在北京舉辦的第一屆華文戲劇節，這是台灣劇團第一次登上中國大陸舞台。

宋寶珍談到，人類戲劇的發展已經進入元宇宙時代，華語戲劇面臨著相同的問題、相似的境地：劇本荒、創作心態浮躁、同質化題材、生命質感弱化、表演淺薄粗糙、導演手法單調、技術與藝術相互掣肘……這些都需要華語戲劇工作者與時俱進，開拓創新。

促進行業和市場長效有序健康發展

2017年，華語戲劇盛典在廣州橫空出世。自誕生之日起，該盛典關註專業性的市場評價，重視廣大觀眾的認可度，設計了科學、嚴肅、公正、客觀的評獎程序，因此獲得了業界和觀眾的高度認可。

盛典至今已成功舉辦了七屆，推選出《白鹿原》《親愛的，胡雪巖》《深淵》等一大批既有市場號召力，又有社會影響力的華語戲劇精品。

陜西人民藝術劇院創作的話劇《生命冊》獲得第七屆華語戲劇盛典年度榜單的「最佳年度劇目」「最佳編劇」兩項榮譽。該院院長李宣發表獲獎感言時，動情地說：「華語戲劇盛典是屬於戲劇人的。它真正公正、公平，用心去擁抱戲劇。」

《生命冊》劇照

回顧創辦華語戲劇盛典的初衷，廣東省藝術研究所所長王煒深有感觸：「我們發現，之前的戲劇評價體系存在一個問題——缺乏對作品基於市場體系和觀眾認知度的評價。再往深究，是缺乏從這一角度對作品進行評價的機製和平台。而對於演藝產業來說，像『華語戲劇盛典』這樣的評價機製和平台是一個風向標。」

近些年來，中國的戲劇行業和戲劇市場發展迅猛，華語戲劇在演出市場的占有率持續走高。但即便在業內，很多人未必知曉每年都有哪些戲劇作品，更未必有機會看到這些作品。

「所以，我們希望為這些作品建立一個橋梁、搭建一個平台、提供一個發聲的地方，讓大家更多地認知這些作品，全方位地推動華語戲劇的成長，促進行業和市場長效、有序、健康地發展。」王煒說。

「中華戲劇藝術的當代建構與粵港澳大灣區戲劇的共同發展論壇」現場許建梅攝

搭建華語戲劇交流的橋梁

對於華語戲劇盛典的未來，專家學者寄予了厚望。在浙江大學傳媒與國際文化學院教授胡誌毅看來，華語戲劇盛典是粵港澳大灣區的戲劇節慶，有著光明的未來。「它就像港珠澳大橋一樣，是粵港澳大灣區的戲劇『大橋』。大家應當共同努力，使華語戲劇盛典發展為具有象征意義的品牌。」胡誌毅說。

宋寶珍參與了五屆華語戲劇盛典。她認為，華語戲劇盛典對華語戲劇的發展產生了溫厚而又深遠的影響。它豐富了戲劇創作者的溝通與交流，增進了彼此之間的友誼；聚集了一大批戲劇精品，留下美好回憶與審美享受；也密切了各地的戲劇創排合作。

廣東省文化和旅遊廳一級巡視員楊樹表示，華語戲劇盛典的舉辦，是華語戲劇在粵港澳大灣區持續蓬勃發展的強大推力。接下來，省文化和旅遊廳將一如既往地鼓勵和支持華語戲劇創新創作，做大做強華語戲劇盛典，使之成為全國華語戲劇交流的橋梁、傳播的平台、合作的樞紐。

【對 談】為戲劇補充「文學之鈣」

經由文學經典和當代知名小說的改編，是當下華語戲劇創作的重要路徑，也是一個突出的現象。《塵埃落定》《主角》《一句頂一萬句》《白鹿原》等根據文學著作改編的同名戲劇作品，在歷屆華語戲劇盛典中頻創佳績。在本屆華語戲劇盛典中，陜西人民藝術劇院根據李佩甫小說改編的同名話劇《生命冊》又斬獲兩項「最佳」。

主題對話「從小說到戲劇」嘉賓合照

10月11日，本屆華語戲劇盛典特邀宋寶珍、李寶群、曹路生、徐健四位嘉賓做客專家對談現場，圍繞「從小說到戲劇」這一主題，對將經典小說改編為戲劇這一流行趨勢進行深入探討。中國文聯首批特約評論員、廣東省藝術研究所一級編劇陳建忠主持對話。

陳建忠：請問四位一直「在場」的戲劇專家，如何看待近年來小說密集改編成戲劇這一現象？

宋寶珍（中國藝術研究院話劇研究所所長）：中國現代話劇第一部作品《黑奴籲天錄》就改編自小說。戲曲界改編自小說的作品就更多了，像三國戲、紅樓戲、西遊戲等等。其實戲劇與文學作品的關系一直都特別緊密。

形成這一現象的原因，首先是出現了一大批高質量的文學作品，例如獲得茅盾文學獎的重要作品。這些作品有內涵，引起了戲劇界的重視。另外，跨媒介的改編為戲劇藝術的成功奠定必要的條件。

此外還有一個原因，好的劇本一直都很缺乏。原創劇本難度很高，如果借助文學，發揮編劇藝術家們的想象和重塑再造的能力，把優秀的文學作品改成舞台劇，會為演出市場帶來一種新鮮感。文學作品在獲獎之後，已經有了一定的IP效應，改編成劇本也是優勢共生。

李寶群（劇作家、國家一級編劇）：把優秀文學作品改編成舞台劇，實際上是給中國戲劇補充「文學之鈣」「文學之血」，給中國戲劇重新增加能量、活力。我覺得中國的原創戲劇總體狀況並不理想。在這種情況下，改編優秀的文學作品變成了戲劇界一個重要選項。

在觀看優秀小說改編的戲劇過程中，觀眾也可以獲得滿足。這些改編戲在某種意義上把文學帶進了劇場，帶到觀眾的審美視野裏。觀眾有了更多選擇，我們的舞台也因此活躍。

曹路生（劇作家、上海戲劇學院教授）：這是文學性從戲劇舞台上消失後又回歸的一種表現。

二十世紀八九十年代以來，國外各種各樣流派的、非編劇性的、以導演為中心的戲劇進入國內，這在一定程度上引起了戲劇舞台上文學性的缺失。為什麽現在大家多從文學作品中改編？我覺得這是對前二十年的一種報復性的反應。

戲劇創作的傳統之一就是改編。莎士比亞的大部分劇目都是改編的。我國元雜劇裏面很多作品都是根據唐宋小說改編的，只是在過去幾十年中，戲劇的文學性才稍顯缺失。

徐健（《文藝報》新聞部主任）：戲劇創作與原創劇本的缺失，使得從影視、文學借力成為近年來戲劇編劇的潮流。它們在大的文藝生態系統內，相互之間都存在著聯系。

2015年以後，尤其是茅獎作品，輪番被搬上舞台，這種現象體現了文學和戲劇的關系越來越緊密。其次，這也反映戲劇創作的觀念在不斷開放：優秀的改編也是一次成功的原創。