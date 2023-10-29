蘇軾「打卡」雷州路　貶謫官道千年後自成文化走廊

「問汝平生功業，黃州、惠州、儋州。」大文豪蘇軾發出的這句感慨，道盡他一生宦海沉浮，也為後人串起了他從湖北黃州、到廣東惠州、再至海南儋州的貶謫行跡。



說起蘇軾在南粵大地留下的印記，知道惠州的人最多。不過，位於中國大陸最南端的雷州半島，是他從惠州到海南時往返的必經之地，也與東坡先生結緣不淺。

雷州西湖邊上的蘇公亭與蘇公像。（金羊網）

宋紹聖四年（1097），蘇軾由惠州被追貶為瓊州（今海南瓊山）別駕、昌化軍（今海南儋縣）安置，六十二歲的他第一次踏上雷州半島，從這裡登船渡海。元符三年（1100），宋徽宗繼位後大赦天下，蘇軾獲赦北歸，移往廉州（今廣西合浦），又再次經過了雷州半島。

在人生最失意的時候，蘇軾仍給半島人民帶來了樂善、雅正之風。千百年後，雷州半島大大小小的村落中，依舊流傳著東坡先生停留駐足的逸聞美事，其中蘊含的文化精神不斷浸潤這一方水土。

日前，在廣東省政協文化和文史資料委員會與湛江市政協協助下，在研究者和當地有心人的引導下，《羊城晚報》記者探訪東坡先生在這方水土上的足跡。學者的專業考證與村民的口口相傳也許不盡一致，但對於這位文豪賢達的尊崇一以貫之，他留給雷州半島的文化財富彌足珍貴。

雙村還硯亭。（金羊網）

新舊黨爭，遭一貶再貶

新舊黨爭是北宋政治生態中的一個重要現象。變法派與保守派的交替掌權讓「不合時宜」的蘇軾一貶再貶。宋紹聖四年（1097年），朝廷又一次大規模追貶反對變法的「元祐黨人」，已謫居在廣東惠州的蘇軾此時再次被列入追貶對象名單。

在惠州的一首《縱筆》詩記錄了蘇軾惠州的生活日常，「白髮蕭散滿霜風，小閣藤床寄病容。報道先生春睡美，道人輕打五更鐘。」可以看出他雖然年高體弱，但基本已經適應了當地生活。然而，就是這首詩成為朝廷再次追貶他的重要「證據」，認為他在惠州的日子太過安逸，決定把他貶去更遠的地方。

據蘇軾《到昌化軍謝表》記載，宋哲宗紹聖四年（1097年）四月十七日，他接到了朝廷「瓊州別駕，昌化軍安置」的告令。兩天後的四月十九日，蘇軾即動身離開惠州。

兄弟相遇，感悲喜交加

走到廣西梧州時，蘇軾得知被貶雷州的弟弟蘇轍也正在報到路上，並於兩天前到達藤州（今廣西藤縣）。於是他決定加快腳步，日夜兼程追趕蘇轍。

五月十一日，兄弟二人終於得以在藤州相見。謫遷路上，他們幸運地一路同行直至雷州府城（簡稱「雷城」，為宋代雷州治所，與今雷州市位置一致）。蘇軾在《和陶止酒》一詩引言中記錄了此次相見：「丁醜歲，予謫海南，子由亦貶雷州。五月十一日，相遇於藤，同行至雷。」至親會面對兄弟二人而言都是極大的安慰，弟弟蘇轍有詩《次韻子瞻和陶公止酒》：「誰言瘴霧中，乃有相逢喜。連床聞動息，一夜再三起。」也描繪了他和蘇軾見面後，兄弟二人連床夜話的場景。

根據長期從事流寓文化相關研究的文史學者張學松的觀點，從行程路線的合理性來看，蘇軾蘇轍二人應該是從廣西容州沿繡江到北流（廣西境），然後進入廣東，到石城（今廣東廉江縣），再走陸路經遂溪（時為海康縣轄）到雷州，這是一條比較近便的路。

張學松認為：「從廉江到遂溪，他們應該乘坐高腳牛車，並且在遂溪縣調豐村住了一段時間。雖然不知道具體停留了多久，但後來有詩為證，二人到達雷城的時間是確定的，即當年的六月五日。」

調豐古官道遺址，古官道上還有兩道深深的車轍。（金羊網）

千年官道，遇一代文豪

記者來到位於遂溪縣的調豐古官道遺址，只見古官道位於一塊巨大的黑色玄武岩石坡上，千百年前的車轍依然清晰可見，兩道並行的古車轍呈縱深分佈。仔細查看，周圍還有深深淺淺的牛蹄印。蘇軾兄弟二人乘坐高腳牛車經過的場景仿佛就在眼前。

作為遂溪南北要塞「三十裡官道」的一部分，調豐官道是古代南下雷州府城，北上遂溪郡的必經路段。千百年來，這條官道成為官方物資運輸、信件傳送、官員謫遷的要道。

宋建隆四年（963年），朝廷在調豐村北面設茅亭驛站，以供來往官員歇宿飲馬。大量貶謫官員曾在茅亭驛站留宿，其中就包括蘇軾兄弟二人。據《千年石官道記》（遂溪嶺北鄉調豐村石官道碑）：「蘇東坡自惠貶瓊，經此道宿村中景蘭閣，故閣前遺有東坡井、東坡塘，遐邇馳名也。」

清乾隆年間，茅亭驛站重修為書院，並獲進士、翰林編修陳昌齊題字「景蘭閣」，稱謂就一直保留到了現在。如今，這座兩百多年的建築更顯古樸，門前的東坡井也依舊泉水清澈，四季不涸。

在遂溪縣委宣傳部相關負責人帶領下，記者從調豐村繼續南下，不遠處就是蘇二村。走進村內，這裡明清建築竟多達百餘座，村民三五成群在古樹下乘涼，怡然自得。在古村落的四周，則是茂密的荔枝林。當地傳說，蘇二村原名荔枝村，因村裡自古盛產荔枝，蘇軾在南遷路上也曾慕名前來，然而此時卻已過荔枝季節。北歸路上，蘇軾再次進村才如願吃上荔枝。荔枝村因此改名蘇二村。

不過，也有學者考證，按蘇軾南遷北返的大致時間來看，他經過蘇二村的時間與民間傳說裡荔枝應季的情況不大相符。因此，「蘇二」或意指「二蘇」，即理解為蘇軾、蘇轍一同來過更為合適。

在天寧禪寺，蘇軾留下「萬山第一」四字。（金羊網）

雷城三日，題「萬山第一」

近兩個月的趕路後，蘇軾於六月五日和蘇轍一起抵達雷城。據《雷州府志》記載，在雷城停留期間，崇信佛教的蘇軾還曾拜訪「雷州第一古刹」——天寧禪寺，並為寺廟題下「萬山第一」的匾額。

《十賢在雷州》一書作者、湛江市愛周中學教師張春生，和湛江市歷史文化研究會副會長許冰一道，帶領羊城晚報記者循著蘇軾的足跡前來探訪。天寧禪寺就坐落在熱鬧的雷州市中心一隅，叩門而入，裡面卻是另外一番景象，寺院內古木參天、香火繚繞，環境十分清幽。「萬山第一」的匾額就位於寺廟的正中央。從天甯寺出來，蘇軾又到附近的一處風景——羅湖遊歷。據《元一統志》記載，羅湖因蘇東坡的到來而改名西湖，志書中還引用另一位大詞人秦觀的話「坡公所至有西湖」。羅湖今日雖已無蘇軾留下的遺跡，但雷州人民卻在湖畔建了蘇公亭、十賢祠等，以便後人景仰觀瞻，這位文化大家的影響力非同一般。

然而，雷州並不是此行終點。短暫停留後，他很快又啟程了。蘇軾六月十日抵達徐聞，隔日便要與弟弟作別，從徐聞「遞角場」登船渡海。紹聖四年（1097年）七月二日，蘇軾終於抵達目的地——昌化軍（今海南儋縣）。在這個天涯海角處，生性達觀的蘇軾與本地百姓友好相處，深受愛戴。

直到北宋元符三年（1100年），徽宗繼位大赦天下。五月中旬，蘇軾接到了酌情遷往廉州任職的告命。六月二十日，蘇軾渡海北歸，有《六月二十日夜渡海》詩曰：「九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生。」他沒料想自己竟還有北歸的一天，心情自然十分愉悅。

北歸依然在廣東徐聞上岸，蘇軾前往徐聞伏波廟拜謁，並乘興作有《伏波廟記》。再次經過雷城，蘇軾最重要的活動是與好友秦觀見面。因「元祐黨人」之故謫居雷州的秦觀，接到指令放還橫州（今廣西橫縣），也正要啟程北上，二人遂早早相約會面。

為紀念此次相會，蘇軾寫過《書秦少遊挽詞後》，記有：「庚辰歲（即元符三年）六月二十五日，予與少游（編者注：即秦觀，字少遊）相別於海康。」六月二十五日蘇軾辭別秦觀，繼續北上。

夜宿興廉，留詩作有二

剛走出雷城不遠，蘇軾就遇上了連日大雨，橋樑盡毀，水陸皆不能行。於是，他在途中的興廉村（今遂溪縣樂民鎮樂民城村）淨行院住了下來，並在這裡留下兩首寶貴的題詩——《自雷適廉宿于興廉村淨行院》《雨夜宿淨行院》，記錄他夜宿、晨起、泛舟、酒醉的行跡。

蘇軾在興廉村大概停留了兩天，便去往下一個目的地。根據他在《書合浦舟行》中的記載「自興廉村淨行院下，乘小舟至官寨。聞自此以西皆漲水，無復橋般。或勸乘蛋舟並海即白石。是日，六月晦，無月」，可知東坡先生在六月三十日便已經從興廉村到達了雷州官寨。

據《雙村陳氏族譜》記載和當地流傳已久的說法，蘇軾在興廉村停留期間，與北宋廉臣瓊州刺史陳懽的五世孫陳夢英一見如故，並結為摯友。當時，陳夢英正在這裡掌教「興廉學塾」。蘇軾為鼓勵興廉村村民奮發興學，臨走之時還贈送給陳一方寶硯和七畝良田作「助賢田」。第二年，陳夢英便發動附近儒生、鄉紳集資，在村裡那座蘇軾曾留宿的淨行院建起一所「文明書院」。為銘記贈硯義舉，陳家後在「文明書院」南側建有一座「贈硯亭」。

此地現已改名為樂民城村，走入村中，遠遠看到一棟白色二層小樓，這就是文明書院。書院內，蘇軾的石刻像在正中央供奉著，四周牆上記載的是他的詩文和事蹟。村裡人介紹，建於宋代的這座書院曾幾度損毀，現在的文明書院為民國時期所重修。

蘇東坡傳世畫作極少，其中之一為中國美術館藏《瀟湘竹石圖》。（網絡圖片）

「寶硯」相贈，啟後世師表

在遂溪縣委宣傳部相關負責人的帶領下，記者來到了距離樂民城村十來分鐘車程的河頭鎮雙村。那塊相傳為蘇軾贈予陳夢英的硯台至今珍藏於此，被鄉民奉若珍寶。

雙村鄉賢陳堅體為我們講述：「蘇軾逗留興廉村期間，有一天與陳夢英結伴遊覽到如今雙村族居地附近時，說了一句『斯地景勝，當有文明之祥』。陳夢英後來即攜家人從興廉村來此定居，帶著鄉民在這裡開墾田地，開枝散葉。至今文明書院有一首《助友擇居》詩說到此事：『跋山涉水步踉蹌，為友開基擇住場。景勝雙村獅予地，延綿望族世蕃昌。』」

湛江市博物館原館長陳志堅介紹，由於年代久遠，清末社會動盪，那方硯台曾一度丟失近百年，直到民國年間，被時任廣東省警察局局長的何葷先生在文物市場偶然尋得。「當他得知這硯台是雙村陳氏宗族的傳世之寶，又慷慨將其奉還本村。」為了紀念這樁義舉，雙村人在陳氏宗祠庭院中修建了一座「還硯亭」。

我們在還硯亭等候時，同行的村幹部鄭重地捧來一個胡桃色方形木盒，置於庭中石桌上。陳堅體將包裹有紅布的硯台小心翼翼地從木盒裡取出，待紅布被一層層解開，我們才得以一睹「寶硯」真容：只見硯台呈瓦片狀，顏色溫潤，制式古樸。硯台正面刻有蘇體行書硯銘：「其色溫潤，其制古樸，何以致之，石渠秘閣，永宜寶之，書香是托。」左下角落款題有「蘇軾」兩字，鈐有篆書「奇珍」印章一枚，背面還刻有行書「元符三年仲秋月制」字樣。

雙村陳氏宗祠與還硯亭相對而立，宗祠樓裡不僅供奉著陳氏先祖，還將二樓專門設為東坡樓，用來供奉蘇軾的牌位，顯示出東坡先生在村民心中至高至崇的地位。

廣東湛江，赤坎區金沙灣。（視覺中國）

陳堅體告訴記者，受東坡先生影響，千百年來讀書學習之風在雙村尤為興盛。為了鼓勵後輩勤奮好學，村裡每年都自籌獎金，為每一名考上大學的孩子頒獎。村裡還專門成立了東坡詩社，同好者不時聚在一起吟詩作對，雅俗共賞。

九百多年前的一次蒙冤流放，讓蘇軾的足跡遍佈雷州半島，從此，他便與半島人民緊緊聯繫在一起。那些老少婦孺皆知的歷史掌故，寄託著半島人民對生活的美好希冀，也一次次撥動探訪者的心弦。

尤為重要的是，東坡先生面對人生厄運時的達觀精神，更是穿越時間的瀚海，無形中教化著當地民眾，讓今天的半島人民骨子裡多了一份堅毅與樂觀。跨越千年時光，這樣的情感聯結和文脈傳承更加讓人動心、動容。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

