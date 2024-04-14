羅湖好去處｜深圳首屆地鐵藝術節黃貝嶺站舉行　免費看展再去Cafe

深圳地鐵5號線的盡頭黃貝嶺地鐵站又一個出口開通了，附近居民出行更方便了！與此同時，地下通道還舉辦一場「深圳首屆地鐵藝術節」。



展覽以「無界共生」為主題，搬來了數百幅畫展優秀作品，分為「畫廊單元」、「FUSION單元」、「公共藝術單元」和「藝術家項目單元」四塊區域，打造了一間間沉浸式藝術空間。👇👇👇

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本次藝術節將持續至6月30日，整整四個月都免費參觀，搭地鐵可順道逛展，接受藝術的薰陶，在快節奏都市尋找一種「慢生活」。

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逛逛，各式各樣的展覽

這次的展覽聯合了25家藝術機構，其中有來自北京上海各地的「COSPACE畫廊」、「橋舍畫廊」等，還有深圳本土藝術空間——王十藝術畫廊、彭畫廊、喚醒畫廊等，每個展覽空間和展品形式既豐富又獨特，好看好拍好逛，有趣味性也有互動性。

1. 山隱造物

山隱造物，來自北京的實木傢俱原創設計品牌。

這次展覽空間依舊延續了極簡的侘寂感空間風格，打造了一個高級有質感而且動線流暢的「客廳」。木作的大型傢俱、生活器物，細節考究精緻，如果有看中的可以直接購買噢。

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2. 香蕉醬藝術空間

BananaJam藝術空間是由藝術家周圓Butter創建的，這次展覽可以看到不同國家新鋭藝術家創作的作品，有不同形態的抽象雕塑，還有陶瓷藝術裝置和畫作展出。

3. 循環式曲水流觴

在古代，人們通過自然或人工的水渠，將酒杯漂浮在流水上供人取用，被稱之為「曲水流觴」。藝術家簡麗庭將此概念與「循環裝置」融合，通過模組化的拼接方式，形成一個循環的流水裝置，裏頭放入罐裝啤酒。

當然，你也現場撈起啤酒並購買，沉浸式體驗一下古代文人這種集會活動。

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4. 彩虹天堂豹紋豬

彩虹天堂是B區最顯眼的存在了，多巴胺色系的巨幅畫作，彩墨噴印的巨型藝術地毯，藝術家在牆上隨意揮灑創作的筆墨，整個空間給人一種輕鬆明快又很自由的感覺。

5. 大力招財

「大力招財」是新鋭藝術家徐振邦先生創作的「麒麟臂」版招財貓，整個藝術空間有一隻放大版的巨型招財貓，還有無數只不同色彩不同表情的招財貓，Emm...我感覺嗅到了發財的味道。

還有這些特別的展品👇👇👇

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逛逛，咖啡麵包快閃

1. B+café

喜歡喝精品咖啡的朋友，想必都聽過bonavita跟Brewista，B+café正是它們的線下體驗門店，這次它們也來羅湖了，將富有詩意的新中式空間搬進黃貝嶺地鐵站A出口。除了一些招牌咖啡特調、水果茶、氣泡水，店裏還有可頌貝果等麵包，每天都會更新噢。

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2. 陳皮咖啡

景田咖啡街的陳皮咖啡館，也開來地鐵站了，位置更大也更多！這是一家主打廣東新會陳皮的咖啡館，招牌陳皮拿鐵，上面撒了一層陳皮粉，邊喝邊能嚼到陳皮顆粒，特別是喝到底的時候，味道最是強烈。

無界共生-深圳首屆地鐵藝術節

日期：即日起至2024.6.30

地址：深圳地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口深業東嶺地下通道



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