深圳打卡4個展覽：華僑城貓咪大賞　深圳美術館繪畫與機械裝置

深圳最新免費新展覽，一次打卡！



1. 貓着：找個角度貓着

2024.3.16-2024.5.16，華僑城創意文化園北區A5棟218

最近，華僑城創意園出現一個可愛身影，圓嘟嘟的貓貓散佈在各個角落。這是白牆視覺與一樹Arbre策劃的藝術羣展「貓着：找個角落貓着」。

「貓着」，像貓一樣待着，可以理解為保持自在、輕鬆、獨立警覺，但又不受外界打擾的狀態，亦是一種獨特的生活態度。展覽希望以此啓發觀眾對自身生活方式的探索。

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最可愛的展，貓咪大賞

本次羣展彙集了多位藝術家，通過繪畫、陶藝、版畫、布藝等多元化方式詮釋主題，每件作品都是藝術家們對「貓着」這一概念的獨特解讀和表達。

踏入空間，就像進入了一個自由放鬆的世界。這些姿態慵懶、悠然自得的貓咪們，似乎有着治癒一切的魔力，讓人暫緩腳步，享受當下的安定與快樂。

各式各樣的貓貓周邊

店內外還陳列了許多貓貓周邊，手提袋、帆布包、明信片、貓咪徽章……讓人忍不住貢獻錢包。

值得一提的是，本次貓展作品銷售的部分收益，將捐贈給深圳貓網，用於流浪貓咪的救助工作。

貓着：找個角度貓着

地址：南山區華僑城創意文化園北區A5棟218號白牆視覺

交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口，步行690米



2. 混韻之宇：王郁洋個展

2024.3.23-2024.5.5，深圳美術館（新館）二樓4-7展廳

深圳美術館新館又一批展覽更新了，最讓人期待的王郁洋個展「混韻之宇」開幕，持續開放至5月5日。本次展覽涵蓋了人工智能、基因工程、數字媒體、機械裝置等多種領域。

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作品的不可預測性，是觀展的最大趣味。它們挑戰觀者的固有認知，讓人陷入對科技、未來的無窮遐想和思考。王郁洋的作品不僅表達了對科技發展的批判性思考，也充滿了對未來世界的想象。

《夢》2016-2024

個人最愛的一件作品《夢》，在透明密閉空間中，機械手靈活移動並在玻璃上自由繪畫。而機械手的運動控制來源於藝術家的夢：睡覺時的腦電信號被電腦記錄，生成數據後再被傳輸給機械手的控制電腦。它探討了時空關係與夢境數據的結合，呈現出機器與人類之間新的對話維度。

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《被植物纏繞的懷疑》2013-2024

《被植物纏繞的懷疑》的創作靈感源自十年前的雕塑作品。它被遺棄在工廠，歷經十年的風雨洗禮後被重新發現，此時它早已和周圍植物緊密地纏繞在一起，形成了一種全新的共生關係。

這是藝術與自然的交融，時間流逝，廢棄物也能孕育、煥發新的生命，同時也演繹出一種衰敗之美。

《忘卻記憶》2024

在遠古冰山中取出擁有70萬年歷史的冰芯，通過抽真空、加熱融化等手段獲取空氣，最後被置入展廳的異形裝置中，十幾根金屬管從器皿中引出，另一端則連接着氧氣面罩。

觀眾按下按鈕，便能呼吸到來自遠古冰川的空氣。這一瞬，彷彿穿越時空的界限，與遠古的自然進行了對話和共鳴。

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《給我們的問題》2024

LED屏上滾動着各種天馬行空的問題，這些問題都來自被訓練過的人工智能，觀眾可以對機器的提問作出回答，人和機器的角色在這裏互換。

《我給的也不確定》2023

透明容器中分別儲藏着6種氣味，它們由藝術家的各種情緒產生，排氣孔由隨意數字控制，隨機開啓。

混韻之宇：王郁洋個展

地址：龍華區深圳美術館（新館）二樓4-7展廳

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行約300米



3. 喬治·蘭多：筆間的復調與哲思

2024.3.12-2024.5.26，深圳美術館（新館）一樓1-2展廳

「喬治·蘭多：筆間的復調與哲思」，也是必打卡的重磅新展。本次展出118幅繪畫，主題涵蓋風景、肖像、鮮花、蝴蝶、母愛等，表達了藝術家因自然、生命、人而觸發的感動。

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作品既有抽象畫，也有具象藝術，並且藝術家把繪畫對象做了變形處理，用色鮮明，富有表現力。

蝴蝶棲息之所，是生命所在之處

喬治·蘭多鍾愛蝴蝶，對他而言，蝴蝶既是生命的象徵，也是對美的追求。蝴蝶系列中，既有黑白線條勾勒的簡筆畫，也有色彩濃郁的大型畫作。或是攏翅停駐，或是翩躚起舞，栩栩如生的蝴蝶，彷彿即將破幕而出。

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繪畫的藝術，就是愛的藝術

母愛，也是本次展覽非常重要的主題。喬治·蘭多如此描述：「我畫《母愛》系列的時候，會把母親的警覺和謹慎描繪出來。她的愛保護着孩子。是化作利刃和堅盾的母愛」。

喬治·蘭多：筆間的復調與哲思

地址：龍華區深圳美術館（新館）一樓1-2展廳

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行約300米



4. 無界共生：深圳首屆地鐵藝術節

2024.2.26-2024.6.30，黃貝嶺地鐵站A出口深業東嶺地下通道

位於羅湖區的2/5號線黃貝嶺地鐵站又一個出口開通了，與此同時，地下通道還正在舉辦一場「深圳首屆地鐵藝術節」。展覽以「無界共生」為主題，搬來了數百幅畫展優秀作品，分為「畫廊單元」、「FUSION單元」、「公共藝術單元」和「藝術家項目單元」四塊區域，打造了一間間沉浸式藝術空間。

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本次藝術節將持續至6月30日，整整三個月都能免費參觀，打工人下了班可以直接逛展，接受藝術的薰陶，在快節奏都市尋找一種「慢生活」。

彩虹天堂豹紋豬

彩虹天堂是B區最顯眼的存在了，多巴胺色系的巨幅畫作，彩墨噴印的巨型藝術地毯，藝術家在牆上隨意揮灑創作的筆墨，整個空間給人一種輕鬆明快又很自由的感覺。

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逛逛，咖啡麪包快閃

除了觀賞藝術作品，這裏還有咖啡麪包快閃。可以試試B+café，它是bonavita跟Brewista的線下體驗店，有咖啡特調、水果茶、可頌貝果等麪包。

另外，來自景田的陳皮咖啡館，也開來地鐵站了，大家可以在現場體驗一下。

無界共生：深圳首屆地鐵藝術節

地址：深圳地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口深業東嶺地下通道



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