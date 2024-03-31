深圳展覽｜Wes Anderson中國首展登陸萬象天地　打卡韋式美學風格

2024年，最令人期待和值得打卡的全新展覽，終於來了！風靡全球的《偶遇—韋斯·安德森》（Accidentally Wes Anderson, AWA）中國首展，落地深圳，就在深圳萬象天地。



還記得前陣子火爆全網的「多巴胺」、「用韋斯安德遜的電影方式來Citywalk」等熱門創作話題嗎？鮮明亮麗的色彩，極具對稱性的構圖，帶來視覺上的震撼享受，都是深受荷里活著名導演Wes Anderson韋斯安德遜的美學風格影響。

3月，在萬象天地，再次掀起一股「韋式美學」潮流。

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韋斯安德遜，極具創造力的鬼才導演

韋斯安德遜是誰？如果你是電影愛好者，想必對他不會陌生。

又或許，你也肯定聽聞過《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）的大名，這部曾獲得9項奧斯卡獎項的提名，並最終奪得當屆「最佳藝術指導」、「最佳服裝設計」等四個獎項，一直令千萬影迷為之讚歎與欣賞的作品，便是出自他之手。

韋斯安德遜有着獨樹一幟的個人風格，他的作品，只需要一眼便能輕鬆辨認。明亮濃重的色彩，強迫症般的對稱構圖都是他最鮮明獨特的標誌。因此，他也被稱作是「最會玩色彩的荷里活鬼才導演」。

300幅韋式攝影作品，感受「韋式奇景」

正因為他極具個人特色的電影風格，「韋氏美學」已經成為了他的一種獨特標誌，也影響了時尚、潮流、穿搭、家裝設計等各方面。

在本次《偶遇—韋斯·安德森》的展覽中，將會展出超過300件受韋斯安德遜本人認可的韋式美學風格攝影作品。不僅能欣賞到來自全球各地的不同風景，還能近距離感受「韋式美學」，簡直就是一次視覺盛宴。

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10+主題空間，沉浸式觀展打卡體驗

整個展覽空間劃分明確，分為12個主題，每個展區都有着專屬配色和攝影作品，還能欣賞到韋斯安德遜電影中的經典作品。不同展區之間，還設有多處互動打卡點，超級好拍。

這也是一場全球奇幻的旅程，沿着主題走廊，穿梭其中，看着不同地區的美景，我們彷彿開始全球旅遊，進入了一個夢幻童話的「多巴胺世界」。

寵物友好展，共同體驗奇妙時光

除此之外，這還是一個寵物友好展，非常的貼心！可以與小寵物一同觀展，共同體驗這次奇妙時光。當然，請務必遵守好入場規則～

觀迎開啟「韋式美學」風格的奇幻之旅

歡迎各位冒險家，從現在開始，我們將一起探索這個星球上一些最引人入勝、最具電影感的地方，每張照片背後都有一個意想不到的故事。 AWA團隊

這裏有12個主題空間，每一個主題展區的攝影作品均來自於AWA社區，看着這一幅幅令人驚豔的作品，對這個世界的好奇心又多了一份。接下來，給大家分享幾個有意思的主題空間以及展品，一起踏上環遊世界的旅程吧～

1. 終點站

「終點站」展區收集了一些車站的圖片，本區域中的一些車站曾經影響過藝術運動，在當地工業發展中扮演過重要角色，被摧毀又重建，有着一定存在意義。

車站，我們每天經過的地方，都會有自己意想不到的故事，無論大小，都會給你帶來靈感。

2. 注意間隙

暖黃色調的「注意間隙」，在這個展區，可以欣賞到來自世界各地帶有「韋式美學」的交通工具，從飛機到火車，從公共汽車到自行車。

通過了解交通工具背後故事，你會發現人類一直極具冒險精神。

這裏還有一個互動打卡空間，坐在「車裏」，通過「車窗」欣賞窗外的風景，從白雪皚皚的雪山到翡翠般的湖泊，韋斯安德遜的作品《大吉利是有限公司》（The Darjeeling Limited）畫面便出現在腦海中。

你，或許也正在開啓「尋找真實自我」的旅程。

3. 請入住

「歡迎光臨，請入住！」

深紅色的展區，或浪漫、或神秘。《布達佩斯大酒店》電影中出現的酒店，並不只存在於幻想之中。

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許多冒險家在全世界搜尋着各式各樣的夢幻酒店。每一家酒店背後都有着美麗迷人的故事，等待着你去揭秘。

4. 游泳池

進入到「游泳區」展區，藍色的主色調，讓人彷彿像是來到泳池旁邊，準備開始度假一般。

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展區的攝影作品，都是不同的游泳池，畫面中復古的色彩、對稱平衡的空間、以及深呼吸的體驗，都用了全新的視角來看待泳池。

5. 更多作品一覽

除此之外，還有「歐洲經典」、「星條旗」、「南極」等不同的色彩主題空間。

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每一個空間都適合放慢腳步，每一幅攝影作品都值得你停下腳步慢慢品味。

6. 展覽衍生周邊區

哦對了，一樓處還有《偶遇—韋斯·安德森》的衍生周邊，可以購買到同款明信片、筆記本、小音箱、畫冊等精美產品，有時間的話不妨多逛逛～

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「無論你身在何處，靈感就在你眼前。」

《偶遇-韋斯·安德森》中國首展深圳站

展期：2024年3月8日-7月30日

時間：10:00-22:00

地點：深圳萬象天地南區展廳（UNIQLO旁）

交通：地鐵1號線高新園站A出口，步行235m；深圳灣口岸南山消費文旅專線A線

門票：限時早鳥票 ¥88｜單人票 ¥108｜雙人票 ¥188｜學生票 ¥88｜寵物票 ¥10

Tips：早鳥票限時使用時間為2024年3月8日-4月8日；寵物入場請仔細閲讀入場細則



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