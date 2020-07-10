【可愛是詛咒】日本另類女子樂團CHAI　以歌曲翻轉「可愛」定義

4個女孩在名古屋組成搖滾樂團，從歐美一路紅回日本。她們的搖滾精神不只在曲風，更在歌詞。第一張專輯，就瞄準日本對女性近乎嚴苛的「可愛」審美。甜甜搖滾樂配上歌詞，談論單眼皮、小胸部、身體焦慮、肥胖恐慌。一旦讀進句子裡，種種天真反諷，黑色幽默還有點痛。採訪之後，會理解這群女孩其實比誰都強悍──她們的可愛中有嘲諷，愛中有矛盾，這是 CHAI 給我的感覺。而這種矛盾與折衝，每個女孩我想一定都懂。

2012 年，4 個日本女孩在名古屋組成女子搖滾樂團 CHAI。曲風結合龐克、嘻哈、電子，再加上典型的日本流行音樂（J Pop）風格，讓歐美樂壇為之驚艷。2012 年出道，只靠一張專輯就在國際樂壇異軍突起。2018年登上美國 SXSW 音樂節，並完成世界巡演。還被知名樂評網站 Pitchfork 選入 2018 年度百大專輯。

我們採訪 CHAI。不只是因為她們是少數從歐美紅回日本的女子樂團，而是她們想為日本社會帶來的改變，遠比成名更多。

照片左右分別是主唱兼吉他手，雙胞胎姊姊 Mana、妹妹 Kana。圖下是貝斯手 Yuuki、圖上是鼓手 Yuna。2018 年，CHAI 發行了第一張專輯，主打歌是 N.E.O.。（女人迷）

她們在官網如此介紹：

女孩子自出生起就是可愛的代名詞。正是因為「女孩子什麼的怎麼可能會不可愛」，我們才叫做《NEO KAWAII》。也許你們可能在苦惱自己眼睛不夠大啦，腿不夠細啦，但是大家根本沒有必要被拘泥在「可愛（Kawaii）」的狹小定義裡哦！因為所謂的可愛是各式各樣的，而且不同的類型也都有自己的可愛之處。

「女孩從出生起就是可愛的代名詞」，聽來揭示一種隱然的恐怖殘酷。而作為女子樂團， CHAI 就想試著為了這種單一的審美標準，拉出討論空間。

在日本 妳要夠可愛 妳才值得被愛

和歐美追求「個性美」的價值觀不同，在日本，女孩作為結婚市場的商品，其商品價值喚作「可愛」。可愛是外表也是舉止，要精緻打扮，要談吐溫柔。當可愛成為社會中唯一的審美標準，看似稱讚，實則詛咒。它代表的意義其實是：在日本，作為女孩，妳要長得夠可愛，妳才值得被愛。

「所以我們的專輯主打歌，就叫『新可愛』（N.E.O.）。」

所謂「新可愛」到底是什麼？貝斯手 Yuuki 說：「在日本，舊的可愛是，眼睛要大、鼻子要小，胸部要大，腿要長。但在這以外的東西，都是不可愛的。所以我常想，當我們在喊著一個女孩『好可愛、好可愛』的時候，她們的個性是什麽呢？」

鼓手 Yuna 說，日本女孩對可愛的意識啟蒙得往往非常早，「小學時看電視，我就知道電視上那些唱歌跳舞的偶像女孩，長相就是所謂的『可愛』。但我也很快就發現，我不是那樣的女孩。」

主唱 Mana 說：

「媽媽以前幫我們拍照，都會叫我們眼睛要張開一點。明明已經張很開了（笑）。但我知道，她很擔心自己的孩子被人說是醜女（ブス）。」

語氣普通，內容卻很苦澀。她想了想，又補上一句：「長大以後，我理解自己並沒有討厭媽媽，她只是擔心我。」

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現實很殘酷，四個女孩都早早意識到，自己的外貌並非「主流」的可愛。但當知道了以後，又該怎麼對抗世界？CHAI 並不打算完全屏棄日本社會的審美觀，她們沒有從此拒絕可愛，而是用自己的方式命名「新」的可愛，稍微將審美的詮釋權，鬆動一點點。

在「新可愛」（N.E.O.）MV 中，雀斑男孩、單眼皮女孩、貧乳女孩、毛髮濃密的男孩，這些不符合主流審美觀的身體，一一在畫面中浮現。她們將這些名稱畫掉，塗鴉換上新的字眼：

「雀斑是臉上的一道銀河」、「單眼皮的眼神很酷很銳利」、「貧乳的身體很平坦舒服」、「毛髮很多是性感的象徵」。

試圖翻轉「可愛」的歌詞，幾乎就像是種宣言。在日本「可愛至上」、「可愛即正義」的現實裡，她們從中找到一種顛覆的詩意──被世界認為是缺陷的特徵，都應有可愛之處。

當日本女孩好累，不只對抗心魔，還有社會

作為一個不從眾的女子樂團，面對日本社會嚴苛的外貌標準，我想知道，她們是否曾承受過言語攻擊？

「在日本當一個女孩樂團（girl band），不常被批評音樂，而是更容易被批評容貌、打扮。」Mana 說。CHAI 當然也收過網友惡評：「這主唱長得好醜」、「女孩樂團就應該要長得好看」。當聽眾根本不願意聽妳的音樂，而是只想嘲諷外表，該怎麼處理？

「我們不會回應這些留言。反而更努力練習樂器，不想被當成演奏樂器『下手』的女孩樂團（girls band），我們改稱自己『女子樂團』（ona band）。」Mana 說。她們話裡常有辛酸，改說「女子」而不是「女孩」，也反映了日本社會對「女孩」的陰性幼體化想像。女孩要有女孩樣──妳可以玩搖滾，但最好像個女孩那樣彈吉他。

演出絕不對嘴，準時彩排。雖然艱辛，但禍福相倚，「也因為這樣，我們有一批樂迷。」Yuuki 補充。這群聽眾知道她們的理念，也看到她們要求自己比誰都嚴格，反而成為死忠樂迷。

女子樂團奮鬥史，頭上頂著搖滾的革命精神，然而實際在音樂圈打滾，仍有淡淡哀傷。女性總是得更用力對世界證明自己的能力。我點點頭，暗自希望未來有一天，只要是熱愛音樂的人，不管性別跟特質，都能被仔細聽見。

為了世界可愛，我們無所不在

儘管世界兇猛，嚷嚷著只能非黑即白，但她們沒有壓抑自己也想變可愛的心情，而是以可愛之矛，攻可愛之盾：你是可愛，那我就是「新」可愛。當我們一起可愛，世界上就不再有人覺得孤獨。

可愛中有嘲諷，愛中有矛盾，這是 CHAI 給我的感覺。而這種矛盾與折衝，每個女孩我想一定都懂。

保持獨立性，就是最可愛的。（女人迷）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：專訪日本樂團 CHAI：你不用夠可愛，才值得被愛】