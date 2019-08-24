【都市傳說】失蹤航機真的消失了？　張篤：他們可能一直在身邊！

《失蹤航機》一書是由80後麻甩人妻小說家，張篤，所寫的奇幻小說。只看這本書的書名不禁會令人聯想起，在2014年3月8日所發生的馬來西亞航空MH370失蹤事件。

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前事至今已有五年之久，而馬國政府除了在各地找到一些客機機件的殘骸外，卻並無他獲。還記得當時鬧得沸揚，大家都議論紛紛，傳出各種陰謀論及靈異現象的謠言，那麼事實的真相是什麼？這一本書又能否給我們一個更貼近真相的想像呢？

這一本書除了參考馬航失蹤一事以外，更加入了丁利華及西貢結界這些香港都市傳說的元素。曾關注過丁利華一事的讀者都知道，他是在西貢大蚊登山遇上了詭異的事情。他在山上走失後曾報案求助，可是他向警方提供的資料只有一些在山上沒有的數字，而且整個對話過程都夾雜着雜音，接收訊號非常差，令人心寒。

繼丁探員後，在2016年張善鵬（鵬哥）亦誤闖進了西貢「結界」，但4天後成功脫險，神秘的「結界」再一次掀起民間熱話。

丁利華曾在西貢大蚊登山時遇上詭異的事情。（資料圖片）

在丁探員和鵬哥的經歷中，似乎二人都確實進入過一個我們未知的空間。但最大的分別在於，鵬哥僥倖地從那道連接着兩個世界的隱形大門中走出來。若然通往「結界」的大門真實存在，那麼大門的出現到底是因磁場構成，還是如《stranger things》一樣有組織研究而成？我們不得而知。

張善鵬（鵬哥）曾誤闖西貢結界，4日後成功脫險。（資料圖片）

言歸正傳，失蹤的馬航和書中失蹤的飛機，到底是發生了意外，還是去了另外一個空間？除了「結界」和意外這兩個可能性，不少人都提及到陰謀論。而作者便從這方面大膽的假設，消失的航機與乘客原來一直在身邊！這樣聽來，存在比起消失更令人毛骨悚然，失蹤航機和乘客怎樣才能一直無聲無息地在我們身邊呢？策劃事情的人以什麼原因留住那群失蹤的乘客呢？

作者假設消失的航機與乘客都一直我們身邊。（《旅客名單》劇照）

作者的大膽假設令人讀畢此書後，心中仍留有餘韻。皆因當中內容的高低起伏拿捏得宜，令人細讀時，心會隨書中內容變化而起伏不定。另外書中留下的線索十分多，讀者閱讀時可能會感到雜亂無章，難以將線索和疑點一一連起關係，但在作者的筆下卻寫得有條不紊，鋪排得井井有條，令讀者更容易理解劇情，得以令讀者更投入。

在平凡的生活中不妨細閱一下這本書，或者能帶給你意想不到的奇幻旅程。

失蹤航機。（星夜出版Facebook專頁圖片）

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【西貢結界】張篤大膽假設 消失的航機其實一直在身邊！」​】

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