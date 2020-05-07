【敦煌藝術】西域繪畫雕塑佛教元素多　底蘊來自印度還是中國？

關於敦煌藝術的來源問題，有人說敦煌藝術是從印度來的，好像同中國沒有甚麼關係。他們這樣說的理由是，認為敦煌藝術的主要材料都是印度佛學的東西。我個人認為，這話有一部分是正確的，如釋迦的塑像，當然是抄印度的，佛經裡面的故事也是從印度傳來的。這是事實。

但是，有個問題應當說明，如釋迦的塑像是原封不動地從印度抄來的呢，還是抄它的大概呢？假如是原封不動地抄來的，我們就應該承認敦煌藝術是從印度來的；假如不是，而是只抄它一部分，那就另作別論了。據我所知，有些材料（素材）是從印度來的，而藝術本身（塑成一個像，畫成一幅畫）卻是我們自己的東西。

譬如釋迦涅槃像是哪個地方都有的。釋迦睡着了，靜靜地睡着了，他的右手托住右腮，左手長長地放在左腿上，身後邊還站了一大群人。可是，在中國所造的塑像中，釋迦牟尼的面孔大多數不是黑的，不是印度人的面孔，而是中國人的面孔，這是一點。

第二點，釋迦睡的方法及其手的姿勢雖然跟印度的一樣，但是，繞釋迦睡像旁邊的人就不同了。在印度，大體是一些印度小國的人，面孔是黑的；但是，在中國，這些人的面孔卻不是黑的。這裡有很多是中國人的像，是中亞細亞一帶人的像，而最多的是新疆吐魯番人，因而，不能說完全是從印度抄來的。

第三點，在一些畫像裡，不管是維摩問病也好，釋迦出家也好，這些畫儘管基本相同（如釋迦出家做和尚，印度畫他從城裡翻出來，中國也是這麼個畫法），但是，中國畫始終是線條畫，印度畫始終用的是暈染法，不是線條。這個差別說明，故事儘管是印度的，畫法卻是中國的。

因此，我們說，敦煌藝術雖有印度的故事，印度的風格，但是，整個說來，還是中國化了的。

盛唐時期繪成的莫高窟第103窟壁畫一隅，描繪唐僧玄奘由天竺取經後，東返長安途中的情景。（wikiwand）

敦煌藝術的來源，我認為初期所有造像和圖畫，是從中國南方來的，到唐代以後，才摻上西方來的。這話怎麼講呢？漢明帝以後，中國同西方的交通，並不是從敦煌和玉門關這一帶出去的，主要的還是從福建泉州、廣西北海這一帶出去的，印度僧人到中國來也是從這地方來的。那些印度僧人到了南方，大量造像和畫畫，這在歷史上是史不絕書的。因而，敦煌初期的藝術品大抵是抄襲南方的，抄襲廣東的、泉州的、建康的、杭州的。

中唐以後，中國同西方的交通，就是所謂的絲綢之路才打通了。這個打通，細細研究，可能在玄奘去印度取經之後。從玄奘到印度的故事看來，他所走過的路是非常艱苦的，絲綢之路的情況跟這不同，比這好得多。玄奘從長安到敦煌到玉門關，再出去，簡直不得了，要經過吐魯番一帶，火焰山在吐魯番，並不是真有火焰山，就是吐魯番那裡氣溫很高，那些到西方去的人走到這裡都支持不了，所以稱它為火焰山。我認為：是從南方到東方到洛陽，再到敦煌，這樣的路線去的。

唐代中葉以後，這種藝術又是從印度進入新疆境內的，先到高昌（吐魯番），再到玉門到敦煌。我有一篇文章，大體說敦煌佛教藝術是從南方去的，絕無可疑。為甚麼呢？張僧繇畫的佛畫，佛傳圖是中國畫釋迦牟尼生平事跡最早的東西之一，雖然早已亡佚了，但是，從歷史上我們是可以考證出來的。張僧繇是南朝梁人，這個東西成了中國繪畫的四大典型之一，是極有名的。第二個是曹仲達，是北齊時期的，他曾有好些畫在南方。以後北方也有畫家了，如董伯仁畫的白雀寺，就是在北方的，北齊有位畫家叫劉殺鬼，殺鬼就是把鬼都殺掉的意思，因為他善於畫鬼，鬼都怕他，這是傳說。他在大頂寺畫過畫。這時南方所有高僧都是從印度來的，從廣東來的最多，從廣東引進許多佛像，再到建康，再發展到杭州，再發展到洛陽，畫家多得不得了。釋迦的畫像乃至於塑像都有了。這一帶的大廟都是從南方向印度請進來的稿本。

敦煌初期的東西，還比較粗野，沒有表現出線條的藝術，還是用塗染的方法做的，這說明北魏時期敦煌的藝術品是受南方影響的。南方的影響又是從印度來的，鳩摩羅什從後涼進來，他本是龜兹人，他帶進釋迦像和印度畫，大同和洛陽的造像越來越同敦煌接近。這時敦煌所有的造像、壁畫都同洛陽、麥積山、大同很接近。因而，漸漸變，變到唐代中葉，大量的佛教東西進來後，敦煌藝術變了。

這裡有個轉折點，即在唐代，印度東西大量進入中國以後，反而中國化了。由於西域（新疆一帶）藝術品同中原藝術品早已結合，所以，在敦煌藝術品中也顯現出是一種中國化的東西。極盛時期的敦煌藝術品是同犍陀羅有關係的，但是，它的基本方法仍然是線條畫，反而使犍陀羅式的畫少了。

莫高窟第17窟（俗稱藏經洞）的地藏菩薩絹畫，保留了地藏菩薩的早期形象。此畫完成於公元983年（宋太宗太平興國八年），20世紀初由伯希和帶回巴黎，現藏集美博物館（wikiwand）

總而言之，中國藝術肯定有印度藝術的影響，不過方法還是中國的老方法。初期，中國人抄襲印度，北魏以後，慢慢改變了。現在從敦煌的本子裡可以看出，所有的圖片只要是北魏的，如釋迦說法圖就不是線條畫。以後越走越遠，這件事是非常有趣的，同中印交通有關係，現在還解決不了。

從文化史講，敦煌藝術是中國傳統藝術的一部分。中國傳統藝術經過殷墟發現的東西，一個人俑，一個石刻，青銅器的花紋，等等，都說明中國藝術的源流是很早的。殷周藝術並不是在殷周一下子冒出來的，而是經過若干年的演變，才到達這個階段的。可惜前面的演變找不到根據了，沒有材料了，只好等待考古的新發現了。

殷周以前的藝術品民間的多一些，如陶器上的花紋，銅器上的花紋，都表明民間的愛好和風俗習慣。中國民間藝術，只有考古發現的東西，我們才能看見。戰國以後壁畫開始有了，塑像也開始有了，秦始皇陵的兵馬俑，藝術水平很高。壁畫在屈原的《天問》上已經講到了，到了漢代，從文、景、武以及昭、宣、元、成等皇帝的時期裡，都有畫像，畫麒麟閣，畫周公負成王的像，畫二十八功臣像，可惜都已亡佚。但是，考古發現的東西很多，如楊子山的磚畫，山東也有，四川也有，這些東西都是敦煌藝術的根源。所有敦煌藝術沒有一樣不同中國傳統文化發生關係的。若是上邊這些話都不管，那麼，敦煌藝術的來源只好請印度幫忙了。即使這些東西都沒有了，但是，我們歷史文獻上是有的。

敦煌全部藝術是同中國藝術一脈相承的。中國繪畫是以線條為基礎的，這個線條的根源就是中國文字，所以，有書畫同源的說法。敦煌畫也是以線條為基礎的，不過敦煌畫雖然以中國方法為主，但是，題材是從印度來的，這是不可否認的。敦煌早期的雕塑還有印度痕跡在，大概是從中國南方去的，因為唐代以前的雕塑是從廣東、泉州同印度發生關係的。唐以後有阿旃達的因素，不過基本上還是中國的東西。這就是敦煌藝術的來龍去脈。

以上內容節錄自《敦煌學概論》。

書名：敦煌學概論 作者：姜亮夫 1902-1995，原名寅清，以字行，雲南昭通人，語言學家、敦煌學家。1926年入清華大學國學研究院學習，師從王國維、梁啓超、陳寅恪。1935年自費遊學巴黎，專心抄錄英、法所藏敦煌寫卷。曾任復旦大學、雲南大學、杭州大學教授，杭州大學古籍研究所所長，中國敦煌吐魯番學會會長，中國訓詁學會顧問。生平著述宏富，著有《文學概論講述》、《屈原賦校注》、《陸機年譜》、《中國聲韻學》、《古文字學》、《敦煌學概論》等，有《姜亮夫全集》（24卷）行世。

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