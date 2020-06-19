中國書法史｜草書入門：達到漢字結構極限　欣賞王羲之的「今草」

編按：草書除了寫得快，還有何書法特徵？書聖王羲之的草書，例如《十七帖》，又應如何欣賞？以下內容節錄自《圖說中國書法史》。

草書省併筆畫，結構極其簡略，簡到漢字結構的極限。比如「耳」字，寫成轉了兩個彎的曲線；「彳」、「亻」、「言」、「灬」之類的偏旁，都是一筆帶過。晉以來的書寫，通行楷、行、草書，唐人比喻：「真書如立（站立），行書如行（行走），草書如走（跑）。」（張懷瓘《六體書論》）

西漢就有草書，人們不斷隨手刪繁就簡，東漢已經形成固定的草法。因為筆畫簡略，而且連屬，一些偏旁、字形非常相似，容易混淆訛誤，所以寫草書首先要學習草法。草法既是書寫規則，也是草書的結構。書體意義上的草書，先後形成章草、今草、狂草三種體式。

漢朝的草體，「鈎鎖連環」的連綿筆勢限於一字之內，收筆帶有隸書的波腳，字字獨立，後世稱為章草。漢朝尚無「章草」這個名稱，晉朝有了更為簡便的今草之後，書家才將漢朝相傳的舊體草書稱為章草，以示區別。「漢代舊草體之得章名，應是由於它的條理和法則的性質很強」（啟功《古代字體論稿》第34頁）。三國兩晉時期，書家皆由章草學習草法。章草是草書的古體，草法較為嚴格，筆法分明，一直是書家習寫草書的門徑。

今草的草法比章草簡易，筆勢連綿縱引。字與字之間，牽連映帶，寫來更為快捷。今草確立的顯著標誌是東晉王羲之的草書。他的草書常常一筆連寫兩三個字。此種筆勢「縱引」的草法，擴展了草書的筆勢之美，筆畫和形體的變化更加豐富，婉轉流利，但書寫難度大於章草。

狂草發揮了今草的縱引之勢，運筆速度更為迅捷，筆勢奔放不羈，甚至一筆一行，筆畫糾結盤繞，姿態奇異，變化莫測。狂草書家，以唐朝張旭、懷素最為著名。

南朝有「一筆草書」。據文獻記載，梁朝東宮學士孔敬通能寫「一筆草書，一行一斷，婉約流利，特出天性，頃來莫有繼者」（庾元威《論書》）。南朝人發揮連綿的「一筆」之技，又有了「一筆篆」、「一筆隸」、「一筆飛白書」。南朝「一筆草書」失傳，只能知道「婉約流利」，不如唐朝狂草恣肆。

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王羲之的「今草」

王羲之（逸少，303 — 361）出身東晉第一流高門。他信奉道教，晚年好服食。曾任會稽內史、右軍將軍，人稱「王右軍」。王羲之幼年失父，書法師從衛夫人與叔父王廙。王羲之擅長各種書體，尤以草書、行書、楷書見長。開了一代風氣，在書法史上產生了巨大深遠的影響，被後世書家奉為「書聖」。宋以後，王羲之的真跡毀滅殆盡，人們所見王書率是摹本、臨本和刻本。

王羲之生於西晉末年。西晉的兩位著名草書家，衛瓘草書流利，不同於舊體章草；索靖以章草見長。王羲之早年也是寫章草，庾翼看到羲之的章草尺牘，讚歎他寫得像張芝，「頓還舊觀」。王羲之晚年說：「假如我也像張芝那樣臨池學書、池水盡黑地下功夫，我的草書未必在他之下。」北宋《汝帖》收刻一件王羲之章草《豹奴帖》，體態類似索靖章草《月儀帖》。四十多歲之後，王羲之轉向筆勢「縱引」的今草，他的今草之跡都是尺牘書。

當年唐太宗購求的王羲之書跡，草書最多，有兩千紙（或曰三千紙）。褚遂良主持內府王書的鑒定和裝治，「率以一丈二尺為卷，取其書跡及言語，以類相從，綴成卷，以『貞觀』兩字為二小印印之」（張彥遠《右軍書記》）。王羲之的草書，當年裝為八十卷，只有一卷《十七帖》完整流傳下來。

《十七帖》中的二十九通尺牘，多是羲之寫給好友益州刺史周撫中的書信，有一件行楷書《來禽帖》也收入卷中。卷首第一帖前三字是「十七日」，故以「十七」命名（後人為晉人尺牘書跡定名，皆如此）。這些尺牘大體是王羲之去世前十餘年間所寫，草書面貌不盡一致。第一通《郗司馬帖》、第五通《積雪凝寒帖》，皆筆方字斂；第六通《服食帖》章法參差錯落；第二十一通《漢時講堂帖》運筆如飛，逸筆草草，字跡忽大忽小，如波瀾起伏；第二十二通《諸從帖》筆姿圓暢，結字欹側，多呈橫勢；第二十九通《虞安吉帖》筆畫雄壯，體態充闊，筆鋒外露，氣勢奔放。

《十七帖》原是宮廷藏品，大約8世紀的天寶年間已經流傳於外。20世紀初敦煌石室發現唐人臨寫的王羲之草書《瞻近》、《龍保》、《旃罽胡桃帖》、《服食》四帖，都臨自《十七帖》，筆畫勁銳，不像傳世刻本那般厚重。

據說唐朝已有《十七帖》刻本，北宋又加翻刻。北宋刻帖成風，許多叢帖都收有《十七帖》中一些單帖。《十七帖》傳自唐朝宮廷，經過褚遂良鑒定，帖多字數多，自成系統，所以《十七帖》一直是書家研習右軍草書看重的名帖。明朝豐坊所列學書書程，草書範本首列《十七帖》（《童學書程．草書》）。董其昌主張「草以《十七帖》為宗」（《畫禪室隨筆．論用筆》）。

世間相傳的王羲之草書帖，還有幾件古代的臨摹墨本，風格也有不同：

《初月帖》筆勢縱逸遒勁；《寒切帖》體勢橫闊；《遊目帖》中規入矩；《都下》、《七月》二帖清爽流麗；《遠宦帖》多用折筆，猶有章草筆意。其中《遊目帖》、《遠宦帖》兩帖原是《十七帖》中的單帖。

王羲之草書的共同點也很明顯，即運筆是順勢疾行，筆勢縱引。縱快飛移的筆勢鈎連於字與字之間，有時一筆連寫兩三個字，突破了以往草書以單字為造型單位的舊法，使一些筆畫的姿態及其單字的組合方式發生變異，形成了以勢賦形的「字群結構」。這樣的書寫方法，或者說樣式，是王羲之草書的一大特點。王羲之寫草書，字畫的方圓變易，結構的擒縱離合，並未逸出常軌。他折中合度，既遒美多姿，又易於辨識摹學，才能成為新體草書的典型。

南朝人評價王羲之，將他與張芝、鍾繇相比，得出一個評斷：「王工夫不及張，天然過之；天然不及鍾，工夫過之。」（庾肩吾《書品》）工夫指技法的控制力，下筆便能盡形得勢；天然是本性的品格，形跡之外見風采。王羲之的草書，兼而得之，尤為顯著。

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書名：《圖說中國書法史》 作者：劉濤 1953年生於武漢。1982年畢業於武漢大學歷史系，留校任教。現任教於中央美術學院中國畫學院。長期從事中國書法史、書法技法的教學與研究。主要研究領域為漢魏兩晉南北朝書法史、敦煌寫經書法、王羲之書法。發表研究論文四十餘篇。著有《中國書法史˙魏晉南北朝卷》（獲第六屆國家圖書獎）《書法叢談》《書法欣賞》《中國書法》等六種。編註《中國書法全集˙王羲之王獻之卷》《四山摩崖刻經》《大串聯》等。

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