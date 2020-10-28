圖說中國書法史｜從王權象徵到自成一派的藝術　中國印章文化簡史

【藝文編按】在中國古代名畫和書作上，我們均可見到有不同的蓋印。印章是何時出現的呢？印章於中國歷史之中有什麼重要的位置？治印又如何由工匠的技藝變成文人趣味，形成了不同的流派傳統？ 本文節錄自劉濤《圖說中國書法史》第一章〈三、書作與印章〉。

書法家完成一幅作品，往往在名款（署名）下面鈐蓋姓氏名號之類的印章。今人的觀中，如果書作有書家的名款而無印章，就不是完整的或正式的作品，甚至認為是無效品，印章成了書法作品中不可或缺的標記。

據說殷商時代就有印章。先秦時期，印章通稱「璽」。秦併天下之後，天子的印章稱璽，臣子的印章稱印。漢朝諸侯王、太后之印也稱璽。漢朝的印文中，出現了「印」、「章」、「印信」（信印）之類的名稱。歷代官印的印材，按等級有金、玉、銅、石之分，皇帝之璽率用金玉。

皇帝之璽是王權和國家的象徵，劉邦進入咸陽，子嬰「奉天子璽符」，表示交出國家政權。東晉建立之初，沒有傳國之璽，北人譏諷司馬氏為「白板天子」，嘲笑其合法性。官員的官印是由朝廷授予，是行使權力的憑證，辭官或解職則要交出官印。私印是代表個人的信物，死後用來隨葬。墓葬中出土的私印，有些是墓主死時所治的陪葬印。秦漢時有吉語印（成語印），是私印的一種，據說佩在身上可以辟邪。官印、私印皆由印工鑄刻。

戰國及秦漢時期，以竹木簡牘、絹帛作書。寄送文書要封緘（如同今天黏上信封口一樣），先將寫有文字的簡牘用一塊木頭蓋起來（或者用布帛包紮起來），然後與一塊挖有方槽的木塊捆紮在一起，把繩結放在方槽內，用濕軟的泥丸壓住，在泥丸上鈐壓印章作為信驗 ，防止他人私拆文書，以免泄密。這種鈐有印記的泥塊，叫做「封泥」。後世文人收集封泥，用紙打出上面的印文，視為雅玩之物。

東晉以後，紙張取代簡牘，鈐印於紙，用朱色。在紙質文書上鈐印本是官府的慣例，敦煌發現的古代公文書上，鈐蓋的印章率是較大的官印，個別牒狀批文偶見官員的私印。一些儒家經典和佛經的寫卷上，還見到唐朝「宣諭使圖書記」、「報恩寺藏經印」之類的印記，屬於官府和寺院的收藏印。

唐朝貞觀年間，宮廷裡收藏了許多前代名家書跡，經過鑒定，按書家或書體分類，重新裝裱成卷之後，要在卷首、卷尾和接縫處鈐「貞觀」二字小印，這是鈐蓋鑒藏印的開端。玄宗的鑒藏印是「開元」年號印，據說印文是玄宗親自書寫。唐朝的收藏家也喜歡在古人名跡上鈐上自己的印章，這種做法一直延續到清朝。所以，那些傳世的古代名跡充斥著印記。我們在懷素《苦筍帖》上看到，這件兩行十四字的絹本書作，幅面很小（縱25.1 厘米，橫12 厘米），上面鈐印多達三十餘方，既有帝王和收藏家的鑒藏印，也有他們的私人名章。其中二十餘方印直接蓋在本幅中，有的竟壓著字跡，成了「印災」，破壞了古代書作的完整性。

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我們看到，元朝書家趙孟頫的一些書作的名款下鈐有名章，有姓名印、字號印、室名印。但有些是後人加蓋的偽印。趙孟頫崇古復古，曾收集漢魏印章編成一部《印史》，是印學史上一部重要著作。他通曉古印及其規制，又能篆書，所用印章都是自寫印稿，由工匠刊刻。趙孟頫的印章都是朱文印，篆書圓轉嫵媚，後人稱之「元（圓）朱文」，成為印章史上一個流派。元末，畫家王冕開始採用易於刀刻的石材自篆自刻。自此以後，文人染指治印，印章漸漸成為一門文人的藝術，許多書畫家兼善篆刻，而且出現了專門以治印見稱的篆刻家。

書畫家在作品上用印的習慣，為篆刻家提供了用武之地，刺激了篆刻藝術的發展。文人治印，由於刀法技巧與師承的不同，面目各異，形成了不同的流派傳統，卻都以秦漢印為宗。

秦漢印的排列方式多種多樣，有直排有橫排；一些四字印，有的左行，有的右行，後來的印文的排列方式都不出秦漢的規制，印文不外「白文」（陰文）、「朱文」（陽文）兩類，入印的字體以篆書為主。唐宋時期也有隸書印、楷書印，宋元的「花押」印是以畫押的草寫符號入印。印面的形狀多種多樣，鄭重的印都是方形，另有長方形、圓形、橢圓形。

按圖看看秦漢印的特色：

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明清時期的名家書跡，並非件件都鈐書家的名章，一些非正式的書跡，如草草寫就的尺牘，詩稿文稿，都不用印。用印的那些書跡往往是鄭重之作，或是酬答之作。

書畫家在作品中鈐印，具有憑信的作用，若從視覺的角度看，朱紅的印章使書作的「黑白世界」增添了一道亮色（如果在守喪期間用印，就不能用紅色印泥，改用藍色或黑色）。而印文本身凝聚著篆刻家的藝術造詣，也有藝術欣賞的價值，既豐富了書作的藝術含量，也增強了書作的觀賞性。有些書（畫）家也擅長篆刻，在書作裡打上自己的印章，無異於展現他的多面才藝。

明清時期，書家在書作的署款下方（或左側）鈐印章，對聯、條屏、中堂之類的書作，一般都鈐兩方印，成為一種程式。有的講究陰陽相配，白文印和朱陽文印各一方。印文不外姓名、字號一類，也有表示身份的印章。董其昌把自己擔任的官職刻成印章，如「大宗伯印」、「宗伯學士」之類，官位是朝廷所授，光宗耀祖，當然要把官名印鈐在姓名章或字號章之上。

晚近的畫家鈐印不限於名款之下，也在作品邊角或空白處鈐蓋閒文印，當作調整章法、平衡明暗色調的補充手段。當下一些書畫家意欲利用印章增強作品的視覺效果，鈐印不知節制，作品上印痕累累，傷及書作的神采氣韻。

書名：《圖說中國書法史》 作者：劉濤，1953年生於武漢。1982年畢業於武漢大學歷史系，留校任教。現任教於中央美術學院中國畫學院。長期從事中國書法史、書法技法的教學與研究。主要研究領域為漢魏兩晉南北朝書法史、敦煌寫經書法、王羲之書法。發表研究論文四十餘篇。著有《中國書法史˙魏晉南北朝卷》（獲第六屆國家圖書獎）《書法叢談》《書法欣賞》《中國書法》等六種。編註《中國書法全集˙王羲之王獻之卷》《四山摩崖刻經》《大串聯》等。 出版社：中和出版 出版日期：2020年7月

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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