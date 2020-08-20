紗廠《盲棋》收藏展　從藝術細味紡織美學

位於荃灣的「CHAT六廠」（六廠紡織文化藝術館）是南豐紗廠保育項目的一部分，將於今日起(20日)推出今年一系列夏季項目：「盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路」展覽，以及名為「#CHATwithYou」一系列網上項目，當中包括逾20項網上導賞、「與藝術家聊天」系列、網上工作坊等。讓大家欣賞藝術品同時，認識昔日紗廠製作工序和美學，回看香港製造業黃金年代。

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是次展覽以「盲棋」為年度主題。盲棋指蒙眼而下的棋，下盲棋的人將講出每步棋走向，棋局自在心中。這次展覽將展示當代藝術品與紗廠舊物，為觀賞者帶來一場別開生面的思想博弈，挑戰傳統的思維界限。

1.CHAT六廠首個收藏展

「盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路」展覽為CHAT六廠自2019年開幕以來首個收藏展。展覽回顧CHAT六廠過去數個季度的藝術項目，並展出一系列獲六廠基金會收藏的展品。其中包括黃榮法的《時 ‧ 針 系列》、陳麗雲的《Fabric of CHAT》，以及日本藝術團體Chim↑Pom的《這是一個牆的世界》系列作品中的部分，同場亦會看到與這些作品同處一個空間的其他藏品。除了上述的藝術品，參觀人士亦可觀賞多位曾與CHAT六廠合作的藝術家的作品，例如阿齊茲 + 古查、岩崎貴宏、林東鵬、龐克搖滾舍，以及田口行弘。

展覽並置展示當代藝術品與紗廠舊物，包括機器、設備、圖紙、文件，以至當時工人遺留下來的私人物品等。舊物新象，勾連出各方之間或虛或實的互動。

2. #CHATwithYou網上項目

#CHATwithYou為多元網上項目，包括由不同展覽策展人帶領的網上導賞，藝術家黃榮法以獨特的講座式展演形式探索自我、時間及回憶等概念，退休車縫女工郭杏蓮透過影片分享昔日製衣工作生涯點滴等，以及「香港製造：前輩分享會」──與本地多位織造人士及專家對談，了解本地製作的故事，並一睹「歡迎來到香港市集！」的新展品。

導賞以外亦會推出一系列網上互動工作坊 。讓觀眾透過多元網上節目，在家中也能上網觀看展覽。當中包括「拼布工作坊」──以CHAT六廠2016年駐場藝術家田口行弘的創作（今期展品之一）為藍本，由CHAT六廠紡織項目團隊教授基本拼布技巧，帶領參加者在家中進行藝術創作，有興趣讀者讀者可在展覽官方網頁記連結預約。

3. 「一日之計：工友回憶錄」

CHAT迴廊將展出4位紡織界舊工友的珍貴回憶及各式紡織工種。迴廊內不同的角落將播放工友們的口述歷史、展示與工作相關的個人文檔，以及多件由工友親手製作的紡織品。由紙樣至衣車，參觀者將更深入了解工友們昔日的紡織工序，以及他們量度生產的方式。

【點擊圖片觀看展內不同作品】

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【#CHATwithYou 網上項目及工作坊：】 參與形式：由2020年8月20日起開放予公眾於官方網頁預約 首個網上項目將於2020年8月27日（星期四）開始

【展覽詳情】 展覽名稱：盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路 日期：實體展覽開放日期將另行通知，展期至10月11日 （逢星期二休息） 開放時間：請留意CHAT六廠網頁及社交平台最新資訊 地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠 活動登記及門票：由2020年8月20日起開放予公眾於官方網頁登記

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