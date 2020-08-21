書中自有黃金屋｜意外購入二手《哈比人》初版　拍賣激賺1萬6千倍

今時今日，電子書日漸普及，很多年青人都「機不離手」。不過多看實體書還是有其價值所在，英國一名男子便在二手書店意外低價1英磅購得《哈比人》原文初版書，後來成功更以1萬6千英磅拍賣售出，轉眼致富。

據「英國衛報」報導，英國一名男子 Andy Hewson 在倫敦市中心的一家慈善機構工作。在他辦公室附近有一家動物福利慈善商店，Andy 平日午休時會到那裡跟女店員閑聊。

在2012年的某日，Andy 如常到那裡午休，他看見一對嬉皮士夫婦正從露營車卸下數百本書，以捐贈給慈善商店。那時 Andy 注意到當中有一本《哈比人》（The Hobbit）的書籍。其時《哈比人》電影即將上映，而 Andy 幾週前特地買了一本《哈比人》，希望在電影發行先行閱讀，可惜他不慎弄丟了。於是他便以1英磅的價錢買了那本《哈比人》和另一本雜誌。

然後 Andy 便開始在火車上來回上班時閱讀。大概讀了一個月左右後，一天當 Andy 準備下班時，一名在公司財務部工作的女士來到他身邊，看到他手邊的《哈比人》便跟他說︰「你這本書看著挺舊的，應該去查查它的價值。」

+ 3 + 2

於是 Andy 在互聯網上搜查了一下，發現自己手上《哈比人》跟1937年出版只有1500冊的初版《哈比人》十分相似︰封套上有藍色、綠色、黑色的樹木和山脈插圖，下面寫有作者的名字「J. R. R. Tolkien」。《哈比人》初版有一個特殊之處，就是這個版本有一個印刷上的小失誤，封套中提到的「愛麗絲夢遊仙境」作者名 Charles Lutwidge Dogson 中，「Dogson」被印錯成「Dogeson」，多了一個字母「e」，最後由出版商人手塗掉這1500本上的「e」。而他在手上的《哈比人》中，同樣發現這個印刷錯誤。

為了更進一步認證真偽，他把書本帶到圖書專家那裡作檢定，為了保障書本安全，Andy 更特地把書包裹在一條褲子裡，再放在一個三明治袋裡運送。專家檢視後認為此書價值不菲，初步推算至少價值7000英磅。

+ 5 + 4 + 3

最後 Andy 在《哈比人》電影上映前，在拍賣會上出售書籍，他本來抱著能賣500英鎊就好，沒想到拍賣會以3000英鎊起價開始拍賣，最後成交價達1萬6000英鎊。

Andy 本來生活不算拮据，但過去一直背負著債務。他得到這筆意外之財後，在女友說服下他做了一件夢寐以求的事︰舉辦了一場個人攝影展。然後便把剩下的錢用作購買房子的首期，到現在他依然住在這棟房子裡。

在實體書日漸罕見的年代，大家把身邊的一兩本書籍留下，日後說不定也會變成價值連城的珍寶。

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】