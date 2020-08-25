【七夕】古代瘋狂購物日　宋代更有搶手限量版娃娃

今天是七夕(農曆七月七日)，又俗稱是中國情人節，傳說牛郎和織女分隔兩地，每年一期一會，只有這一天可以在天上重聚。七夕這個中國情人節，在古時其實與情人節無關，但有一點與現在相似的，就是七夕日是購物消費日，要買限量版產品。

相傳七夕，牛郎和織女這對戀人能在星空中重聚。(Hristo Fidanov/Pexels)

牛郎織女為何選七月七日見面?

未知大家有沒有想過，為何傳統節日會選了七月七日這時間來設定牛郎和織女的見面日？這便要先認識中國文化中對「七」這個吉數的理解，亦要知道最初七月七日只是單指一個吉日。

七夕這個節日起源於漢代，東晉葛洪的《西京雜記》有「漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓，人俱習之」的記載。「七」字不斷出現，因為這個數字在中國文化有獨特含意。

首先，啟發神話聯想的織女星，其軌跡走向正與「七」字有關。《詩經·小雅·大東》有詩句：「跂彼織女，終日七襄。雖則七襄，不成報章。」意思是指「織女星座三隻角，一天七次移位忙。雖然來回移動忙，不能織出好花樣。」織女星共有三星，每個時辰移動一次位置，從早到晚就移動七次，因此稱為「七襄」，故織女星確與數目字七有關。在《周易》象數中，七為兌卦，為西方、秋天、少女的象徵。七月入秋，七月初七為重七之日，中國古代特別重視「重日」(即五月五、三月三等日子)，重日視為吉日，因此農曆七月七日成為了古代的女兒節。

成書大約四世紀的《漢武故事》記敘漢武帝和西王母相會五次，每次相會時間都在七月七日。《列仙傳》記述仙人間的相會，都是在七月七日。這樣，七月七日又演變成了一個吉祥喜慶的見面之日。

七夕被視為「中國情人節」，當日有大量相關促銷消費推廣活動。(VGC)

七夕何時與情人扯上關係？

上文引述《詩經》，可見在先秦年代已有織女星的故事，當時亦有牽牛星記載，但在東漢以前，七夕跟牛郎和織女的故事並無關係。到了西漢的民謠，牛郎星和織女星已被人格化，開始「談戀愛」，但仍未與七夕、鵲橋扯上連繫。

時至東漢應劭的《風俗通義》，才有現在牛郎織女愛情故事的雛形。魏晉南北朝的《荊楚歲時記》記載南方一帶習俗，已正式開始有七月七日夜，牛郎織女一期一會的愛情故事。去到北宋，例如著名詞牌《鵲橋仙‧七夕》等，更定型了七夕時牛郎和織女苦戀分離，一期一會的愛情故事。不少墨客騷人，更為這詞牌填上了多首名傳千古，談及古往今來，男女愛恨別離的曲詞。

纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。 柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。 秦觀《鵲橋仙‧七夕》

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唐宋期間七夕是購物日

剛剛提及，魏晉南北朝時牛郎織女七夕相遇的故事已略具雛型，到宋代更是正式確立了七夕與情人重聚的文化符號。古時七夕雖然也有定情、種植求子的習俗，但七夕更多偏向是女兒節，是消費購物的節日，有著遠比現代豐富的活動和花樣，而不是當代標榜的情人節。

七夕又有「乞巧節」之稱，所謂「乞巧」，是傳說織女有一雙巧手，因此農曆七月初一到七月七日夜（七天八夜），不少女孩會穿上新衣拜祭織女，乞求祂賜與擅長女紅的好手藝。傳統上，女孩會以化妝粉、圓鏡當供品，再以臉盆裝水，上面放上一條新毛巾，給織女娘娘洗臉洗手，祭拜完畢之後，一半的胭脂白粉丟到屋頂，剩下的留著自己用。而在七夕時，女孩間亦會有一些「鬥巧」的比賽活動，例如未婚女子在月下進行穿針比賽，一口氣能穿七枚針孔者叫「得巧」，穿不過的叫「輸巧」。

因為有乞巧文化，於是亦衍生了與乞巧和女工紡織有關的消費產品。唐宋詩詞中，婦女乞巧被屢屢提及，唐代王建有詩說「闌珊星斗綴珠光，七夕宮娥乞巧忙」。宋元之際，七夕乞巧相當隆重，京城中還設有專賣乞巧物品的市場，世人稱為乞巧市。宋羅燁、金盈之輯《醉翁談錄》說：「七夕，潘樓前買賣乞巧物。自七月一日，車馬嗔咽，至七夕前三日，車馬不通行，相次壅遏，不復得出，至夜方散。」從乞巧市購買乞巧物時人流接踵摩肩的盛況，就可以推知當時七夕乞巧節的熱鬧景象。人們從七月初一就開始辦置乞巧物品，到了臨近七夕的時日，乞巧市上人頭湧湧，車馬難行，是古人最為喜歡的節日之一。

-宋代摩睺羅娃娃，在七夕有限量版發售。(網上圖片)

瘋狂的購物潮帶動下，隨著宋代商品經濟起飛，七夕也推出了限量版商品。成書於宋代，記錄宋代城市生活的《西湖老人繁勝錄》便記載，七夕時小女孩流行買一種叫「摩睺羅」，源於佛教護法造型的「七夕限量版」搶手娃娃，民間亦很多小童當天打扮成「摩睺羅」的模樣。

韓國日本仍保留女兒節

時至當代，傳統的七夕習俗雖然在中國大多失傳，但受到中華文明影響的日本和韓國，卻延續了乞巧的風俗與習慣，雖然與中國傳統略有不同，但節日重點是放回祈求女孩擁有一手好的手藝，而不是祈求愛情如意。

例如日本在明治維新之後，就將乞巧節改為西曆七月七日，每年這個時候，大人和小孩都會聚在一起，在五顏六色的長條詩箋上寫下願望和詩歌，連同紙做的裝飾品一起掛在自家院內的小竹子上。在快接近七夕時，多處會立起七夕竹子樹，在商店賣夏季服飾的地方、超市結款的地方，都會設有七夕許願樹。在一些大型的慶祝典禮上，還會舉行竹飾大賽，由當地幼稚園、小學等學校組織。日本每年還會舉辦「七夕祭」，人們穿起傳統服裝載歌載舞，邁力敲起太鼓，參加「七夕祭」大會。

七夕乞巧文化傳到韓國也落地生根。在韓國高麗時代，恭湣王跟蒙古王后一起祭拜牽牛和織女星，並在那天把俸祿發給百官們。韓國七夕最具代表性風俗是祈求織女星，盼自己也和織女一樣有對巧手，織布織得更好。當天早上，婦女們把香瓜、黃瓜等瓜果放在桌子上磕頭祈求，讓女人們織布的手藝愈來愈好。

時至今日，雖然民間有嘗試辦以傳統儀式慶賀七夕的活動，但很多七夕與乞巧有關的習俗在中國業已失傳，但單就消費購物一點，在現在商人炒作「中國情人節」這包裝下，反而發揚光大。