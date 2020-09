林布蘭油畫真假爭議　翻案判定不靠名畫本身

傳世名家畫作價值連城,亦因而經常出現贗品,傳世名畫之真偽亦釀成專家間的論戰。例如1951年藏於牛津大學 Ashmolean Museum 的林布蘭名作《留胡子男人的頭像》,便於1981年被專家認定為複製品。可是,最近這作品卻出現翻案,被指這作品可能是林布蘭真跡。

這幅只有明信片大小的《留胡子男人的頭像》(Head of a Bearded Man),描繪了一位老人沮喪地凝視著的表情,據1777年2月在巴黎拍賣行的目錄中一張粘貼在畫作背面的印刷標籤上面寫著:「老人頭,由林布蘭繪畫。非常逼真的畫面與自然的顏色。」而判定為17世紀荷蘭畫家林布蘭(Rembrandt, 1606-1669)的作品。但1981年,卻被精通林布蘭作品的「林布蘭研究項目」團隊判定為為贗品,認為該作品是在林布蘭去世後的17世紀後半期繪製,因此四十年來保管在博物館倉庫。

藏於牛津大學 Ashmolean Museum 的林布蘭名作《留胡子男人的頭像》(Head of a Bearded Man) (The Guardian)

《衛報》據英國牛津大學 Ashmolean Museum 負責北歐美術的館長 An Van Camp 最新發現,《留胡子男人的頭部》很可能不是贗品。早於2015年時,An Van Camp 已認為這作品具有典型的林布蘭作品的特征,因此委託樹輪年代學者 Peter Klein 分析,發現該作品和林布蘭《仙女座拴在岩石上》(Andromeda Chained to the Rocks)和 Jan Lievens《倫勃朗的母親的畫像》(Portrait of Rembrandt’s Mother) 所用的木框一樣,均來自波羅的海沿岸地區的櫟樹。專家甚至分析出,那是一顆在1618年至1628年之間倒下的波羅海地區橡樹,結果裁製的兩個面板被兩位當時都在萊頓工作的畫家拿去使用。

博物館計劃在11月前舉行的「早期林布蘭 (Young Rembrandt)」展覽會上展示該作品,並計劃進一步調查林布蘭是否親自繪製了這幅畫。

林布蘭18歲時《五種感官》系列作品中,最後一幅重現市場的作品《嗅覺(Sense of Smell)》(資料圖片)

林布蘭作品的真偽,乎上百年來沒停過爭論。例如2014年美國拍賣行老闆 John Nye 的一個客戶在其母親遺物發現幾幅舊畫,原來是林布蘭失蹤了幾個世紀的原作。拍賣行起初為這批畫估價,認為是價值在250至800美元之間的複製品,但這幅畫最終由一位法國藝術品經銷商在與其他投標者激烈競爭,最終以110萬元美成交。拍賣後,這名經銷商才透露這是林布蘭真跡,是他18歲時繪出《五種感官》五幅畫作中,最後一幅重現市場的作品《嗅覺(Sense of Smell)》。

名正言順做「假畫」

在林布蘭作品真偽之爭屢屢傳出之時,另一邊廂卻有人透過科學與藝術結合,公然製造林布蘭「假畫」。2016年一個名為「下一個林布蘭」(The Next Rembrandt)計劃,便是以造出一張盡量看似由林布蘭所畫的原創作品為目標。

林布蘭:人工智能畫不出他的自畫像

該計劃先是以 3D 的方式技術大量地掃描林布蘭的人像畫,再經電腦人工智能的分析和演算,推算出一幅「林布蘭再世」有可能繪畫出的個人半身人像繪畫。而最瘋狂的是,計劃的施行者以 3D 打印的方式,把油彩顏料一層層地噴到畫布上,使最後的成品跟真實的林布蘭作品幾乎毫無分別

「下一個林布蘭」計劃透過人工智能「學習」林布蘭作畫手法而「繪製」的「既是林布蘭亦非林布蘭」肖像畫 (資料圖片)

