《康熙南巡圖》的鑑賞角度　取捨結合西洋技術與中國傳統

一如中國傳統書畫，《康熙南巡圖》採用了散點透視法來製作。散點透視法是指畫面構圖並無固定視角，焦點隨着觀者的移動與觀賞的角度而一直變換，畫家將繁雜的景物納入統一而富於變化的畫面中。這一點在如《康熙南巡圖》這種尺幅極長的卷軸尤為明顯，觀者視域範圍無限擴大。如此透視法超脫時空邏輯，更似是能夠察看一切的上帝視角。

《南巡圖》系列在長幅手卷上，表現地點轉移之巧妙手法亦為當代西方藝術巨匠David Hockney所讚歎，他在1988年《A Day on the Grand Canal with the Emperor of China》（暫譯：與中國皇帝的大運河一日遊）電影中，在觀賞《康熙南巡圖》第七卷時，對傳統書畫中時間及空間之處理推崇備至，並在影片中藉這第七卷解說中國古畫視角。

根據David Hockney的觀點，清宮畫家在應用西洋透視和前縮技法，以及保存中國傳統人物與房舍空間手法之間，須面對如何取捨結合。這些長卷軸作品最自然欣賞方法，是預設觀賞者以最近距離方式欣賞，以輕鬆伸展的雙臂將畫卷徐徐抒展。

可是在展覽中，我們只能隔着展櫃觀看全卷開屈的作品，因此觀賞者不宜只單單觀看畫中其中一節，而是應該由卷頭慢慢逐步欣賞，微觀畫中每個段落角度變化，細看畫中城市街道和郊區小徑上各種人物姿態與動向。在此提一提大家，十二卷《康熙南巡圖》每卷康熙都會出現一次，而在展出的第六卷中，康熙皇帝便是出現在畫軸一開篇位置。

《康熙南巡圖》卷六的人為分割線，只為當年收藏家任意分割，並無任何意思，大家勿以為分割線代表不同有意義的部份。圖為第六卷「京口三山與瓜洲」部份。(見於呂曉先生論文)

除了透視角度的不同外，大家亦須留意畫軸的人為分割線，並無任何意思，切勿誤認為每一條分割線間都有獨立的特色關係。這是因為第六卷最初由法國一位將軍所收藏，他於1938年立下遺囑，吩咐將此卷分成四段並贈與四個繼承人，自此第六卷就開始因為這家族幾代人不斷分割，而開始了分離的歷程。這些收藏家並不了解畫中風物內容，因此分割時未能將具有聯繫的景點分割組成，而應該據畫中的地理位置變化來觀賞。

參考資料：

1.布歌迪：〈從西方角度看康熙南巡─《南巡圖‧第六卷》斷簡與相關問題〉

2.林霄：〈被切成七段的《康熙南巡圖》能否再合璧？〉

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