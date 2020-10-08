40億竊案｜符春曉藏《全國山河一片紅》遭竊　罕有文革郵票錯地圖

本港收藏家符春曉上月油麻地寓所失竊，報稱價值約40億元的毛澤東親筆字畫、珍貴郵票及銅幣被盜，警方昨拘3人並起回部份贓物，但仍有不少失物去向成謎，當中包括價值較高的《全國山河一片紅》郵票，曾於2009年在港以368萬元一枚成交，創下當時單枚中國郵票拍賣最高成交紀錄。

《全國山河一片紅》有時也被稱為全國江山一片紅，簡稱小一片紅（有別於此郵票前設計版本「大一片紅」），郵票目錄編號W20，是中國人民郵政於1968年發行的一套一枚郵票，由萬維生設計。當初發行不久便給官方回收，當時流傳因郵票地圖欠缺台灣，後來萬維生透露，當年台灣屬國民黨領導，實行資本主義，因此地圖是故意用白色來代表，而被回收的真正原因是當時所依據的地圖版本有誤和偏差，有關方面後來下令停發並回收封存。

俗稱「小一片紅」《全國山河一片紅》郵票。(網上圖片)

俗稱「大一片紅」《全國山河一片紅》郵票，早幾年在拍賣行以1580萬港元成交。(資料圖片)

郵票《全國山河一片紅》圖案前方為工農兵手持《毛主席語錄》，背景為中華人民共和國地圖，其中除台灣以外的中國大陸部份被標為紅色，並印有「全國山河一片紅」的字樣，發行的目的是為了紀念和慶祝當時全國29個省、自治區、直轄市都成立了革命委員會。

1968年9月「文化大革命」期間，全國除台灣省外29個省，直轄市、自治區均成立了革命委員會，為了紀念無產階級文化大革命的全面勝利，為慶祝這歷史事件，當時郵政部門就此誕生了中國郵票史上知名度極高的三枚珍貴郵票，即俗稱的「全面勝利郵票」、「大一片紅郵票」和「小一片紅郵票」。此三版文革系列郵票存世數量極少，不過數百枚，是當代中國郵票珍品。

當中《全國山河一片紅》先後有三稿，第一稿只有少數人見過，第二稿即「大一片紅」(60cmX40cm橫票)，沒有正式發行而印量極少，屬精印樣票產品，流傳數量極少現存只有數枚，價值比「小一片紅」高，2018年「大一片紅」便於拍賣場以1580萬港元成交。

第三稿即「小一片紅」(30cmX40cm豎票)，在1968年11月25日發行。發行不久被中國地圖出版社編輯陳潮發現該地圖的中國和蒙古、緬甸、不丹的國界線與官方國界線不符，而且沒有畫出南海諸島。後來陳潮把這一錯誤發現向郵電部反映，郵電部迅速下令各地郵局停止銷售該郵票。該郵票停止發行後，仍有小量郵票流入市場，據郵票設計者萬維生所知，「全國山河一片紅」流出市面僅過兩三千枚，估計現存只有二、三百枚。