「慘淡經營」並不是指生意難做　而是繪畫技巧之一｜源來係咁

現在說要完成一件事，要苦心謀劃才能讓事情繼續運作，我們會說「慘淡經營」。

「慘淡經營」典故

「經營」原本是中國古代繪畫手法之一，原指作畫前先用淺淡顏色勾勒輪廓，苦心構思，經營位置。南朝齊代的謝赫，便在《古畫品錄》中以「經營位置」為繪畫六法之一，這觀點源自畫師顧愷之所說「置陳布勢」，即現代所說的構圖學。

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而由「經營」進而成為詞語「慘淡經營」，指辛苦構思畫面構圖，便與唐代畫師曹霸的故事有關。

唐朝長安北面的太極宮中，有一座著名的淩煙閣。其中收藏有唐太宗以表彰推翻隋朝的24位開國元勳的畫像，唐玄宗時期，畫像大都已剝落，色彩暗淡模糊，失去了原有光彩。

唐玄宗即位後，鼓勵人們學習這24位開國元勳，並召當時著名畫師、曹操後裔曹霸入宮補畫。經過大量構思和查史，幾天後，曹霸所畫的24位元勳全以嶄新的面目展現於眾人之前，大放異彩。

唐代畫師曹霸 (百度百科)

玄宗對畫十分滿意，馬上叫侍從取來許多金帛賞賜給曹霸，並且封他為左武衛將軍。但玄宗在任用李林甫、楊國忠等權臣後，很少召曹霸入宮作畫。後曹霸因一件小事獲罪，被削官職，貶為平民。後來，安祿山、史思明發動叛亂，曹霸流落到成都，靠在街頭替路人畫像過活，時境十分悲慘。

一次，詩人杜甫來到成都，在朋友家裡看到曹霸畫的《九馬圖》，得知這位名噪一時，擅畫馬，尤精鞍馬人物的畫家也在成都，便去尋訪。幾經打聽，終於在街頭找到了曹霸。杜甫出於同情，贈給曹霸一首《丹青引・贈曹將軍霸》的詩，其中有一句便寫道：「詔謂將軍拂絹素，意匠慘澹經營中」(皇上命令你展開絲絹準備作畫，你匠心獨運慘澹經營刻苦用功)，曹霸為玄宗的禦馬玉花驄畫像，當年他經過一陣慘淡經營後，一匹生動活潑的馬便出現在白絹上，這馬好像即將騰躍的飛龍，所有的馬都要相形失色。

經濟不景，不少中小企慘淡經營中。(資料圖片)

現今用法

現在香港經濟不景，旅遊業蕭條，可是租金仍然高昂，很多中小企都只是「慘淡經營」，勉強維持，掙扎求存中。

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