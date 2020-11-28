繪本｜藝術家William Blake生平繪本　更帶你進入布萊克詩畫想像

近十年「藝術家故事」（生平）蔚為風潮，大家認為透過一本繪本「認識了」一位藝術家是很值得的，而且同一位藝術家的故事可以層出不窮，要是羅列以畢卡索為名的繪本隨手至少有十本，這現象是有趣也可喜的，大家透過不同的捷徑去觸及藝術，「藝術家故事」繪本立足於「寄生名人」市場商機上，又寓教於樂，像馬諦斯很有名，大人馬上覺得買給小孩很值得，是一種幾乎百分百方向正確不用多慮的「小藝術家養成」書單。 文：馬尼尼為

但難得有一些作者不是受委託去製作，而是自主的、真正被藝術家、詩人觸動而寫的繪本，比如這本以布萊克（William Blake）為啟發的 A Visit to William Blake’s inn（《威廉・布萊克旅館的一次訪問》，簡中版），作者在前文裡寫道——她自己在七歲卧病在床時，保姆讀了布萊克的《老虎》（The Tyger）給她聽後，當下天真地問了保母：這是你寫的嗎？／不是，是布萊克。／他住在附近嗎？／他死有兩百多年了⋯⋯後來，她在信箱裡發現了布萊克的詩集《天真與經驗之歌》（Songs of Innocence and of Experience）。

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書中，作者設想了一間布萊克開的旅館，裡面有兩條龍邊吐口水邊揉麵團做麵包，兩位有耐心的天使在洗摺被子，兔子引領客人到房間，裡頭有一隻毛蓬蓬的熊可以當你的枕頭，有太陽與月亮之舞表演，國王貓要在屋頂上用早餐，詩人要遞奶油吐司給雲朵上的牛，太陽花和詩人說，可不可以給我們一間有景觀的房間，詩人帶小主角到銀河散步，兔子穿上銀色的鞋子，貓是金色的、老虎是寶色綠，老鼠是金屬色的靴子⋯⋯還有會寫明信片給太太的貓、戴禮帽穿燕尾服的拿拖把水桶男人、要求晚安故事的老虎⋯⋯

讀畢、反覆翻閱多次，我感受到的是比「藝術家生平」更強大的力量、那是引領你自發去讀更多布萊克、或是更多詩的契機，就算沒有，那對詩的感覺不論是模糊的、隱約的都好，那都是強烈的，書中沒有多一個字提到布萊克的生平，而是營造出一個詩人和各種動物同住、依偎而睡、由布萊克的詩、畫引發的時空想像⋯⋯

作者 Nancy Willard（1936- 2017）本身也是詩人、小說家，她在後面說寫作這繪本（其實是一首長詩）時她做了一個旅館的模型，用了月亮、太陽、星星，還有布萊克的畫來佈置，裡面的住民有布萊克和書裡出現的動物伙伴。

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老實說我不曾被任何一本傳記繪本觸動，像是詩人 E. E. Cummings 的傳記繪本，看了我無法對他的詩有更多興趣，但是你可能只要讀一段另一位詩人對他的解讀那可能更「有用」；對馬諦斯、畢卡索的觸動來自《花街二十七號》對他們的側寫；對梵高的觸動來自《梵高傳》⋯⋯也許，不如用相反的方向，讓小朋友去多方讀藝術家故事、作品後，自己來撰寫藝術家的故事，讀遍一位藝術家資料，再來做一本他的傳記繪本，這樣更有意思吧。

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我們可能會被養成吃「罐頭餐」，習慣別人罐裝給我們的藝術家故事，這些罐頭、乾貨，好吃但吃多了不健康。你想想看，一本傳記書作者，通常耗費好幾年、好幾萬字去瞭解他筆下的角色，這些精采的生命再怎麽精簡都是很難保有原汁的。可能就和傳記電影一樣，大部份很普通，傑出的不多。

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【本文獲「典藏藝術家庭」授權轉載。】