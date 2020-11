繪本｜藝術家William Blake生平繪本　更帶你進入布萊克詩畫想像

近十年「藝術家故事」(生平)蔚為風潮,大家認為透過一本繪本「認識了」一位藝術家是很值得的,而且同一位藝術家的故事可以層出不窮,要是羅列以畢卡索為名的繪本隨手至少有十本,這現象是有趣也可喜的,大家透過不同的捷徑去觸及藝術,「藝術家故事」繪本立足於「寄生名人」市場商機上,又寓教於樂,像馬諦斯很有名,大人馬上覺得買給小孩很值得,是一種幾乎百分百方向正確不用多慮的「小藝術家養成」書單。 文:馬尼尼為

但難得有一些作者不是受委託去製作,而是自主的、真正被藝術家、詩人觸動而寫的繪本,比如這本以布萊克(William Blake)為啟發的 A Visit to William Blake’s inn(《威廉・布萊克旅館的一次訪問》,簡中版),作者在前文裡寫道——她自己在七歲卧病在床時,保姆讀了布萊克的《老虎》(The Tyger)給她聽後,當下天真地問了保母:這是你寫的嗎?/不是,是布萊克。/他住在附近嗎?/他死有兩百多年了⋯⋯後來,她在信箱裡發現了布萊克的詩集《天真與經驗之歌》(Songs of Innocence and of Experience)。

書中,作者設想了一間布萊克開的旅館,裡面有兩條龍邊吐口水邊揉麵團做麵包,兩位有耐心的天使在洗摺被子,兔子引領客人到房間,裡頭有一隻毛蓬蓬的熊可以當你的枕頭,有太陽與月亮之舞表演,國王貓要在屋頂上用早餐,詩人要遞奶油吐司給雲朵上的牛,太陽花和詩人說,可不可以給我們一間有景觀的房間,詩人帶小主角到銀河散步,兔子穿上銀色的鞋子,貓是金色的、老虎是寶色綠,老鼠是金屬色的靴子⋯⋯還有會寫明信片給太太的貓、戴禮帽穿燕尾服的拿拖把水桶男人、要求晚安故事的老虎⋯⋯

讀畢、反覆翻閱多次,我感受到的是比「藝術家生平」更強大的力量、那是引領你自發去讀更多布萊克、或是更多詩的契機,就算沒有,那對詩的感覺不論是模糊的、隱約的都好,那都是強烈的,書中沒有多一個字提到布萊克的生平,而是營造出一個詩人和各種動物同住、依偎而睡、由布萊克的詩、畫引發的時空想像⋯⋯

作者 Nancy Willard(1936- 2017)本身也是詩人、小說家,她在後面說寫作這繪本(其實是一首長詩)時她做了一個旅館的模型,用了月亮、太陽、星星,還有布萊克的畫來佈置,裡面的住民有布萊克和書裡出現的動物伙伴。

老實說我不曾被任何一本傳記繪本觸動,像是詩人 E. E. Cummings 的傳記繪本,看了我無法對他的詩有更多興趣,但是你可能只要讀一段另一位詩人對他的解讀那可能更「有用」;對馬諦斯、畢卡索的觸動來自《花街二十七號》對他們的側寫;對梵高的觸動來自《梵高傳》⋯⋯也許,不如用相反的方向,讓小朋友去多方讀藝術家故事、作品後,自己來撰寫藝術家的故事,讀遍一位藝術家資料,再來做一本他的傳記繪本,這樣更有意思吧。

我們可能會被養成吃「罐頭餐」,習慣別人罐裝給我們的藝術家故事,這些罐頭、乾貨,好吃但吃多了不健康。你想想看,一本傳記書作者,通常耗費好幾年、好幾萬字去瞭解他筆下的角色,這些精采的生命再怎麽精簡都是很難保有原汁的。可能就和傳記電影一樣,大部份很普通,傑出的不多。

