土耳其聖索菲亞名貓Gli離世　曾獲奧巴馬輕撫

土耳其伊斯坦堡日前舉城哀悼，因為當地聖索菲亞清真寺（Hagia Sophia）內的名貓Gli於本月七日以十六歲高齡離世。Gli自出生以來都住在教堂，牠在2009年當時還是博物館的聖索菲亞邂逅時任美國總統奧巴馬，Gli放下身段給奧巴馬輕撫而聲名大噪，今年七月牠亦見證教堂恢復清真封地位，成為當地人民最愛的「聖索菲亞之貓」。

2004年於聖索菲亞大教堂博物館出生的Gli，是一隻綠眼虎斑歐洲短毛貓。牠與家人一直住在這個世界遺產內，被伊斯坦堡市居民視為教堂成員之一。2009年，時任美國總統奧巴馬由土耳其總理埃爾多安陪同，參觀當時還是博物館的聖索菲亞時，邂逅了路過的Gli，奧巴馬忍不住輕撫了Gli幾下，照片經傳媒披露後，令牠聲名大噪，讓「聖索菲亞之貓」之名傳遍世界，成為當地明星。

(圖片來源：@Miwok/Flickr)

由博物館過渡至清真寺

聖索菲亞大教堂據傳最早是由羅馬帝國的君士坦丁大帝於公元4世紀左右興建，曾是基督教信仰中心，見證着千年以來西歐與近東之間的宗教衝撞與融和。十字軍第四次東征攻陷君士坦丁堡期間，聖索菲亞大教堂一度成為羅馬天主教會的主教座堂，但在1453年君士坦丁堡首度落入鄂圖曼帝國穆斯林手中，穆斯林政府將教堂改為清真寺。直至二十世紀第一次世界大戰後，鄂圖曼帝國瓦解。「現代土耳其國父」凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）在1923年於安卡拉（Ankara）正式建立土耳其共和國世俗政權，並把君士坦丁堡改名為伊斯坦堡（Istanbul）。凱末爾認為，將阿亞索菲亞大清真寺變成博物館，開放給遊客參觀，正是向世界宣揚土耳其迎向世俗化的決心，

2020年因為一系列的法庭爭訟，聖索菲亞大教堂重新變回「清真寺」，Gli的去留一度讓人擔心。尤幸新接任的教長與清真寺單位很快對外宣布，在聖索菲亞出生的Gli一定能留在原居地，並由寺內人員繼續關照牠生活起居。在清真寺內Gli的人氣不減昔日，可惜畢竟年事已高，身體日漸衰弱多病痛，今年9月，聖索菲亞清真寺與照顧Gli的義工透過社交媒體表示Gli因年老導致心臟問題不適緊急送醫。在獸醫診斷後認為Gli的狀況已不宜承受陌生環境與人群的緊張壓力，因此寺方才決定把牠送到聖索菲亞的隔離區靜養，可惜Gli的狀況一直無法復原，最終在在11月7日於獸醫診所內死去。

Gli的死訊由伊斯坦堡省長親自公告，全球多個粉絲在牠的Instagram帳號留下了近一萬個不捨留言。清真寺官方表示，Gli死後會安葬在聖索菲亞清真寺裡，讓這隻「聖索菲亞之貓」繼續留在故居，守護著這世界遺產。

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