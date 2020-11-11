立會議員轟本地話劇販賣粗口文化　業界：指引充足，毋須矯枉過正

立法會議員謝偉銓早前去信民政事務局，表示接獲市民投訴，康樂及文化事務署並未有效監管轄下舞台劇表演，部份表演粗口橫飛甚或以此作為賣點，表演卻獲署方推介學生欣賞，他促請當局能加強監管。就此事，【藝文】訪問過戲劇業界人士的意見。

立法局建築、測量、都市規劃及園境界別議員謝偉銓，早前去信民政事務局，指接獲市民投訴，近年愈來愈多舞台劇充斥粗言穢語，意識不良。早前舞台劇《順風送水》雖獲康文署列入「高中生藝術新體驗計劃」，但節目內容充斥粗口，雖然宣傳品寫有「本劇含粗俗用語」，但同時又表示「適合6歲或以上人士觀看」，他認為有關作品荼毒青少年，助長粗口文化，促有關當局能加強監管。

謝偉銓議員（HK01）

胡海輝：任何監管都應先與業界討論

就謝議員的批評，【藝文】編輯訪問過本地藝團「一條褲製作」藝術總監胡海輝。

胡先生指現時康文署現已有制度與指引，例如適合觀賞年齡與票價等，已經為目標受眾作建議，他認為已經足夠。至於粗口是否等於茶毒年輕人？於此，胡先生認為參考業界前輩潘惠森講的，比他自己講更好。

潘惠森為現任香港演藝學院戲劇學院院長，亦是2005年詹瑞文轟動一時的劇目《男人之虎》之編劇。當年劇中台詞因有用到粗口而受外界批評，潘先生卻認為自己「絕非藉賣弄語言暴力討好觀眾，這些粗俗的字眼反而真實地反映了本土文化」；他亦指單憑語言來衡量一個人的質素是危險的。

《男人之虎》DVD 封套（寰亞、鉅星錄像）

詹瑞文在當年的訪問則指「希望透過此劇把草根階層的生活狀態呈現出來，他們不能不說粗話——這是我的觀察、我的生活體驗。」、「真正的藝術提煉自生活，並從不同的形態中展現出來。」他亦提到美國劇作家大衛・馬密（David Mamet）的《勾心鬥角》（American Buffalo），劇中描述美國低下階層在受壓迫的環境下如何為生存而奮鬥。雖然戲裡含有大量粗言穢語，但最後卻獲得備受尊崇的普立玆文學獎。

香港劇團演出的《勾心鬥角》（阿盧製作）

至於應否進一步監管戲劇創作？胡海輝指「創作自由」有其基本限制，例如在創作中不可以傷害他人身體，其界線跟我們日常中是一樣的。胡先生認為關於劇場的任何事情都可以討論，但這種討論應該邀請專業人士跟業界討論，而謝偉銓議員恐怕並非專家，他更不應該直接要求政府監管戲劇。胡先生承認監管並非不可以，但最重要的是不可讓監管變成打壓藝術自由的理由。

針對謝議員公開信中的第五個問題，即「會否考慮參考電影三級制及電視節目分類制度，就不同話劇演出適合甚麼年齡層的觀眾觀看，制訂相關的準則和指引？」胡海輝認為這根本上不可行，因電影是拍攝完成之後才會送審、評級，之後才公映；但戲劇是先經過創作與排演，之後才在現場演出的表演藝術，難道當局要在戲劇演出之後才下令要禁演？如此劇團的所有準備與努力都變白廢。

《順風・送水》劇照（Facebook：香港話劇團 Hong Kong Repertory Theatre）

李俊亮：多接觸不同類型作品，勿矯枉過正

香港演藝學院表演藝術教育主任、香港藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮先生就指出，劇場台詞中的「粗口」是一種藝術處理，亦是劇本的合理要求，不認同這會對年輕人有不良影響。他認為香港戲劇向來對演出內容都有充足指引，除粗俗用語外，當演出涉及強烈燈光、較大聲響、會有爆炸場面等情況，都會事前在節目資訊中注明，以提示觀眾。李先生舉例，不少以《愛麗絲夢遊仙境》為題的劇目都以兒童為目標受眾，但若劇團加入成人元素作編排，會事先特別標注「這不是兒童劇」。他認為此制度行之已久，毋須特別新增條例監管，相信家長與學校能夠作判斷是否帶同子女或推薦學生進場。

加拿大劇團於香港演出的《愛麗絲夢遊仙境》（康文署）

李先生理解觀眾或許不習慣某些劇場形式，並視之為有問題；他建議在欣賞劇作時不宜只限制於形式之上，同時應該多接觸不同類型的作品。李先生歡迎有關劇作藝術性的評論，但若不針對作品本身，而只抽離地對作品提出道德式的批評，這實然無助於增進廣大觀眾對劇場的理解與認識。

總括而言，李先生認為謝議員或許反應過大，甚至是矯枉過正。對於2005年《男人之虎》被指「㰻吹粗口文化」後，相隔十五年的現在再度出現類似指控，李先生指這種對藝術的認知是落後的，政府或有責任做更多的宣傳與教育。

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