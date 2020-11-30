菊花台　歌詞裝置｜封鎖在水琉璃裡的古琴減字譜｜方文山

編按：方文山歌詞裝置藝術品，早前在台北展出，引起不少討論；香港邦瀚斯展出至12月1日。藝文版刊出方文山文章，細察詞人親述填詞脈絡與裝置藝術品的創作由來。

古代中國並無發明如西方世界所盛行的五線譜，也無近代所流通的簡譜，那麼古代琴人樂師要如何彈奏樂器？師徒間莫非僅依賴口傳心授，然後一代接一代將彈奏撩撥樂器之法傳承下去，非也！ 文：方文山

《菊花台》MV截圖。按圖放大——

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古代中國早已有承傳千年的記譜法，分別為《減字譜》與《工尺譜》。其中《減字譜》專為古琴所使用，這源起於唐代的《減字譜》，為古代中國所特有的記譜法，屬指法譜的一種，這裡所謂的「減」指的是，為彈奏識別之便，減其漢字筆畫，其演變由更早的文字譜而逐步發展而來。

散勾七弦（網上圖片）

這減字譜對現代人而言，無疑猶如魔幻天書般的艱澀難懂。或者說，絕大多數的人都知道五線譜與簡譜，因為學校音樂系教五線譜，年輕人自學音樂看簡譜，但了解古代中國，有自己一套行之千年的減字記譜法的人，恐怕為數不多。甚至現今一些流行音樂的年輕創作者，對其也極為陌生，如此鴻溝般的文化隔閡與斷層，促使了我此件的歌詞裝置藝術的發想，決定將古代的《減字譜》與現代流行音樂結合，試圖透過通俗文化的強大散播與影響力，讓年輕一代最起碼能知道，在君臨世界樂壇的五線譜面前，也能挺起脊梁的說，咱們也有《減字譜》！

左大指七徵六分，注挑七弦（網上圖片）

《菊花台》這件歌詞裝置藝術上的古琴減字譜，是由年輕一代的古琴演奏家張璐協助採譜。張璐，2005年考入中央音樂學院附中古琴演奏專業，2011年保送升入中央音樂學院。榮獲第三屆中國古琴「幽蘭陽春獎」金獎，曾任職於國家級非物質文化遺產保護研究基地鈞天坊——鈞天琴院，擔任執行院長。現為中國民族管弦樂學會古琴專業委員會理事。

方文山《菊花台》裝置藝術——

方文山《菊花台》裝置藝術 材質：環氧樹脂，鑄模樹酯，玻璃纖維，聚氯乙烯，多媒材 簽名：方文山 2020年10創作

《減字譜》的琴譜字體，取自明代的《清湖琴譜》，此善本琴譜，編者佚名，琴譜上記載由古杭人惠寀所校正，現傳世版本為明嘉靖四十三年（1564），嚴鴣（嚴嵩之孫）所出資的重刊本，共收錄琴譜三十八首，曲目名稱都頗有詩意畫面感，如《莊周夢蝶》、《御風行》、《屈原問渡》、《漁歌》，以及《昭君引》等，清湖琴譜屬浙派七弦琴譜，現藏於日本國立國會圖書館，此琴譜為僅存的傳世孤本。

八音克諧：中國音樂藝術片羽錄 拍賣日期：12月1日 預展日期：11月27日至12月1日 地 點：香港邦瀚斯拍賣廳 地 址：香港金鐘太古廣場一座20樓

將距今四百五十多年前的古琴《減字譜》，取其琴譜構字，採譜成可實際彈奏出《菊花台》的減字琴譜，並將譜字以環氧樹脂包覆，以現代社會才具備的化合物技術，透過聚合物間的重合反應或者聚合的作用，形成透明膠狀物，一段時間固化後變成所謂的水琉璃。這件作品的主體就是透明的環氧樹脂包覆著琴譜構字；文青一點的形容是，這《菊花台》首座的古琴減字譜，被封存在水琉璃裡；再詩意一點的說法是，如同凝固一段歷史記憶般，《菊花台》淒美的今生，將凝固成永恆。

（文章原題：關於菊花台的今生）

《菊花台》MV——

《菊花台》歌詞——