菊花台　歌詞裝置｜封鎖在水琉璃裡的古琴減字譜｜方文山

編按：方文山歌詞裝置藝術品，早前在台北展出，引起不少討論；香港邦瀚斯展出至12月1日。藝文版刊出方文山文章，細察詞人親述填詞脈絡與裝置藝術品的創作由來。
古代中國並無發明如西方世界所盛行的五線譜，也無近代所流通的簡譜，那麼古代琴人樂師要如何彈奏樂器？師徒間莫非僅依賴口傳心授，然後一代接一代將彈奏撩撥樂器之法傳承下去，非也！
文：方文山
《菊花台》MV截圖。按圖放大——
古代中國早已有承傳千年的記譜法，分別為《減字譜》與《工尺譜》。其中《減字譜》專為古琴所使用，這源起於唐代的《減字譜》，為古代中國所特有的記譜法，屬指法譜的一種，這裡所謂的「減」指的是，為彈奏識別之便，減其漢字筆畫，其演變由更早的文字譜而逐步發展而來。
散勾七弦（網上圖片）
這減字譜對現代人而言，無疑猶如魔幻天書般的艱澀難懂。或者說，絕大多數的人都知道五線譜與簡譜，因為學校音樂系教五線譜，年輕人自學音樂看簡譜，但了解古代中國，有自己一套行之千年的減字記譜法的人，恐怕為數不多。甚至現今一些流行音樂的年輕創作者，對其也極為陌生，如此鴻溝般的文化隔閡與斷層，促使了我此件的歌詞裝置藝術的發想，決定將古代的《減字譜》與現代流行音樂結合，試圖透過通俗文化的強大散播與影響力，讓年輕一代最起碼能知道，在君臨世界樂壇的五線譜面前，也能挺起脊梁的說，咱們也有《減字譜》！
左大指七徵六分，注挑七弦（網上圖片）
《菊花台》這件歌詞裝置藝術上的古琴減字譜，是由年輕一代的古琴演奏家張璐協助採譜。張璐，2005年考入中央音樂學院附中古琴演奏專業，2011年保送升入中央音樂學院。榮獲第三屆中國古琴「幽蘭陽春獎」金獎，曾任職於國家級非物質文化遺產保護研究基地鈞天坊——鈞天琴院，擔任執行院長。現為中國民族管弦樂學會古琴專業委員會理事。
方文山《菊花台》裝置藝術——
方文山《菊花台》裝置藝術 材質：環氧樹脂，鑄模樹酯，玻璃纖維，聚氯乙烯，多媒材 簽名：方文山 2020年10創作
《減字譜》的琴譜字體，取自明代的《清湖琴譜》，此善本琴譜，編者佚名，琴譜上記載由古杭人惠寀所校正，現傳世版本為明嘉靖四十三年（1564），嚴鴣（嚴嵩之孫）所出資的重刊本，共收錄琴譜三十八首，曲目名稱都頗有詩意畫面感，如《莊周夢蝶》、《御風行》、《屈原問渡》、《漁歌》，以及《昭君引》等，清湖琴譜屬浙派七弦琴譜，現藏於日本國立國會圖書館，此琴譜為僅存的傳世孤本。
八音克諧：中國音樂藝術片羽錄
拍賣日期：12月1日
預展日期：11月27日至12月1日
地 點：香港邦瀚斯拍賣廳
地 址：香港金鐘太古廣場一座20樓
將距今四百五十多年前的古琴《減字譜》，取其琴譜構字，採譜成可實際彈奏出《菊花台》的減字琴譜，並將譜字以環氧樹脂包覆，以現代社會才具備的化合物技術，透過聚合物間的重合反應或者聚合的作用，形成透明膠狀物，一段時間固化後變成所謂的水琉璃。這件作品的主體就是透明的環氧樹脂包覆著琴譜構字；文青一點的形容是，這《菊花台》首座的古琴減字譜，被封存在水琉璃裡；再詩意一點的說法是，如同凝固一段歷史記憶般，《菊花台》淒美的今生，將凝固成永恆。
（文章原題：關於菊花台的今生）
《菊花台》MV——
《菊花台》歌詞——
作曲：周杰倫
填詞：方文山
你的淚光 柔弱中帶傷 慘白的月彎彎勾住過往
夜太漫長 凝結成了霜 是誰在閣樓上冰冷的絕望
雨輕輕彈 朱紅色的窗 我一生在紙上被風吹亂
夢在遠方 化成一縷香 隨風飄散你的模樣
菊花殘滿地傷 你的笑容已泛黃 花落人斷腸 我心事靜靜躺
北風亂夜未央 你的影子剪不斷 徒留我孤單 在湖面成雙
花已向晚 飄落了燦爛 凋謝的世道上命運不堪
愁莫渡江 秋心拆兩半 怕你上不了岸一輩子搖晃
誰的江山 馬蹄聲狂亂 我一身的戎裝呼嘯滄桑
天微微亮 你輕聲的嘆 一夜惆悵如此委婉