Banksy出手為小鎮再添地標　神秘塗鴉大師今年特別多搞作？

Banksy又有新作!在英國Totterdown的一條斜道上,這位神秘塗鴉藝術家留下了他的新作「噴嚏!!」(Aachoo!!)。當地居民紛紛對此表示歡迎,更有人自費為該處添置膠版,希望能好好保存它。

記得載口罩

Banksy新作出現於Totterdown一所半獨立式房屋的外牆,昨日早上被當地居民發現。起初網民仍在懷疑這是否真是Banksy的手筆,期後他在自己的官方網站上確認,這就是他的新作「噴嚏!!」。

「噴嚏!!」描繪一個載著頭巾的老婦人,因為太大力打噴嚏的關係,導致假牙飛脫,手中的拐杖及背包也被甩開。整幅作品的用意,應當是再次提醒大眾外出時必須戴好口罩,以免飛沫傳播。

一位可能目擊到Banksy背影的居民憶述,昨日早上7時他正在沖泡咖啡,忽然見到個身穿工程衣的男人,靠在欄桿上時刻望向牆壁。一個小時後,這幅作品便出現了,並吸引大批居民圍觀。

Banksy的新作「噴嚏!!」(Aachoo!!)。

當然歡迎新地標啦!

Totterdown屬於英國布里斯托(Bristol)的一個市郊地區,而「噴嚏!!」坐落的Vale Street,則是全英國其中一條最斜的路段。每年這裡的復活節滾彩蛋(Egg Rolling Context)活動都會吸引不少遊客,今後似乎又會多上一個新地標。

有居民就表示,會將跑步的路徑改到這邊,好讓自己時常都能夠欣賞到這幅作品。亦有人好奇,究竟誰是這壁外牆的屋主。另外有工匠更親自打造了一塊膠板,蓋在作畫之上希望能好好保存它。

今年Banksy可謂動作多多,早在7月的時候,他便在倫敦的地鐵站內,留下作畫勸勉大眾要常戴口罩。期後在10月,他又於諾丁漢(Nottingham)畫了一幅女孩玩呼拉圈的塗鴉,吸引了不少人前往朝聖。

至於他的舊作《Show Me the Monet》(2005)及《Girl with Balloon & Morons Sepia》(2007),亦在今年的拍賣會上投得好成績,分別以980萬美元(約7600萬港幣)及123萬英鎊(約1,240萬港幣)成交。