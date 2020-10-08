蟬迷董卓｜嶺南畫派梅與天糅合東西文化之作　新世界將研究復修

皇都戲院大廈在今日（8日）公開拍賣出售，新世界以底價47.7億元投得，成功統一所有業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。 新世界表示，將會盡力保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，並會研究復修門外的「蟬迷董卓」浮雕。這幅由嶺南畫派大師梅與天刻劃的作品，當年被譽為集世界各國藝術之大成。究竟除了《三國演義》，它內裡還藏有甚麼玄機？（封面圖片：香港01 林若勤攝）

延伸閱讀

六十年前黃金時代的見證

皇都戲院前身為「璇宮戲院」，由香港娛樂業鉅子、萬國影片公司集團創辦人歐德禮 （Harry Oscar Odell）於1952年建造。1959年易手後改名為「皇都戲院」。多個國際級大師及藝術團體都曾經在此演出，包括英國作曲家Benjamin Britten、男高音Peter Pears、小提琴家 Isaac Stern，以及歌后鄧麗君等。此外，多部經典外語電影，如《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）、《沙漠梟雄》（Lawrence of Arabia）等，都是在皇都上映。

皇都戲院之所以有如此地位，跟北角的人口結構大有關係。五六十年代其間，北角乃社會菁英的聚腳點。消遣者不是從上海南來的知識份子，就是在附近發電廠（今城市花園位置）工作的洋人。坐落於其中的皇都戲院，自然成為了當時香港文化藝術活動的中心。

可惜的是，皇都戲院在1995年經歷了一場四級大火，之後生意大不如前，兩年後結業。大廈的部份空間被改建成老人院及卓球室，而戲院及超等座的位置則遭到廢棄。而過往被電影廣告板覆蓋的《蟬迷董卓》大型浮雕，亦由此再現於公眾眼前。

皇都戲院今昔對比，從前是容納過千人的大戲院，如今樓下變成商場，內部變成桌球室，「蟬迷董卓」的壁畫被掩蓋，皇都戲院和那段香港的娛樂歷史，安靜地沉眠在城市一角。(舊相片由活現香港提供)

+ 3 + 3 + 3

以各國文化雕刻而成的《三國演義》

《蟬迷董卓》位於皇都戲院的正門，由中國當代嶺南畫派大師梅與天刻劃。梅與天擅長將中國筆觸融入西洋畫風格，作品大受美國市場歡迎。而《蟬迷董卓》構圖繽紛熱閙，與旁邊線條簡約的四方框緣對比強烈，拼湊出豐富有趣的視覺效果。

皇都戲院入口上方的大型「蟬迷董卓」浮雕，亦是戲院最為人熟悉的標誌。（資料圖片／林若勤攝）

《蟬迷董卓》的題材出自《三國演義》中，司徒王允派出義女貂蟬色誘董卓的故事。然而，1952年《華僑日報》的某篇評論卻指出，《蟬迷董卓》的風格實乃融會東西文化，並非只有《三國演義》的元素這般簡單：

浮雕的中心人物，是一位希臘女神，她一手執著代表音樂的七絃琴，在放懷高歌圍繞她前面的是緬甸、泰國的舞姬，代表着東南諸民族發揚他們特有的土風，還有位是表演芭蕾舞的女郎，代表西歐典雅的舞蹈 ……

在不逾萬丈的壁上表現藝術的源流，及世界藝術的融匯。

將這樣一幅浮雕，置於華洋雜處的北角皇都戲院門前，似乎是再適合不過。

8月24日，新世界申請北角皇都戲院強拍獲批。（張浩維攝）

新世界承諾研究復修

2017年，皇都戲院獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，是首個獲批出強拍令的一級歷史建築。新世界今日（10月8日）成功以底價47.7億元投得，正式統一所有業權。

新世界表示，皇都戲院是香港碩果僅存、歷史最悠久的大戲院，而天台著名的拋物線型拱橋式桁架，更是屬舉世無雙的獨特設計，他們會盡全力將之保留。至於正門上方的《蟬迷董卓》浮雕，由於多年來缺乏保養，已經出現破損，他們亦會研究復修。

皇都戲院屋頂上呈拋物線型的混凝土拱架設計為建築特色之一。（資料圖片／林若勤攝）

新世界表示，團隊會盡力保留整個皇都戲院建築及天台桁架。（新世界圖片）

新世界預期，在11月中完成法律程序成為業權持有人後，他們的建築保育團隊就會進入皇都戲院，進行全面的勘探工作，屆時才能擬定出詳細的保育方案。他們期望能夠將皇都戲院，發展成文化藝術表演場所「文化綠洲」，舉辦不同國際級文化活動。

+ 5 + 5 + 5

相關文章