心急人報佳音｜聖誕老人塞屯公　粵語聖誕歌有方法

聖誕前夕，屯門公路會塞車嗎？趕著回家扮聖誕老人的孝順爸爸，又懷著甚麼心情帶著禮物回家？1990年代末，就有一張收錄聖誕歌粵語版本的唱片，由一個名為「熊熊兒童合唱團」演繹，填詞人是香港著名詞人、評論人黃志華。

▼▼▼原版《Here Comes Santa Claus》▼▼▼

原曲《Here Comes Santa Claus》經常出現在商場聖誕 playlist 內，經黃志華填詞，名為《雪車可會立刻取道青馬大橋》，似乎屯公塞車早在二十年前已經發生，其時，坊間還有人說過，青馬大橋落成後，可以舒緩塞車情況。

▼▼▼題外話：盤點屯公塞車語錄按圖放大▼▼▼

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《雪車可會立刻取道青馬大橋》詞人寫「繁燈閃照，如想講句，時間已夜了」表面上是描述聖誕燈飾，實際上可以是塞車時看到的車尾燈？假如讓我唱下去，就會唱到「雪車可會立刻取道青馬大橋」，似乎可以這麼理解：屯公塞車塞到孩子都快睡著了，不知道假扮聖誕老人的爸爸幾點才回來。

這當然是過度詮釋吧。不妨試試，時近佳節，聽聽這首粵語版本的聖誕歌，或有所感。

▼▼▼《雪車可會立刻取道青馬大橋》▼▼▼