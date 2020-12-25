網絡安全隱患無處不在　Valentina Loffredo 展覽監察者鼻子

鼻子背後的黑色方塊，令人聯想起「監察者」是長有鬍子的男性。（受訪者提供）

我們常把「耳目」、「線眼」等來形容監察者。居港的意大利視覺藝術家 Valentina Loffredo 說，「鼻子」其實更神秘和可怕。初初看它很可愛，但再細心看，會聯想到它兩邊的「眼睛」及兩側的「耳朵」若隱若現，正在留意你的一舉一動。最近，她在一個以鼻子為主題的展覽《Nosy》中，把鼻子比喻為社交媒體中的朋友，提醒大家小心在色彩繽紛的世界中被監視；透過超現實主義手法（surrealism）喚醒現代人對「私隱」的反思。

Valentina Loffredo

超現實主義並不是什麼艱澀的「藝術火星文」，泛指20世紀一種流行風格，把表面不相關的東西並列一起，構成一個超越現實的幻象。部分作品把夢境世界和潛意識世界展現無遺，散發出奇幻、詭異的景觀。

年約40歲、之前在香港從事珠寶行業的 Valentina，對用超現實主義來形容她的作品並不感到抗拒。她的作品主要以攝影為基礎，延伸至雕塑和裝置；特點是構圖極簡、色彩豐富，隱藏著深層次的幽默感。

早前，她在香港一個沙灘拍攝了一系列超現實主義作品《Stillness》，令她迅速在 Instagram 上走紅，追隨者超過8萬，令她備受本港藝壇關注。她的作品亦曾在威尼斯藝術雙年展的附帶活動中登場。

小心﹗有人正在注意你

Valentina說，相比眼睛和耳朵，鼻子表面上似乎並沒有什麼威脅性。「鼻子表面很可愛，但若再細心看，會聯想到它兩邊的眼睛及兩側的耳朵若隱若現，似乎正在留意你的一舉一動，更神秘和可怕。」而鼻子在面孔上的位置，比眼睛、耳朵更靠在前端，似乎比眼和耳更「進取」地留意身邊的事物。她說現代人每天在社交媒體中彼此分享和享受色彩繽紛的圖像和影像，但其實自己正在被監察、私隱範圍被入侵也懵然不知。

她的攝影作品構圖十分簡單，畫面中只有一、兩個主體，並使用簡潔的單色背景。她說電腦後製技術先進，很多藝術家愛在作品中使用花巧的特效，自己反而喜歡使用極簡主義（英語：Minimalism），意思是採用簡單平凡的幾何圖案、使用重複或均等分布的手法傳達意識，簡單得連小孩子也可以看得明白。「而鮮黃、鮮紅色的背景，就像多姿多彩的互聯網世界，而監察者正隱藏在當中。」她對顏色和圖像比例十分敏感，又善用留白技巧；她作品中的主體往往很渺小 ，但由於主體和背境色彩極大對比，在畫面上不難在鮮艷背境中找到鼻子蹤影，廣闊、簡潔空間中反而帶來無限想像。

Valentina Loffredo 展品與展覽場地現場狀況——

+ 8 + 8 + 8

Valentina 在珠寶界工作多年，近年轉職藝術攝影工作者。她說希望在自己生命中，給自己留下一點點創意的時光。她說目前的工作性質和之前不同，但更可以忠實地表達自己。社交媒體是現代人的主要溝通平台。她說很喜歡在香港生活，指縱使這城市繁忙嘈吵，卻為她帶來豐富的創作靈感和啟發。「雖然我不懂說廣東話，但透過藝術創作仍然能有效和本地人溝通交流。」

超現實，但仍然實在

雖然 Valentina 的作品使用超現實主義風格，但只要知道其創作思想，便有如得著解開每幅作品背後深層意義的鎖匙。記者欣賞其作品時，發現只要留意鼻子在畫面中所處的位置，再去思考鼻子和鼻子之間、和環境之間的關係，一看便會明白。

例如有幅作品，畫面左面和右面分別有一個鼻子，意思有點像描述兩個人的關係。畫面中左面的「人」恍惚從後監視著右面的「人」，而被監視的人的「眼睛」擺位怪異，便令人覺得被監視者感到不安。另外，有幅紅色背景的作品很像擺放電話的公眾空間，空間中卻有一個鼻子，便隨即令人聯想到在這裡打電話，私隱並不受到保障。在展覽中，大部分作品似乎同樣有警世意味，但當中一幅卻帶點溫馨感。在構圖中，兩個鼻子有如情侶般靠在一起、彼此關注。似乎，在社交媒體也有不少正面的用途，讓相隔異地的超越限制、彼此聯絡。

藝術評諭家、策展人 Luca Panaro 指，數碼媒體令公共和私人空間界線愈來愈模糊。「它的功能誘人，令人難以抗拒，但當中很易令人失去警覺，被觀察也不知道，令大家進入令人不安的監視空間。」他盛讚 Valentina 的出品主題正面、輕快、色彩鮮豔。「凸出來的鼻子很吸引人，但其實是監視工具。無論是真鼻子、假鼻子，還是藝術家自己的鼻子，都有如一雙在注視別人的眼睛。」

今次展覽由專注於意大利 80年代 Memphis 風格的 Novalis 藝廊舉辦，負責人 Perry 說 Valentina 的作品和藝廊的風格不謀而合。是次活動和藝廊附近的商戶和餐廳合作，把鼻子裝置擺放在它們的店子之中，讓鼻子裝置經藝廊的大門奪門而去，散佈到社區角落。