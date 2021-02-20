馮唐《成事心法》｜領導者能夠「一呼百應、以百當千」的五個要點

撰文： 袁兆昌 最後更新日期： 2021-02-20 22:04

要利用「庸眾」的無知

眾情管理是甚麼？即如何更好地管理大家的情緒。曾國藩有句話：「愚民無知，於素所未見未聞之事，輒疑其難於上天」，老百姓愚蠢、無知，在他們過去沒有看過、聽過的事情上，他們會認為這些事情像上青天一樣難；「一人告退，百人附和」，愚民中有一個人說，我不幹了，我不跟你玩了，我趕快跑，我嚇壞了，那一百個人就跟着跑，跟着認同，「其實並無真知灼見」；「假令一人稱好，即千人同聲稱好矣」，反之，有一個人說好，你也會看到有一百個人，甚至幾百個、上千個人跟着往前走。

表面上這句話的意思是，群眾無知，只會盲從。實際的意思是，一個好的領導，如果他能掌握時機，在合適的時機振臂一呼，就能夠起到以一當十、以十當百、以百當千的作用，這就是精英的素質，也是領導的藝術。庸眾無知，是個事實，這個事實，常常令人悲哀，也常常被各種領袖人物利用，你不洗他們的腦子，別人也會洗他們的腦子。

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曾國藩這句話，如果用來作惡，常常能做成大惡；如果用之行善，也能做成大善事。那我就借此跟大家分享五點，這五點都是關於如何更好地管理大家的情緒。

第一，要有個領袖。

成事躲不開的就是一個領袖。這個領袖，戰略上要看得清，甚至退一步，他至少認為自己看得清，至少對未來的方向、自己要做的戰略舉措，非常篤定。做到這些其實是不容易的。從正面去看，這需要特別好的戰略素養，需要建立在過去業績上的信心。從相對負面去看，這個領袖需要偏執，需要自信，甚至需要有些盲目的自信，這樣才有可能更好地管理眾情。

（Unsplash: Markus Spiske@markusspiske）

第二，要有個戰略。

針對戰略，常見的誤區是，戰略是領袖的一句口號：「我們要實現四個現代化。」這是願景，是宏偉目標，但這不是戰略。甚麼是戰略？戰略就是如果一個領袖帶着他的班子、他的核心團隊，把這個戰略制定出來了，這個組織的中層要非常清楚，在之後的三年，和三年裏的每一個月做甚麼，以及為甚麼去做。讓這個組織中的三四個中層分頭去默寫，下月該做甚麼，公司最重要的目的是甚麼，他們默寫的東西應該有80%的類似，這樣才能說這個公司是有一個好的戰略。

不得不說，如果是新團隊，情況複雜且緊急，戰略制定必須相對簡潔，甚至相對獨斷。意思就是上面說的那個領袖，完全可以說，你願意跟着我走，大家一起走，你不相信我，你自己走開。這也是司馬遷在《史記．滑稽列傳》中說的一句話：「民可以樂成，不可與慮始。」這些庸眾、這些群眾，可以坐享其成，但是不可以和這些庸眾、這些民眾來考慮最開始的戰略。戰略要由CEO定。當然，如果情況不緊急，如果不是新團隊，大家還是可以嚴格地去按戰略規劃的方式方法做，但是緊急情況下，我同意「民可以樂成，不可與慮始」。

（Unsplash: Kaleidico@kaleidico）

第三，要一個好的契機。

這種契機，在眾情管理上往往是一個關鍵點，在這個關鍵點上大家需要一個方向。好比在漫漫的長夜，在一個不知道方向、沒有GPS，也沒有北斗指向的地方，大家應該往何處去？這種時候，需要明快決斷。像做藝術最強調的：「所貴者膽，所要者魂」，需要領袖、核心班子的膽量，需要能抓住現在事情中最重要的部份，甚麼樣的方向幾乎來講是最對的方向。你需要這麼一個往前衝的契機，但在這個契機上，如果你不決策，一定是「死」。

（Unsplash: Brecht Denil@brechtdenil）

第四，要有個口號。

這個口號，要跟制定的戰略有契同性，同時，要把你的戰略訴求口號化。口號就是老太太也能明白，老頭聽了也能嗨起來。比如，在秦朝的時候，大家就講「王侯將相寧有種乎？」王侯將相，他們難道天生基因跟我們不一樣嗎？比如，曾國藩在起兵打太平天國之前，他說：「舉中國數千年禮儀人倫，詩書典則，一旦掃地蕩盡，此豈獨我大清之變，乃開闢以來名教之奇變」，太平天國是把我們數千年的禮儀人倫、詩書典則都摧毀了，斷了我們的根，這不只是在大清朝的奇變，也是開天闢地以來，我們儒教，我們名教，面臨的最大的危險；「我孔子、孟子之所痛哭於九原」，我們親愛的孔子、孟子，因為這樣在地下痛哭；「凡讀書識字者，又烏可袖手安坐，不思一為之所也」，我們這種讀書識禮的人，又怎麼能袖手旁觀，看着這種禮崩樂壞持續呢？

（Unsplash: Pauline Loroy@paulinel）

曾國藩在跟太平天國開戰之前，寫的文章中最重要的就是有口號化的訴求。大家一聽到口號就義憤填膺，覺得我要去幹！之後大家也是遵從這樣的原則——比如，「驅除韃虜，恢復中華」；比如，「為中華之崛起而讀書」；比如，「分地主的糧，上地主的床」；比如，「大眾創業，萬眾創新」——這些把某種戰略化成口號，都是屢試不爽的嘗試。

你有可能會問我說，我沒戰略，還想有個口號，怎麼辦？教你一個訣竅，如果做不到有邏輯，做不到有戰略，做不到動員，那就數字化，比如，「五講四美三熱愛」；比如，「三好學生」，等等。

第五，堅持。

在前面我分享過，我有一個老哥，在我創辦華潤醫療的時候，給我的第一個建議是，你要讓你的團隊聽你的；給我的第二個建議是兩個字，「堅持」。讓你的團隊持續聽你的，你持續相信自己制定的戰略，堅持執行下去。不要因為一個月、半年、一年，甚至兩年，局部的艱難困苦，局部的暫時失利，而改變你的戰略方向。

（Unsplash: Jehyun Sung@jaysung）

修過成事心法的人，不會輕易被自己的情緒、利益、虛榮把持，戰略方向也不會差得太遠。那戰略方向基本正確之後，帶着團隊堅持，掘井及泉，就變成制勝成事中最重要的一個因素。你一旦堅持，一旦推動自己掘井及泉，那時間就成了你的朋友。定好口號和戰略只是開始，下邊還需要堅持，除了不斷行之外，就是要反覆嘮叨，特別你是 CEO，你話一定要多，要讓你的團隊基本能夠背出來你到底是怎麼想的。

我自己到了50歲，厭倦了嘮叨，所以才想起寫《馮唐成事心法》，讓團隊反覆去看，讓大家反覆去看。

《馮唐成事心法》

作 者｜馮唐

出 版｜天地圖書

日 期｜2020年12月

內容簡介：

馮唐，協和醫學博士、美國埃默里大學MBA 碩士、前麥肯錫全球董事合夥人、前華潤醫療集團CEO、現任中信資本高級董事總經理、知名作家及詩人。對《道德經》《論語》《資治通鑒》等東方先賢智慧如數家珍，更是曾國藩死忠粉。

在他二十多年的管理生涯中，深感中國沒有本土的、可實際操作的管理學。西方很多理念在本土很難落地，他們總能把簡單的道理講得複雜與晦澀；而我國古代的很多管理學又都偏重於權謀之術，不是真正意義上的管理科學。兩套系統各有優劣，作者遂將曾國藩一生為師、為將、為相的成事之道，與自己的西方先進管理經驗及本土管理實踐融會貫通，總結出一套跨界成事的獨門秘籍。不論讀者從事甚麼職業，都可以運用其中簡單的方法論來管理自己、管理工作、管理生活。

作者簡介：

馮唐，男，1971年生於北京，詩人、作家、投資人。1998年，獲協和醫科大學臨床醫學博士。2000年，獲美國 Emory 大學 MBA 學位。前麥肯錫公司全球董事合夥人。華潤醫療集團創始 CEO。現醫療投資，業餘寫作。

代表作：長篇小說《十八歲給我一個姑娘》、《萬物生長》、《北京，北京》、《歡喜》、《不二》、《素女經》，短篇小說集《天下卵》、《搜神記》，散文集《活著活著就老了》、《三十六大》、《在宇宙間不易被風吹散》，詩集《馮唐詩百首》、《不三》，翻譯詩集《飛鳥集》等。

【書摘經天地圖書授權轉載。】

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