村上隆｜世界藝壇的鬥士　由失敗的御宅族到打入國際市場的藝術家

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-02-02 18:44

2月1日是村上隆的生日。這位奇裝異扮，拍照時經常瞪大雙眼、張開嘴巴與雙手的大叔，大概是日本最知名的當代藝術家，同時，他亦是一位以藝術為業的創業家，以及藝術家經理人。

被日本人冷落，被御宅族指罵？

村上隆的作品叫價在當代藝術家位列前排，但他自己卻說，他本來以動畫家為志業，但無法畫得像宮崎駿或大友克洋好，是個失敗的御宅族，才只好去做藝術家。

村上隆在成名之前，亦過了一段到便利店撿過期便當來充饑的日子。

村上隆（KAIKAI KIKI CO., LTD / Chika Okazumi）

到村上隆終於在國際藝壇嶄露風頭，他卻沒有引起日本群眾的認同，甚至被本國的御宅族指罵，他只是竊取日本 ACG 文化幾代人奮鬥的成果，重新包裝之為藝術，出口到外國，並以天價賣出自肥。

《我的寂寞牛仔》（My Lonesome Cowboy）與《Hiropon》是村上隆早期的代表作：前者的雕塑表現一個男孩自瀆噴出的大量精夜變成牛仔的繩圈；後者則是一個巨乳泳裝女孩在擠壓自己的乳頭，射出人奶。結合兩件作品，反映出御宅族的自身形象與欲望對象。

可是對日本御宅族來說，村上隆的作品就是放大了的、換成了手工製作的動漫產品。村上的風格根本與動漫風格無異，甚至他的作品本身就是動漫產品（例如近年他與《多啦 A 夢》的 crossover 計劃）。

按照藝術較高檔，漫畫較大眾、低級的傳統分法，日本可能只有少數幾位漫畫家可以「上升」到藝術的「高度」，如井上雄彥與松本大洋，後者2016年受羅浮宮邀請參與《羅浮宮的貓》計劃。而村上隆2008年就已進駐了羅浮宮設個人大展，這年正是因美國次按危機引爆全球金融海嘯的那一年。

以事實來論，其他日本的 ACG 文化業者都沒做到村上隆所做的——以日本的動漫文化作基礎，將日本藝術重新帶到西方。

未來的「超平面」宣言

村上隆提出超平面（Superflat）藝術，他於2000年寫過一篇〈超平面宣言〉。「超平面」意思可以視印刷品或熒幕等媒介，亦即被稱為「二次元」的世界。「超平面」亦指日本當代流行文化的淺薄，被大眾當成消費品的流變、平面世界。「平面」的意涵，甚至可以回溯到十九世紀浮世繪意外地傳入歐洲，受到馬奈或梵高等法國前衛藝術家的青睞，面對於西方繪畫的「立體」，浮世繪的「平面」對他們造成極大的衝擊，引發起一股和風熱／「日本趣味主義」（Japonisme）。

馬奈｜被指離經叛道 卻想得到體制認同的印象派先驅｜人與物

作為「超平面」的旗手，村上隆的意思並非貶義，「超平面」已成日本的現實，他預視這亦將會成為世界未來的現實。在村上隆眼中，日本美術史之中只有葛飾北齋的《富獄三十六景》系列，尤其是其中的《神奈川沖浪裏》能被寫進世界美術史之內。他認為，「超平面」是第一個出自日本的藝術流派或「主義」。

Pop Art 的日本繼承者

安迪・華荷（Andy Warhol）曾說：

生意做得好，就是最吸引人的藝術。賺錢是藝術，工作是藝術，做得好的生意是最好的藝術。（Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.）

村上隆的藝術主張，可以被視為普普藝術（Pop Art）的變體，甚至是直接繼承者。普普藝術大師安迪・華荷與羅依・李奇登斯坦（Roy Lichenstein）都以淺薄的消費主義、大眾文化與漫畫作為自己的藝術。李奇登斯坦是否單純只是原原本本地將現成漫畫的某一格放大了，用顏料在畫布上重畫，就賣千萬倍的價錢？

安迪・華荷：商業是最好的藝術？身為 KOL 的普普藝術教父

安迪・華荷：商業是最好的藝術？身為 KOL 的普普藝術教父

華荷說商業就是藝術，很相似地，村上隆就從不否認藝術與金錢之間的關係，兩者於村上隆並行不悖：藝術真品在藝術市場中以高價售出，亦有量產的複製品於一般市場給大眾購買，正如我們幾乎可以在全世界所有稍具規模的藝術館商店中，買到梵高《向日葵》的文件夾或鎖匙扣。

羅依・李奇登斯坦（Roy Lichenstein）《溺水的女孩》（MoMA）

日本傳統文化的呼應

村上隆畢業於東京藝術大學，主修日本畫。他很熟悉日本藝術的背景與脈絡，從日本畫最重要流派之一狩野派，到受西方藝術傳入影響的日本現代藝術家。村上隆的《致敬黑田清輝《智・感・情》》，但請來了美少女畫家 Tony 來作主筆，重新演釋這位偉大的日本現代畫家的代表作《智・感・情》。

村上隆成立的 Kaikai Kiki 公司，其名字「Kaikai Kiki」的漢字是「怪怪奇奇」，此語出自狩野派對畫作的批評。村上隆以此為團隊的名稱，就是想成為日本「新狩野派」的意思。

讀過【人與物】關於馬奈一文的讀者，對西方繪畫史以上的幾大題材應該不會陌生。說宗教，日本佛教與西方基督教的作品村上都有，例如《五百羅漢圖》與《J》（J 指的正是 Jesus）。另外他指太陽花系列，就是靜物畫的花；而在在2008年前後，他刻意增添更多「自畫像」作品。

於羅浮宮展出的《J》（KAIKAI KIKI CO., LTD / Murakami Takashi；coolhunting.com）

斯巴達式的 Kaikai Kiki 公司

最後不得不提 Kaikai Kiki 公司這件村上隆的「作品」。

村上隆出身學院，卻極度懷疑日本美術院校的教育成效。他認為院校信奉藝術就是自由，讓學生「想創作什麼就創作什麼」，他應該這樣的藝術家不可能會成功。

村上隆主張藝術跟動漫畫、電影與偶像等產業一樣，有規制可學可循，而日本藝術界對此毫無覺悟。村上的 Kaikai Kiki 公司就如一間企業，包辦經紀、畫廊與培養藝術家的角色。他身為「老闆」，負責掌控公司營運方向，亦會親自對新人進行軍訓式的指導。結果，村上隆真的成功將一批又一批的藝術家推到藝術市場去。

村上隆極度反對藝術家有所謂的「藝術家脾氣」，他認為不順應藝術市場與觀眾欲望的藝術家，必定會失敗。因此，在磨練藝術技巧之前，村上隆認為對於藝術家來說更重要的是待人接物的技巧。他對旗下藝術家的訓練，在構圖與用色之外，亦包括要以正確的敬語書寫電郵。

Kaikai Kiki 成員青島千穗——青島千穗｜經濟學畢業的日本當代藝術家 電腦繪圖畫出如夢境世界

因藝術家死後就不可能再發表作品，他對自己與 Kaikai Kiki 內的藝術家提出要求，思考時間線時要考慮到自己死後的名聲。他亦希望 Kaikai Kiki 公司是一個即使他本人死了，仍然可以繼續運行三百年的團體。對於村上隆來說，藝術除了需要創業的思維，更是一種永不休止的戰鬥。

【人與物】系列——