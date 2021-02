村上隆｜世界藝壇的鬥士　由失敗的御宅族到打入國際市場的藝術家

2月1日是村上隆的生日。這位奇裝異扮,拍照時經常瞪大雙眼、張開嘴巴與雙手的大叔,大概是日本最知名的當代藝術家,同時,他亦是一位以藝術為業的創業家,以及藝術家經理人。

被日本人冷落,被御宅族指罵?

村上隆的作品叫價在當代藝術家位列前排,但他自己卻說,他本來以動畫家為志業,但無法畫得像宮崎駿或大友克洋好,是個失敗的御宅族,才只好去做藝術家。

村上隆在成名之前,亦過了一段到便利店撿過期便當來充饑的日子。

到村上隆終於在國際藝壇嶄露風頭,他卻沒有引起日本群眾的認同,甚至被本國的御宅族指罵,他只是竊取日本 ACG 文化幾代人奮鬥的成果,重新包裝之為藝術,出口到外國,並以天價賣出自肥。

《我的寂寞牛仔》(My Lonesome Cowboy)與《Hiropon》是村上隆早期的代表作:前者的雕塑表現一個男孩自瀆噴出的大量精夜變成牛仔的繩圈;後者則是一個巨乳泳裝女孩在擠壓自己的乳頭,射出人奶。結合兩件作品,反映出御宅族的自身形象與欲望對象。

可是對日本御宅族來說,村上隆的作品就是放大了的、換成了手工製作的動漫產品。村上的風格根本與動漫風格無異,甚至他的作品本身就是動漫產品(例如近年他與《多啦 A 夢》的 crossover 計劃)。

按照藝術較高檔,漫畫較大眾、低級的傳統分法,日本可能只有少數幾位漫畫家可以「上升」到藝術的「高度」,如井上雄彥與松本大洋,後者2016年受羅浮宮邀請參與《羅浮宮的貓》計劃。而村上隆2008年就已進駐了羅浮宮設個人大展,這年正是因美國次按危機引爆全球金融海嘯的那一年。

以事實來論,其他日本的 ACG 文化業者都沒做到村上隆所做的——以日本的動漫文化作基礎,將日本藝術重新帶到西方。

未來的「超平面」宣言

村上隆提出超平面(Superflat)藝術,他於2000年寫過一篇〈超平面宣言〉。「超平面」意思可以視印刷品或熒幕等媒介,亦即被稱為「二次元」的世界。「超平面」亦指日本當代流行文化的淺薄,被大眾當成消費品的流變、平面世界。「平面」的意涵,甚至可以回溯到十九世紀浮世繪意外地傳入歐洲,受到馬奈或梵高等法國前衛藝術家的青睞,面對於西方繪畫的「立體」,浮世繪的「平面」對他們造成極大的衝擊,引發起一股和風熱/「日本趣味主義」(Japonisme)。

作為「超平面」的旗手,村上隆的意思並非貶義,「超平面」已成日本的現實,他預視這亦將會成為世界未來的現實。在村上隆眼中,日本美術史之中只有葛飾北齋的《富獄三十六景》系列,尤其是其中的《神奈川沖浪裏》能被寫進世界美術史之內。他認為,「超平面」是第一個出自日本的藝術流派或「主義」。

Pop Art 的日本繼承者

安迪・華荷(Andy Warhol)曾說:

生意做得好,就是最吸引人的藝術。賺錢是藝術,工作是藝術,做得好的生意是最好的藝術。(Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.)